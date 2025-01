Boeren in Hongarije boeken vooruitgang in olijventeelt

Nu het warmer wordt in Europa, beginnen olijfbomen wortel te schieten onwaarschijnlijke regio's ver weg van hun traditionele teeltgebieden rond de Middellandse Zee.

In het Midden-Europese Hongarije zijn olijfbomen goed gedijen op de zuidelijke hellingen rond het Balatonmeer, een van de belangrijkste wijnregio's van het land en een populaire toeristische bestemming.

Ik heb dit jaar mijn hoogste opbrengst weten te oogsten, 232 kilogram, de hoogste in Hongarije. Nu mijn jongere bomen blijven groeien, denk ik dat het realistisch is om de opbrengst te verdubbelen. - Csaba Török, olijfboer

"“Het gebied heeft een uniek microklimaat en is ongelooflijk pittoresk”, vertelde de 55-jarige lokale wijnmaker en olijfolieproducent Csaba Török. Olive Oil Times.

"“Het wordt omringd door de Witness Hills, die zijn ontstaan ​​uit de overblijfselen van de oude Pannonische Zee, en de grond hier is rijk aan vulkanisch materiaal”, voegde hij toe.

Török merkte op dat naarmate het warmer en droger wordt in Zuid-Europa, de gebieden die geschikt zijn voor olijventeelt, naar het noorden verschuiven.

Volgens het Europees Milieuagentschap is Europa de snelst opwarmende continent. Extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en droogtes, zullen naar verwachting verergeren.

De afgelopen twee decennia heeft Zuid-Hongarije ook mildere winters en warmere zomers gekend. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat de oppervlaktewatertemperatuur van het Balatonmeer sinds 2 met bijna 2000 ºC is gestegen.

Török begon met het kweken van olijfbomen met zijn Sangiovese-druiven om zijn sceptici ongelijk te geven. (Foto: Csaba Török)

Török vestigde zijn wijngaard en wijnmakerij in Szent Gyorgy Hill ongeveer 20 jaar geleden. Een paar jaar later plantte hij zijn eerste drie olijfbomen naast zijn wijnstokken om te bewijzen dat olijventeelt haalbaar was in het gebied.

"Toen ik hier aankwam, heb ik rode druivensoorten geplant, met name Sangiovese', aldus Török.

​"Destijds werd dit gebied vooral geschikt geacht voor witte druivensoorten, en veel mensen vertelden mij dat deze wijnstokken in dit klimaat nooit zouden overleven.”

"Maar ik heb bewezen dat ze ongelijk hadden, voegde hij toe. ​"Om nog meer te laten zien dat ik de juiste keuze had gemaakt, heb ik ook een aantal olijfbomen geplant, aangezien Sangiovese vaak samen met olijven wordt verbouwd.”

Voor Török was het een hele zoektocht om de meest geschikte olijfsoorten te vinden om te planten. Uiteindelijk slaagde hij erin om olijven te telen door vallen en opstaan.

"Bij mijn eerste poging vroren 200 jonge Leccino-bomen, toen 15 jaar oud, in de winter vast. Dat was een kostbare les,' zei hij. ​"Maar ik begon opnieuw en de huidige staat van mijn plantage heeft de afgelopen acht tot tien jaar vorm gekregen. Ik heb weloverwogen beslissingen genomen en onderweg veel geleerd over deze bomen.”

De wijngaard en olijfboomgaard van Török beslaan zes hectare en bestaan ​​uit meer dan 60 olijfbomen van verschillende soorten, waaronder de Spaanse Picual en Arbequina, de Franse Aglandu en Mouflal en Leccino uit Italië.

Csaba Török met zijn geoogste olijven (Foto: Török)

De boomgaard bevat ook drie olijfcultivars die oorspronkelijk uit de Balkan komen: Oblica en Bjelica uit Kroatië en Carolea uit Slovenië. Ongeveer een dozijn van de olijfbomen die Török groeien, zijn tussen de 50 en 400 jaar oud, terwijl de rest 10 jaar oud is.

In 2020 werd Török de eerste in Hongarije die olijfolie produceerde van lokaal geoogste olijven. Dit oogstjaar behaalde hij zijn meest overvloedige opbrengst.

"“Dit jaar heb ik de hoogste opbrengst behaald, 232 kilogram, de hoogste in Hongarije”, zei hij. ​"Naarmate mijn jongere bomen blijven groeien, denk ik dat het realistisch is om de opbrengst te verdubbelen.”

Hoewel het weer in de regio milder wordt, dalen de temperaturen in de winter vaak onder het vriespunt. Dit vormt een grote uitdaging voor Török.

"“Het grootste probleem is de winterkou”, zei hij. ​"Op mijn landgoed was de laagste temperatuur die in de afgelopen 15 jaar is gemeten -14.7 ºC, en zelfs toen duurde het maar een uur. Normaal gesproken daalt het niet onder de -10 ºC.”

"Ik geloof dat de beste locaties voor de druiventeelt – die met de ideale hoek, oriëntatie, hoogte en andere factoren – ook het meest geschikt zijn voor de olijventeelt, waardoor er jaar na jaar een consistente fruitproductie ontstaat”, voegde hij toe.

Afhankelijk van de variëteit kunnen olijfbomen temperaturen tot wel – 12 ºC verdragen. Langdurige blootstelling aan vriestemperaturen onder –7 ºC kan echter ernstige schade aanrichten.

Török merkte ook op dat veel boeren in de buurt van het Balatonmeer de afgelopen drie jaar zijn begonnen met het kweken van olijfbomen, hoewel sommige daarvan alleen voor decoratieve doeleinden.

"“Het voelt alsof ik degene was die het groene licht aanzette”, zei hij. ​"Maar veel van degenen die olijfbomen kweken, hebben geen professionele kennis. Ze planten olijven omdat ze er gewoon van houden, niet omdat ze er hun brood mee willen verdienen.”

De olijventeelt is uitgebreid naar meer regio's in het zuiden van Hongarije. Ten zuidoosten van het Balatonmeer, nabij Pécs, kweekt tuinier en boer Gabor Stix al bijna twee decennia olijfbomen.

Gabor Stix met bezoekers in zijn olijfgaard (Foto: Gabor Stix via Facebook)

“[Olijfbomen] zijn een van de meest dankbare planten waarmee ik tot nu toe te maken heb gehad,” vertelde Stix aan de Hongaarse online publicatie Zöld Hang. ​"Wij hebben kleigrond, dat is perfect voor hen. Hun waterbehoefte is ook niet speciaal; wij geven hen zoveel water als ze nodig hebben.”

Stix' olijfbomen zijn voornamelijk bestemd voor de verkoop, en hij verwacht al zijn bomen in maart te verkopen. Hij produceert ook kleine hoeveelheden olijfolie lokaal met behulp van een hamermolen om de olijven te pletten en een wijnpers om de olie uit het vruchtvlees van de olijf te halen.

Stix schreef het uithoudingsvermogen van de olijfbomen die hij kweekt en verkoopt toe aan de lokale kweek en aan de aanpassing van de jonge bomen aan de lokale weersomstandigheden.

"“Het werkt omdat we planten verkopen die we zelf kweken”, zei hij. ​"Acclimatisatie is belangrijk omdat de bomen leren hoe koud het het jaar ervoor was en zich het jaar daarop dienovereenkomstig ontwikkelen.”

"“Tot nu toe is er in Hongarije nog niet veel olie geproduceerd, maar de bescheiden hoeveelheid is van zeer goede kwaliteit”, voegde Stix toe. ​"De prijs van een liter olijfolie geproduceerd in Hongarije is ongeveer 45,000 tot 50,000 forint [ongeveer € 109 tot € 121]. Het lijkt ongelooflijk, maar mensen kopen het nog steeds.”

"“Wij hebben al grotere plantages in ons land”, concludeerde hij. ​"Ik denk dat het een groot voordeel is dat we hier in Hongarije zulke mogelijkheden hebben.”