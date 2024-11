Oogst in Griekenland ondervindt vroege problemen

De hoge verwachtingen van Griekse olijfolieproducenten voor een robuuste oogst in het oogstjaar 2024/25

zijn verstoord door de aanhoudende droogte en de gebrek aan substantiële herfstregens in Zuid-Griekenland.

Het schiereiland Peloponnesos, een knooppunt van de olijfolie-industrie van het land, kampte in 2024 met droog en warmer weer dan normaal.

Klimaatverandering heeft zich nu meer dan ooit laten voelen. Deze winter zal cruciaal zijn; we hebben koud en regenachtig weer nodig om onze bomen te laten overleven. - Maria Sgourou, mede-eigenaar, Skoutari Olijfolie

Hierdoor is de olijvenoogst in bepaalde productiegebieden op het schiereiland uitgesteld. Boeren wachten nu op een overgang naar koeler en natter weer, in de hoop op meer olijfolieproductie.

De droogte heeft grote gevolgen gehad voor de olijfbomen, vooral in Messenia, in het zuiden van de Peloponnesos, waardoor er weinig olijfolie wordt geproduceerd.

"“In veel gevallen is 100 procent van de productie in ons gebied beschadigd”, aldus de landbouwvereniging van Chandrinos uit West-Messenië in een mededeling. ​"En het wordt erger naarmate de droogte en hitte aanhouden.”

De vereniging riep de Griekse regering ook op om de getroffen olijfboeren in het gebied te compenseren.

Steeds meer boeren en molenaars in Messenië, een van de meest productieve regio's van het land wat betreft olijfolie, ondervinden de gevolgen van droog weer en hoge temperaturen dit oogstjaar.

"De geoogste olijven barsten onregelmatig tijdens het transport om te worden gemalen, vanwege de hoge temperaturen in het gebied in de afgelopen zes maanden", vertelde olijfboer en moleneigenaar Yiannis Panagopoulos uit de stad Filiatra aan de westkust van de regio. Olive Oil Times.

"“Daarom zijn de lokale boeren gestopt met oogsten totdat er kouder weer komt, zodat de olijven weer op normale temperaturen komen”, voegde hij toe.

Sommige olijfboeren in de regio meldden ook dat de takken van olijfbomen gevoelig zijn voor scheuren tijdens de oogst, vanwege het gebrek aan sap in de bomen.

Ook in de aangrenzende regio Laconia is de oogst in sommige gebieden stilgelegd vanwege de te lage olieopbrengst van de olijven.

Het warme en droge weer heeft ook gevolgen gehad voor de olijfolieproductie in Achaia, in het westen van de Peloponnesos.

"“De olijven zijn erg dun en gerimpeld”, zegt de lokale boer Yiannis Bodiotis. ​"De oogst zal naar verwachting na 15 november beginnenth, en we hopen tot die tijd op wat regen. De productie is met 50 procent gedaald, maar het is niet te vergelijken met de rampzalige oogst van vorig jaar. '

Aan de andere kant van de Egeïsche Zee, op het eiland Lesbos, het op twee na grootste eiland van het land en een andere traditionele Griekse olijfolieproducerende regio, is de oogst en het persen van de olijven in sommige gebieden ook tijdelijk opgeschort.

"“We verwachtten dat onze olijfolieoogst zes keer groter zou zijn dan vorig jaar, vergelijkbaar met de oogsten die we 20 jaar geleden hadden”, vertelde boer en molenaar Vasilios Kokkinoforos uit het oostelijke dorp Moria aan de staatszender ERT. ​"Het gebrek aan regen in de afgelopen maanden in onze regio heeft echter grote gevolgen gehad voor de hoeveelheid olijfolie van het seizoen.”

"“Het is moeilijk om de olijfbomen in onze regio water te geven, omdat het terrein op ons eiland halfbergachtig is”, voegde hij toe.

Op Kreta hebben de olijfbomen in het oostelijke deel van het eiland ook veel last van de aanhoudende droogte.

"“Het is bijna een jaar geleden dat de laatste regenval in onze regio viel”, aldus Maria Sgourou, mede-eigenaar van het bekroonde Skoutari olijfolie van Sitia. ​"Onze olijfgaarden worden geïrrigeerd, maar toch moesten we dit jaar twee keer zo hard werken om de kwaliteit te krijgen die we zochten voor onze olijfolie.”

"“De meeste olijfbomen in ons gebied worden echter niet geïrrigeerd en hebben grote moeite met het aanhoudende droge weer, ondanks hun natuurlijke tolerantie voor droogte”, voegde ze toe. ​"De situatie is beter in onze woonplaats Kritsa, maar het wordt erger naarmate we dichter bij het dorp Kavoussi komen, waar de bomen bijna verwoest zijn.”

"Klimaatverandering heeft zijn aanwezigheid nu meer dan ooit laten voelen,” merkte Sgourou op. ​"Deze winter zal cruciaal zijn; we hebben koud en regenachtig weer nodig om onze bomen te laten overleven.”

Volgens de Vereniging van Kretenzische Olijfgemeenten (SEDIK) is de situatie beter in het westelijke deel van het eiland, bij Chania, waar in september wat regen viel.

In centraal Kreta hebben de lokale autoriteiten van Heraklion echter aangekondigd dat de olijfolieopbrengst dit seizoen lager zal uitvallen dan aanvankelijk werd verwacht vanwege de aanhoudende droogte.

Ondertussen komt verminderde olijfboomvruchtbaarheid door droogte niet in aanmerking voor compensatie van ELGA, de Griekse organisatie voor landbouwverzekeringen. Olijfboeren en olijfolieproducenten uit het hele land vragen om een ​​wijziging in de regelgeving van de organisatie om schade door droogte op te nemen.