Bossen hebben regen nodig voor de oogst in Griekenland

Na meer dan vier maanden van warm en droog weer in een groot deel van Griekenland, noemen olijfboeren en olijfolieproducenten regenval als de belangrijkste factor voor een substantiële olijfolieoogst in het land in het komende oogstjaar 2024/25.

"“De droogte heeft de olijventeelt in het hele Middellandse Zeegebied getroffen”, aldus Yiorgos Kokkinos, voorzitter van de producentenvereniging Nileas uit de regio Messenia in het zuiden van de Peloponnesos.

"In onze regio is het weer warmer dan normaal “Sinds de lente is het droog en we hebben al vier maanden geen noemenswaardige regen meer gezien,” voegde Kokkinos toe. ​"We hebben een paar dagen geleden wel wat lichte regen gehad, maar dat was slechts sporadisch. In sommige gebieden hebben de olijfbomen te kampen met aanzienlijke problemen vanwege de aanhoudende hete en droge omstandigheden.”

We hebben maar een paar regenbuien nodig om bomen te bewateren en een sterke olijfolieoogst te realiseren. Maar als de regens niet komen, zal de oogst in sommige delen van de regio niet plaatsvinden. - Yiorgos Kokkinos, voorzitter van de producentenvereniging Nileas

Kokkinos zei echter dat lokale producenten een bevredigende oogst verwachten als de regen op tijd komt.

"“De vruchtzetting van de olijfbomen verliep heel goed”, zei hij. ​"We hebben maar een paar regenbuien nodig om de bomen te bewateren en een sterke olijfolieoogst te realiseren. Maar als de regen niet komt, zal de oogst in sommige delen van de regio niet plaatsvinden.”

Volgens eerste schattingen zal de olijfolieproductie in de regio Messenia naar verwachting weer toenemen van ongeveer 60,000 ton vorig jaar naar ruim 40,000 ton.

Deze zomer hadden de centrale en zuidelijke regio's van Griekenland, waar de meeste olijfboomgaarden van het land zich bevinden, in juni en juli te maken met identieke droge weersomstandigheden. Er viel geen regen en er was geen ochtenddauw en de temperaturen bleven meerdere dagen achtereen tussen de 35 en 40 graden Celsius, waardoor de olijfbomen onder druk kwamen te staan.

Volgens het Nationaal Observatorium van Athene was juli tevens de warmste juli die ooit in het land werd gemeten. De gemiddelde temperatuur van 1991 tot 2020 lag 2.9 °C hoger en de warmste juli van 2012 lag 0.3 °C hoger.

Volgens de langetermijnweersvoorspellingen is er bovendien een kans van ruim 60 procent dat het in september en oktober 1.5 ºC tot 2 ºC warmer is dan normaal in Griekenland.

De schattingen van deskundigen over de olijfolieproductie van het land in 2024/25 lopen sterk uiteen. Dit geeft aan dat de sector te kampen heeft met onzekerheid vanwege het onregelmatige weer.

Maar nu de olijfbomen een rol hebben gespeeld, ​'In hun natuurlijke afwisselende productiecyclus zullen de meeste olijfolieproducerende regio's in Griekenland naar verwachting herstellen na een eerdere daling. sombere oogst 2023/24.

Volgens Manolis Yiannoulis, hoofd van de Nationale Interprofessionele Olijfolie Associatie (EDOE), zal Griekenland waarschijnlijk 250,000 tot 280,000 ton olijfolie produceren, bijna het dubbele van de hoeveelheid van vorig jaar.

"Een voorwaarde hiervoor is dat het weer gunstig blijft tot aan de oogst, die over ongeveer drie maanden plaatsvindt,' merkte Yiannoulis op. ​"Hoge temperaturen en het gebrek aan regen bezorgen producenten altijd zorgen.”

Andere deskundigen vertelden Olive Oil Times dat de komende olijfolieoogst van Griekenland waarschijnlijk rond de 200,000 ton zal schommelen, een stijging van meer dan 30 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook in andere productiegebieden in het land is regen een belangrijk onderdeel van een goede oogst.

"De olijfbomen op het eiland bloeiden rijkelijk, dus we hebben hoge verwachtingen van een overvloedige productie, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, mits we wat regen krijgen", aldus producent en eigenaar van de molen Yiannis Protoulis van het eiland Lesbos in de Egeïsche Zee.

Op Lesbos staan ​​meer dan 11 miljoen olijfbomen, voornamelijk van de lokale variëteiten Kolovi en Adramytini. Deze produceren de kenmerkende geelachtige olijfolie van het eiland.

"Vorig jaar was de productie van olijfolie op Lesbos minimaal', aldus Protoulis. ​"We hebben sinds het seizoen 2019/20 geen recordoogst meer gezien op het eiland. Een paar overvloedige regenbuien in september zullen de olijfolieproductie van het eiland dit oogstjaar boven de 15,000 ton brengen, een cijfer dat rechtstreeks uit onze glorieuze jaren uit het verleden komt.”

In Noord-Griekenland vertelden olijfboeren op het schiereiland Chalkidiki aan ERT News dat ze sinds april hun olijfbomen water moeten geven vanwege het ongewoon warme en droge weer in de regio.

Ze voegden eraan toe dat Chalkidiki een populaire zomerbestemming voor toeristen is, waardoor toeristen en boeren om dezelfde hulpbron concurreren. De staat zou daarom een ​​regeling moeten invoeren om de beschikbaarheid van water voor landbouwdoeleinden veilig te stellen.

Ook op Kreta verwachten de producenten dit jaar een bovengemiddelde oogst, mits de olijfboomgaarden op het eiland wat regen krijgen.

"“Afgezien van 30 procent [van de olijfbomen op het eiland], die problemen hadden sinds hun vroege vruchtzetting, ontwikkelt de resterende 60 tot 70 procent zich erg goed, en het zal een goed jaar worden als het weer meezit,” aldus producent Michalis Kabitakis uit Heraklion.

"“Als we in augustus wat regen krijgen, zullen de olijfbomen het veel beter doen”, voegde hij toe. ​"Anders worden de 30 procent die nu al problemen heeft, 50 procent.”

Volgens enkele eerste schattingen zal de olijfolieproductie op Kreta in 60,000/2024 waarschijnlijk de 25 ton overschrijden, na een somber oogstjaar 2023/24, toen er op het eiland ongeveer 30,000 ton olijfolie werd geproduceerd.

Bij eerdere oogsten op Kreta en andere productiegebieden is echter waargenomen dat de gunstige herfstregens die de olijven helpen hun olijfoliegehalte te verhogen, soms ook de manifestatie van olijvenplagen kunnen bevorderen, met name de olijf fruitvlieg.

Op de Peloponnesos klonk optimisme vanuit de regio Ilia op het schiereiland, waar lokale producenten optimistisch zijn over een overvloedige olijfolieoogst dit jaar.

"“Onze bomen zijn geladen”, aldus de plaatselijke bevolking. bekroonde producer Alexis Karabelas. ​"Waterschaarste is geen probleem, aangezien onze bomen geïrrigeerd worden. Vrijwel alle producenten in de buurt van Ancient Olympia verwachten een robuuste oogst.”

"De recente regenval in onze regio was de afgelopen weken overvloedig, wat een aanzienlijke hulp was voor niet-geïrrigeerde bomen, en de fruitvlieg is nergens te bekennen", concludeerde hij. ​"Het lijkt erop dat het een van de beste oogsten wordt die we ooit hebben gezien.”