Filippo Berio Exec voorspelt herstel van productie, dalende prijzen

Dusan Kaljevic is optimistisch nu de olijvenoogsten in het Middellandse Zeegebied veelbelovend zijn en de prijzen in de regio naar verwachting zullen dalen.

"“We kijken naar 3.2, misschien 3.3 miljoen metrische ton wereldwijd”, vertelde de CEO van Filippo Berio Noord-Amerika aan Olive Oil Times. ​"Dat is een belangrijk getal.”

Het oogstjaar 2024/25 zal naar verwachting het eerste zijn ​"“normale” oogst sinds 2021/22, toen de productie 3.4 miljoen ton bereikte.

Als het aantal van 3.2 miljoen ton na de eerste twee maanden van de oogst wordt bevestigd, verwacht ik dat de prijs in januari onder de € 5 zal zakken. - Dusan Kaljevic, CEO, Filippo Berio Noord-Amerika

In de twee tussenliggende oogstjaren daalde de productie tot respectievelijk 2.6 en 2.4 miljoen ton. Jaren met hoge lentetemperaturen en droogte op rij leverden de laagste oogsten in bijna tien jaar op.

Spanje is het centrum van de wereldwijde olijfolieproductie en Kaljevic verwacht dat de productie 1.5 miljoen ton zal bereiken. ​"twee keer zo hoog als de laatste twee oogsten.”

"“De winter was ideaal voor het broeden van olijfolie”, zei hij, met veel regen en gematigde temperaturen. ​"Dat zou een grote opluchting moeten zijn voor de hele industrie.”

Naast Spanje verwachten ook producenten in Turkije en Tunesië een aanzienlijke productiestijging.

Kaljevic schat dat Tunesië ongeveer 300,000 ton zal produceren, 36 procent meer afgelopen jaar en 56,000 ton meer dan het vijfjarig gemiddelde.

In Turkije zal de productie naar verwachting stijgen tot ongeveer 350,000 ton, wat meer is dan opbrengst van vorig jaar van 180,000 ton en 39 procent boven het vijfjarig gemiddelde.

Kaljevic schreef de productiestijgingen in beide landen toe aan een combinatie van beter weer dan de vorige oogst, nieuwe bomen die volwassen worden en veel boomgaarden die een ​''op jaarbasis' in de natuurlijke afwisselende vruchtdrachtcyclus van olijfbomen.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

"Er zijn enorme prikkels en overheidsinvesteringen, en zowel Tunesië als Turkije hebben fantastisch werk geleverd', voegde hij toe. ​"Hun ministeries van landbouw ondersteunen de industrie… Elk jaar zijn er meer investeringen in intensieve en superintensieve landbouwbedrijven.”

Echter, sommige delen van Tunesië en buurland Marokko kregen te maken met extreme regenval. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de productie in Marokko onder het gemiddelde zal blijven.

Kaljevic schatte dat de op één na grootste olijfolieproducent van Noord-Afrika tussen de 100,000 en 120,000 ton zou opleveren, ruim onder het gemiddelde van 160,000 ton.

Samen met Marokko bevestigde Kaljevic dat de productie verwacht te vallen in Italië, voornamelijk doordat producenten een ​''buiten het jaar' en extreem weer.

Ondertussen is de productie in Griekenland verwacht te verdubbelen van de dieptepunten van vorig jaar naar 250,000 tot 280,000 ton.

Portugese producenten verwachten ook een hogere opbrengst – tussen de 170,000 en 190,000 ton – vanwege gunstige klimatologische omstandigheden en het feit dat veel bomen een ​'op-jaar.'

Volgens Kaljevic is de olijfolieproductie in Syrië ook verwacht herstel, tot 140,000 ton.

Filippo Berio koopt lampante olijfolie van molens in het noordwesten van het land, dat momenteel door Turkije wordt bezet, verfijnt deze in Italië en mengt deze met vierge en extra vergine olijfolie te koop als ​'puur’ of ​'extra lichte olijfolie.

"“Er is zeker sprake van een voortdurend probleem met betrekking tot de veiligheid en de burgeroorlog, maar de regering beschermt de landbouw”, zei hij. ​"Ondanks de economische problemen en de burgeroorlog investeren ze in olijfolie.”

Als gevolg van de productieopleving verwacht Kaljevic olijfolieprijzen bij de oorsprong zal naar verwachting begin 2025 dalen, omdat de voorraden olijfolie snel worden aangevuld.

""Als het aantal van 3.2 miljoen ton na de eerste twee maanden van de oogst wordt bevestigd, verwacht ik dat de prijs in januari onder de € 5 zal zakken", zei hij.

Sommige forward buying-contracten voor de eerste leveringen in november en december variëren naar verluidt tussen de € 5 en € 6 per kilogram. Andere experts verwachten dat de prijzen zullen dalen tussen de € 3 en € 4 per kilogram als de oogst aan de verwachtingen voldoet.

"“Ik weet niet zeker of het onder de € 4 zal zakken, omdat het enige tijd zal duren om de wereldwijde reserves aan te passen; er is geen overdracht,” zei Kaljevic.

Hij verwacht dat een deel van de nog op voorraad zijnde olijfolie van eerste persing en extra eerste persing binnenkort naar een lagere klasse zal worden overgeheveld en uit de tanks zal worden gehaald, omdat deze worden schoongemaakt en voorbereid op de volgende oogst.

Filippo Berio haalt het grootste deel van zijn extra vergine olijfolie uit Spanje, Italië en Griekenland. De slechte oogsten in alle drie de landen in de afgelopen jaren en de gestaag stijgende productie in Portugal, Tunesië en Turkije hebben het bedrijf er echter toe aangezet zijn inkoopstrategie te diversifiëren.

Kaljevic voegde toe dat het bedrijf ook is begonnen met het kopen van extra vierge olijfolie uit Argentinië en Chili om de voorraad halverwege de oogsten op het noordelijk halfrond aan te vullen.

Net als velen in de olijfoliesector ziet hij klimaatverandering als een existentiële bedreiging voor de industrie.

Kaljevic benadrukt de veerkracht van olijfbomen, maar maakt zich ook zorgen dat extreme weersomstandigheden en een steeds warmer en droger klimaat de productie en verkoop van olijfolie onhoudbaar kunnen maken.

"“Klimaatverandering heeft gevolgen”, aldus Kaljevic. ​"Het patroon verandert. In plaats van te kijken naar de olijfolieoogstcyclus over vijf tot tien jaar, kijken we nu naar twee tot drie jaar.”

Op de middellange termijn verwacht hij dat sommige olijfteeltgebieden in Europa en Californië zich naar het noorden zullen uitbreiden. Rapporten uit Italië laten zien dat het aantal olijfgaarden en olieproducenten toenemend in het noorden terwijl deze aantallen in het zuiden stabiel blijven of dalen.

Kaljevic is van mening dat bedrijven zich moeten aanpassen aan het veranderende klimaat door nieuwe olijfcultivars bestuderen en het olijfgenoom. Hij riep ook op tot meer investeringen in de ontwikkeling van nieuwe technologie om de opbrengsten van de molen te verhogen en landbouwpraktijken te optimaliseren.

"“We moeten investeren in de technologie, wat betekent dat we het water microgefilterd moeten krijgen tot precies die blokken en rijen waar de olijfbomen het nodig hebben”, aldus Kaljevic. ​"Tegelijkertijd moeten we investeren in het planten van nieuwe, superintensieve olijfboomrassen.”

Om die reden bestudeert Filippo Berio in zijn openluchtlaboratorium in Italië 50 verschillende cultivars, waaronder ook enkele die niet langer commercieel worden geplant.

"Acht van die vijftig zijn veerkrachtiger tegen de olijf fruitvlieg en Xylella fastidiosa", zei Kaljevic. ​"Ze hebben ook minder water nodig.”

Terwijl Kaljevic veel tijd besteedt aan het nadenken over de aanbodzijde van de olijfolie-industrie, is zijn doel bij Filippo Berio Noord-Amerika om de penetratie onder huishoudens en de consumptie per hoofd van de bevolking te vergroten in het op twee na grootste land ter wereld en de grootste economie.

"“Als we het over de Verenigde Staten hebben, hebben we het over een continent en niet over een land”, zei hij. ​"Een consument in Florida of iemand in North Dakota ervaart olijfolie totaal anders.”

Volgens Kaljevic is het bijzonder lastig om op grote schaal de Amerikaanse markt te betreden vanwege de enorme omvang, het bijzondere klimaat, de aanzienlijke inkomensongelijkheid en de culturele diversiteit.

"“Er is een plan om de huishoudelijke penetratie te vergroten”, zei hij. ​"Tegenwoordig ligt dat percentage op 45 procent; 55 van de 100 gezinnen in de Verenigde Staten gebruiken helemaal geen olijfolie.

"“45 procent van de gezinnen die olijfolie consumeren, heeft een hoger inkomen dan gemiddeld en weet meer over het product”, voegde Kaljevic toe. ​"Deze Amerikaanse consument is bereid om iets meer te betalen dan de consumenten in de rest van de wereld.”

Hij is ervan overtuigd dat het vergroten van het aanbod, het eerlijk houden van de prijzen voor klanten en consumenten en het vergroten van de vraag door middel van voorlichting van essentieel belang zijn voor het succes van de sector op de lange termijn.

"“We moeten dit product toegankelijker, betaalbaarder en begrijpelijker maken voor consumenten over de hele wereld”, zei hij. ​"Er is geen manier om de productiecapaciteit te laten groeien zonder de vraag te laten toenemen.”