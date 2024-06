Franse producenten vieren het bekroonde einde van de oogst

Olijfboeren en molenaars in Frankrijk hebben in 14 samen veertien prijzen gewonnen NYIOOC World Olive Oil Competition, het op één na hoogste totaal van de provincie tijdens de grootste olijfoliekwaliteitswedstrijd ter wereld.

Frankrijk verbeterde zijn situatie wereldranglijst vanaf 13th plaats in 2023 naar de negende plaats in 2024, ondanks het feit dat er dit jaar zes minder inzendingen zijn verzonden. In totaal hebben 11 producenten samen vier Gold Awards en tien Silver Awards gewonnen uit 21 inzendingen.

Het nieuws over de prijzen sloot een bumper oogst In Frankrijk. Volgens de Europese Commissie gegevensproduceerde het land 5,500 ton olijfolie in het oogstjaar 2023/24, een aanzienlijke stijging vergeleken met de 3,800 ton geproduceerd in 2022/23 en 20 procent boven het vijfjarig gemiddelde.

Hoewel boeren zich blijven inzetten voor de teelt van lokale variëteiten, worden er initiatieven op grote schaal geïmplementeerd de productie stimuleren met commerciële variëteiten.

Ondanks de overvloedige en bekroonde oogst, noemden Franse producenten de klimaatverandering als een belangrijke uitdaging, waarbij sommige boomgaarden overvloedige opbrengsten hadden en andere een zeer lage olijvenproductie.

Ongeacht de opbrengst is de algehele kwaliteit van extra vergine olijfolie dit jaar hoog vanwege de tijdige regen en een droge en zonnige zomer.

Onder de winnaars van dit jaar was Mas des Bories. De producenten, die zich richten op het telen en vermalen van inheemse variëteiten, reageerden met ​"enorme vreugde” toen ze hoorden over hun Gold Award voor een Aglandau-monovarietal en Silver Award voor een gecertificeerde blend met beschermde oorsprongsbenaming.

Claire De Fina Coutin leidt bezoekers rond in de olijfgaarden van haar bedrijf in Salon-de-Provence. (Foto: Mas des Bories)

Eigenaar Claire De Fina Coutin schreef hun succes toe aan de locatie van hun bos in Salon-de-Provence.

"Dankzij ons droge en zonnige microklimaat hadden we geen last van de zomerse hitte”, zei ze in een interview Interview van februari 2024. ​"We werden beschermd door onze ligging in de vallei met bomen. En we gebruiken ook irrigatie, dus dat helpt. Maar we hoeven niet het hele jaar door te irrigeren; we irrigeren alleen voor korte periodes.”

"Wat de oogst zelf betreft, was er niet veel verschil tussen dit jaar en vorig jaar”, voegde ze eraan toe. ​"Ik zou zeggen dat de oogst dit jaar misschien wel tien tot vijftien procent meer was dan die van vorig jaar.”

In tegenstelling tot, Domaine de Gerbaud, dat een Gold Award verdiende voor een biologisch BOB-mengsel, moest extra voorzorgsmaatregelen nemen om zich tegen de klimatologische gevolgen te beschermen.

Domaine de Gerbaud vierde een winnende terugkeer naar 2024 NYIOOC. (Foto: Domaine de Gerbaud)

"Dit is geweldig. We kunnen niet stoppen met grijnzen”, aldus mede-eigenaar Louisa Sherman. ​"Vanwege de Covid-19-pandemie namen we een pauze van de wedstrijden en werkten we aan een aantal grote boomherstructureringen, terwijl onze dochter een rebrandingproject leidde. We zijn zo opgewonden om deze Gold Award te winnen na een paar jaar weggeweest te zijn.”

Sherman noemde de impact van klimaatverandering en inflatie als de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf bij het produceren van bekroonde olijfolie van hoge kwaliteit.

"Klimaatverandering is onze grootste uitdaging”, zei ze. ​"De afgelopen vijf jaar hebben we te maken gehad met toenemende droogte en intense hitteperioden, waarvan de laatste twee jaar de ergste waren.”

"Ons tweede grote probleem is dat de productiekosten blijven stijgen, vooral de Franse arbeidskosten”, aldus Sherman. ​"Desondanks verzet de markt zich tegen hogere, eerlijkere prijzen voor producenten en consumenten zijn nog steeds grotendeels onwetend over de voordelen (smaak en gezondheid) van hoogwaardige extra vierge olijfolie.”

Toch zei ze dat het winnen van internationale kwaliteitsprijzen zeer bemoedigend is en helpt het bewustzijn van professionals uit de voedingsindustrie en het grote publiek over producenten van hoge kwaliteit te vergroten.

"Het verbetert onze invloed bij het benaderen van potentiële handelaren en consumenten en vertegenwoordigt een blijk van vertrouwen van vertrouwde bronnen, waardoor we ons kunnen onderscheiden van de concurrentie”, aldus Sherman. ​"Natuurlijk is het ook enorm bevredigend voor het team om een ​​internationale competitie te winnen, nadat ze het afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt.”

Frankrijk is een relatief kleine producent van olijfolie, maar toch staat het wereldwijd op de zevende plaats als het om consumptie gaat. Niettemin stuiten de producenten op obstakels bij het effectief aanpassen aan de uitdagingen die de productie met zich meebrengt.

Eigenaar Aurélie Sirvent (rechts) vierde een vierde jaar op rij succes op de Wereldcompetitie (Foto: Moulin de la Coquille)

Gelegen tussen Montpellier en Marseille, vierde keer winnaar Moulin de la Coquille verdiende een Silver Award voor een mix met gemiddelde intensiteit.

Eigenaar Aurelie Sirvent zei dat de grootste uitdaging van het bedrijf dit jaar het frezen met nieuwe apparatuur was.

"Dit jaar was de grootste uitdaging de verandering in onze productieketen”, zei ze. ​"We moesten ons aanpassen aan ons nieuwe werkinstrument. Helaas is het geen raceauto die we voor de wedstrijd kunnen testen.”

"We moeten deze tool live testen tijdens onze productie, en het is beter om geen fouten te maken om te voorkomen dat je het harde werk van een heel jaar verliest”, voegde ze eraan toe.

Volgens Sirvent staat winnen gelijk aan het verkrijgen van zichtbaarheid. ​"Het betekent ook dat je de mening kent van jury’s bestaande uit experts die ons werk en onze expertise opnieuw belonen”, zei ze.

Tien van de elf prijzen in Frankrijk gingen naar producenten in het zuiden, waar het grootste deel van de productie van extra vierge olijfolie van het land plaatsvindt.

Echter, Domein Petraghje het mediterrane eiland Corsica op de wereldolijfoliekaart zetten, het winnen van een Zilveren Award voor een delicate Ghjermana di Casinca.

Eigenaar Roger Philippe Maurizi noemde de onderscheiding de perfecte afsluiting van een uitstekende oogst waarin het bedrijf 4,000 liter extra vierge olijfolie produceerde van de endemische olievariëteit.

"We zijn erg blij met deze prijs”, aldus Maurizi. ​"Winnen laat onze klanten zien dat onze olijfolie van hoge kwaliteit is, en voor ons is het een bewijs dat we goed werk doen in onze olijfgaard.”