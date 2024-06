Boeren in Griekenland zijn getuige van de gevolgen van klimaatverandering na historisch lage oogsten

De Griekse olijfoliesector werd dit jaar tot het uiterste op de proef gesteld, en het land bezweek record-lage productie van minder dan 150,000 ton olijfolie als gevolg van slecht weer en de olijfbomen die een land binnendringen ​'buiten het jaar' in de meeste productieregio's van het land.

Enkele van de 56 Griekse producenten beloond op de Wereldcompetitie van dit jaar voel je nog steeds de naschokken van de uitdagende oogst.

Hoewel we misschien geen directe controle hebben over de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande warmere omstandigheden, hebben we wel het vermogen om veranderingen in onze olijfgaarden aan te brengen om een ​​aantal van de gevolgen ervan te verzachten. -Diamantis Pierrakos, Laconiko

"Dit jaar realiseerden we ons dat de teelt van olijfbomen niet langer levensvatbaar is”, zegt Apostolos Porsanidis, de eigenaar van Dr. Kavvadia, een terugkerende deelnemer van het Ionische eiland Corfu. ​"We moeten mee evolueren met de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.”

De producer verdiende in 2024 een Silver Award NYIOOC World Olive Oil Competition voor een medium monovariëteit van de lokale Lianelia-variëteit.

Zie ook: De beste extra vierge olijfolie uit Griekenland

"De vruchtzetting was minimaal en de olijf fruitvlieg eiste een zware tol van de olijven”, aldus Porsanidis. ​"We hebben hard gewerkt om onze olijfolie te produceren en waren blij dat we dit jaar een Silver Award mochten ontvangen. De NYIOOC is altijd de ideale plek geweest om onze olijfolie aan meer consumenten van over de hele wereld te introduceren.”

De woorden van Porsanidis werden herhaald door Vlasios Nisiotis van Rafteli Protouli van Lesbos, die zei dat het bedrijf de Gold Award in 2024 heeft gewonnen NYIOOC garandeert de gunstige ontvangst van het merk van het bedrijf in het buitenland.

"Door onze Aegean Gold BGA Lesvos aan de wedstrijd voor te leggen, wilden we bevestigen dat we doorgaan op het pad van kwaliteit dat we al jaren volgen”, aldus Nisiotis.

Hij merkte echter op dat de klimaatverandering zijn stempel heeft gedrukt op de sombere oogst die Lesbos dit oogstjaar heeft gekend.

"De oogst van 2023/24 was een van de ergste van de afgelopen twintig jaar”, zei hij. ​"De olijventeelt wordt harder dan ooit getroffen door ongekend lage productievolumes als gevolg van de klimaatverandering."

"De lage olijfolieopbrengsten en de watertekorten waar we op het eiland regelmatig mee te maken hebben, kunnen betekenen dat voor ons mensen de tijd is aangebroken om alle schade die we de planeet al jaren hebben toegebracht, te verwerken”, voegde Nisiotis eraan toe.

Hij merkte op dat de oogst van 2024/25 er voorlopig veelbelovend uitziet. ​"Wij hopen volgend jaar op een overvloedige oogst. Alle tekenen zijn bemoedigend”, aldus Nisiotis. ​"Er moet echter nog een marathon worden gelopen totdat de oogst begint en er kan van alles gebeuren.”

Nisiotis schreef de historisch lage oogst op het eiland Lesbos toe aan de gevolgen van de klimaatverandering. (Foto: Rafteli Protouli)

Agriston, een andere bekroonde producent halverwege Thessaloniki en Kavala, vertegenwoordigde Noord-Griekse producenten op de Wereldcompetitie en verdiende een Silver Award voor een medium monovariëteit van Chalkidiki-olijven.

Eigenaar Vangelis Chrysafoudis gelooft dat verpakte olijfolie de weg vooruit is voor Griekse producenten.

"Wanneer u in bulk verkoopt, bent u bij de genade van de Italianen, "Zei hij. ​"Als je het verpakt verkoopt, heb je tenminste controle over je spel.”

Het bedrijf exporteert zijn merkolijfolie naar tal van landen, waaronder Zweden, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Duitsland. De magere opbrengst van vorig jaar zorgde er echter voor dat Chrysafoudis zijn strategie heroverwoog.

"Twee jaar geleden produceerden we 500 ton olie, en vorig jaar 70”, zei hij. ​"De verminderde productie verbrijzelde mijn dromen. Ik had veel meer deuren kunnen openen als ik meer olijfolie had gehad. Toch ga ik niet meer terug naar de verkoop voor € 1.50 per kilogram. Ik red het wel.”

advertentie

advertentie

Athanasios Molasiotis, hoogleraar agronomie aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, zei dat hogere temperaturen dan normaal, die worden toegeschreven aan de klimaatverandering, de Griekse olijfoliesector op meerdere manieren beïnvloeden.

Hij voegde eraan toe dat de hoge temperaturen vooral in de zomer voorkomen, waardoor de olijfbomen uitgeput raken.

"Een ander probleem is wat Midden- en vooral Noord-Griekenland ervaart: de hoge wintertemperaturen”, zei Molasiotis. Olijfbomen moeten in de winter vrij lage temperaturen krijgen voor een sterke bloei en vruchtvorming.”

"Maar de verminderde vruchtzetting van de olijfbomen mag ons niet intimideren”, voegde hij eraan toe. ​"Olijfbomen hebben ​'op en ​''off years', met gedeeltelijke vruchtvorming of zelfs vruchteloosheid na een jaar van intense vruchtvorming. Aan de ene kant zijn er de klimatologische factoren die de vruchtvorming beïnvloeden, en aan de andere kant dragen de olijfbomen van nature niet consequent vrucht.”

Diamantis Pierrakos van Laconiko, een bekroonde producent van het schiereiland Peloponnesos, zei dat een gerichte aanpak nodig is om de impact van de klimaatverandering op olijfgaarden en bomen te compenseren.

"Hoewel we misschien geen directe controle hebben over de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande warmere omstandigheden, hebben we wel het vermogen om veranderingen in onze olijfgaarden aan te brengen om een ​​aantal van de gevolgen ervan te verzachten”, zei hij.

"Onze olijfboomgaarden, gelegen langs de zuidkust van de Peloponnesos, worden geconfronteerd met uitdagingen zoals slechte voedingsstoffen in de bodem en een lage waterretentie als gevolg van zandgrond”, aldus Piuerrakos.

"Onze strategie is gericht op het verbeteren en versterken van de bodemgesteldheid om de veerkracht van onze olijfbomen tegen het veranderende klimaat te vergroten”, legt hij uit. ​"Door onze bodem en bomen te versterken, hebben we aanzienlijke verbeteringen en een grotere veerkracht in onze bosjes waargenomen.”

Laconiko verdiende dit jaar een kwartet aan prijzen (twee gouden en twee zilveren) tijdens de Wereldcompetitie, wat het totaal op 21 prijzen brengt en zijn positie vestigt als de meest bekroonde Griekse producent in de wereld. Olive Oil Times Wereldranglijst.

"We dragen de prijzen van dit jaar met trots”, aldus Pierrakos. “ Omdat het onze meest uitdagende oogst tot nu toe was, met een tekort aan arbeidskrachten en voortdurende vertragingen tijdens onze oogst, spreekt het feit dat we opnieuw erkend zijn, boekdelen over onze toewijding aan kwaliteit.”