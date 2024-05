Griekse producenten vieren succesvolle afsluiting van historisch lage oogst

De tegenvallende oogst van dit jaar in Griekenland heeft de olijventelers en molenaars van het land er niet van weerhouden om er een aantal te vervaardigen 's werelds beste extra vierge olijfolie.

De Griekse producenten overtroffen de kansen en wonnen 56 prijzen (26 gouden en 30 zilveren prijzen) uit 108 inzendingen voor de editie van 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

De Griekse olijfolieproductie daalde minder dan 150,000 ton in het oogstjaar 2023/24, een laagterecord en minder dan de helft van de 340,000 ton van vorig jaar.

Zie ook: De beste extra vierge olijfolie uit Griekenland

Boeren en molenaars noemden het grillige weer, dat het gevestigde patroon van de olijventeelt in het land verstoorde en wijdverspreid was olijf fruitvlieg plagen zijn de belangrijkste redenen voor de afname van de kwantiteit en, in sommige gevallen, de kwaliteit.

"Het afgelopen jaar was de meest uitdagende waarmee we ooit te maken hebben gehad”, aldus de Kretenzische producer Panagiotis Tsiriotakis Akropolis Organics, die twee Gold Awards won voor Koroneiki-monovariëteiten.

"In tegenstelling tot de generatie van mijn grootvader, toen het weer betrouwbaar en consistent was, hebben we als nooit tevoren te maken gehad met verschuivingen in het weerpatroon”, voegde hij eraan toe.

Producenten uit Kreta en het schiereiland Peloponnesos, de ruggengraat van de Griekse olijfolie-industrie, claimden dit jaar het leeuwendeel van de onderscheidingen. NYIOOC met 32 onderscheidingen.

AMG Karabelas uit de Ilia-regio op het schiereiland kwamen door het slechte weer dat de regio dit jaar domineerde om twee Gold Awards en een Silver Silver Award te vieren tijdens de Woordwedstrijd.

Hoge temperaturen tijdens de lente en nat weer tijdens de oogst behoorden tot de uitdagingen waarmee AMG Karabelas werd geconfronteerd om bekroonde kwaliteit te bereiken. (Foto: AMG Karabelas)

Alexis Karabelas zei dat onregelmatige weersomstandigheden, waaronder overmatige regen in de lente en warm weer tijdens de oogst, het bedrijf dwongen om van tactiek te veranderen en opnieuw aan de hoge kwaliteitsnormen te voldoen.

"We moesten regelmatig tests uitvoeren om de gewenste resultaten te bereiken”, zei hij. ​"Nu we het dit jaar hebben gedaan, denken we dat we ook de komende jaren kunnen winnen.”

De Peloponnesische producent verdiende voor het derde jaar op rij twee Gold Awards voor de Laurel & Flame Fresh, een monocépage van Tsabidoelia, en de Olympia BGA-mix. De Myths of Olympia van het bedrijf werd ook bekroond.

"We zijn ook heel blij met de Myths of Ancient Olympia, een extra vierge olijfolie van Koroneiki die we hebben ingediend bij de NYIOOC voor de eerste keer een Silver Award gewonnen in de competitie”, zei Karabelas.

Op Kreta, waar sommige productiegebieden van het eiland een dramatische daling van 60 tot 70 procent in de olijfolieproductie kenden, keerden terugkerende nieuwkomers Skoutari en Kretenzische oogst overwon een veeleisende oogst en won dit jaar prijzen NYIOOC.

Gelegen aan weerszijden van het eiland – Skoutari aan de oostkant dichtbij Lasithi en Cretan Harvest aan de westkant bij Chania – worstelden beide producenten tijdens de oogst met het droge weer van het eiland en de olijvenplagen.

Na een uitdagend oogstjaar 2023/24 zeggen telers dat de situatie vóór 2024/25 veelbelovender lijkt. (Foto: Kretenzische oogst)

"Het weer is onvoorspelbaar geworden, met harde wind en warm weer in april en mei die ernstige gevolgen hebben voor het zettingsproces van de olijven", zegt Maria Sgourou van Skoutari. ​"Naast de verschijnselen van de fruitvlieg was ook het oogstjaar 2023/24 zeer droog. Droogte is een van onze grootste zorgen in Oost-Kreta.”

Echter, de Gold Award die Skoutari won voor de vierde op rij Het afgelopen jaar heeft enorm bijgedragen aan het verlichten van de last van de uitdagende oogst.

advertentie

advertentie

"Het winnen van de prijs heeft ons vervuld met trots op onze dynamische koers, maar ook met dankbaarheid voor onze medereizigers”, aldus Sgourou. ​"Trouw aan onze toewijding om de hoogste kwaliteit te bieden, zetten we onze inspanningen met nog meer volharding voort.”

Cretan Harvest van zijn kant vierde een Silver Award in de competitie voor een delicate Koroneiki extra vergine olijfolie, zij het met enkele uitdagingen in het zware oogstjaar 2023/24.

"Het seizoen was zeer veeleisend, waarbij de fruitvlieg en de gloeosporium een ​​impact hadden op de kwantiteit en kwaliteit van de Kretenzische olijfolie”, aldus eigenaar Stamatis Madariotakis. ​"De NYIOOC Award erkent ons harde werk om onze hoge normen in de olijfolieproductie te handhaven.”

Madariotakis voegde eraan toe dat de oogst van 2024/25 er veelbelovend uitziet, waarbij de bloemen van de olijfbomen zich goed ontwikkelen.

Andere deskundigen verwachten een verbeterde olijfolieopbrengst in Griekenland in 2024/25, op voorwaarde dat de vruchtzetting van de olijven ongehinderd doorgaat.

"Een sterke vruchtvorming is duidelijk zichtbaar aan de olijfbomen in het hele land, wat de volgende olijfolieoogst ergens tussen de 200,000 en 220,000 ton zal opleveren”, aldus olijfolieproever en kwaliteitsconsulent Vasilios Frantzolas.

"De olijfbloesems drogen echter in sommige gebieden op als gevolg van de intense droogte, gecombineerd met de afwezigheid van de vereiste chill-uren afgelopen winter, zou ons voorzichtig moeten maken”, voegde hij eraan toe. Medio juni zouden we een beter beeld moeten hebben van de volgende olijfolieoogst.”

Op Lesbos, het derde grootste eiland van Griekenland en ook een van de traditionele olijfolieproducerende regio's van het land, daalde de productie dit seizoen van ruim 3,000 ton in 10,000/2022 naar 23 ton.

Falcon verzorgt op het eiland Lesbos 40,000 olijfbomen van 12 variëteiten. (Foto: Valk)

Ondanks de sombere oogst van het eiland, valk uit Sigri aan de westkust van het eiland zegevierde met drie Gold Awards, een herhaling van het succes van vorig jaar tijdens de Wereldcompetitie.

"Het is zo belangrijk om na zo'n moeilijk jaar een prijs te winnen op de prestigieuze wedstrijd in New York”, zegt Nana Kanakaki, verantwoordelijke voor de olijfolieafdeling van het bedrijf. ​"De drie Gold Awards op de 2024 NYIOOC zijn de natuurlijke voortzetting van de prijzen die Falcon vorig jaar ontving.”

Het bedrijf heeft een voorheen verlaten gebied omgetoverd tot een uitgestrekt bos van 40,000 olijfbomen van maar liefst 12 verschillende olijvencultivars, waaronder de inheemse variëteiten Adramytini en Kolovi.

Falcon verdiende zijn World Competition-prijzen voor drie monovariëteiten van Kalamon-, Kolovi- en Adramytini-olijven.

Kanakaki zei dat de milde winter en de fruitvlieg, die al vroeg op het eiland aanwezig was, een onconventionele aanpak van de olijfolieproductie vereisten.

"Om ernstige gevolgen voor onze olijfolie te voorkomen, zijn we eind augustus begonnen met de oogst om onze vroeg geoogste extra vierge olijfolie met een hoog polyfenolgehalte te vervaardigen,” zei ze. ​"We streven er voortdurend naar om onze olijfolie te promoten door een andere aanpak op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, zoals het minimale gebruik van water en het uitsluiten van atmosferische zuurstof uit het productieproces om de hoogste kwaliteit te bereiken.”

"We zijn zo blij dat onze inspanningen en harde werk in de loop van de tijd worden erkend”, besluit Kanakaki.