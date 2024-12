Producenten navigeren met optimisme door klimaat- en markttegenwind

Nu 2024 ten einde loopt, Olive Oil Times Uit de resultaten van de Harvest Survey blijkt dat er een zekere mate van optimisme heerst onder producenten.

In de jaarlijkse enquête die naar 4,208 producenten in 30 landen werd gestuurd, beoordeelden boeren en molenaars het oogstjaar 2024/25 als bovengemiddeld. De impact van klimaatverandering, volatiele marktprijzen, verwarring bij de consument en uitdagingen op het gebied van arbeidskrachten bleven belangrijke zorgen.

Toch beoordeelden de producenten de huidige oogst met 67 uit 100, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van beoordeling van vorig jaar van 51 en ligt aanzienlijk boven het gemiddelde van de voorgaande zes jaar.

Om dit punt te benadrukken, zei bijna 62 procent van de respondenten dat de oogst van dit jaar beter was dan die van vorig jaar, waarbij boeren en molenaars de hoeveelheid beoordeelden met 62, de hoogste beoordeling sinds 2019, en kwaliteit als 82, de hoogste sinds 2021.

De OOT-oogstscore van 2024

Hoe zou u de oogst van 2024 in het algemeen beoordelen? (0=verschrikkelijk, 100=uitstekend)

"“Na twee moeilijke jaren zijn we ongelooflijk dankbaar voor een succesvolle oogst”, zei Luisa Gamez van Tropisch in Jaén, Spanje. ​"Dit seizoen bracht uitdagingen met zich mee: ontijdige regenval bedreigde en verstoorde onze plannen.”

"“Toch hadden we geluk”, voegde ze toe. ​"Door de omstandigheden dagelijks te monitoren, kregen we een kleine periode om te oogsten. Zo konden we vroeg oogsten en de olijven op het gewenste rijpheidspunt oogsten.

De kwaliteitsscore van 2024

Hoe zou u de oogst beoordelen qua kwaliteit? (0=verschrikkelijk, 100=uitstekend)

Andere producenten zeiden dat dit jaar hun beste oogst tot nu toe was en zijn optimistisch over de vooruitzichten voor volgend jaar.

""We waren erg blij met de oogst van 2024 hier in Georgia, Verenigde Staten", zei Ciriaco Chavez van Verse Pers Boerderijen. ​"We begonnen met oogsten begin september en waren begin oktober klaar. De oogst van dit jaar was de beste die we ooit hebben gehad en vertegenwoordigt waarschijnlijk de grootste oogst ooit in Georgia, en de bomen staan ​​goed opgesteld voor een goede oogst in 2025.”

Beter dan vorig jaar

Is de oogst van 2024 beter, gelijk of slechter dan vorig jaar?

Gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (de Internationale Olijfolieraad heeft nog geen officiële oogstprognose gepubliceerd) geven aan dat de wereldwijde olijfolieproductie naar verwachting zal stijgen tot 3.1 miljoen ton in 2024/25.

Ondanks het behalen van de hoogste opbrengsten sinds 2021/22, blijven producenten op hun hoede voor de gebruikelijke zorgen, verergerd door de verstrekkende gevolgen van wereldwijde conflicten en veranderende geopolitieke realiteiten.

De olieopbrengsten waren lager dan verwacht in Griekenland en elders in Europa. (Foto: NES Olive Farm)

Klimaatzorgen blijven topprioriteit

Klimaatverandering staat opnieuw bovenaan de lijst met uitdagingen waar producenten voor staan. 58 procent noemt het een van hun grootste zorgen.

Een van de kenmerken van klimaatverandering is de toename van extreem weer.

Producenten in het Middellandse Zeegebied gaven aan dat de plotselinge overgang van een hete en droge zomer naar een natte en gematigde herfst de olijvenoogst bemoeilijkte en in sommige gevallen resulteerde in een lagere olieproductie in de olijven.

De grootste zorgen van producenten

Welke van de volgende zaken baart u het meeste zorgen?

""We maken een uitzonderlijke oogst mee wat betreft de kwaliteit en het volume van ons fruit, maar we merken een dramatische daling van onze opbrengsten in vergelijking met voorgaande jaren", aldus Diamantis Pierrakos van de Griekse producent Laconiko.

""De zware droogte heeft zijn tol geëist van de olieproductie in ons fruit", voegde hij toe. ​"Hoewel we onlangs broodnodige regen hebben gehad, had die veel eerder moeten komen.”

(Foto: Bata Tarim-boerderij)

In totaal gaf 53 procent van de ondervraagden aan dat hun oogsten te lijden hadden onder extreme hitte, terwijl 43 procent hetzelfde zei over droogte.

"We hadden veel olijven, maar ze waren erg klein van formaat vanwege de droogte, waardoor de opbrengsten daalden en de kwaliteit enigszins werd beïnvloed', aldus Mehmet Taki van Bata Tartim-boerderij in Turkije.

De opbrengstscore van 2024

Hoe beoordeelt u de hoeveelheid olijfolie? (0=verschrikkelijk, 100=uitstekend)

Over het algemeen gaf 35 procent van de boeren en molenaars aan dat slecht weer invloed had op hun vermogen om olijfolie te produceren, terwijl 27 procent de overmatige regenval als een probleem noemde.

"De oogst van 2024 was ernstig getroffen door de overmatige regenval in het voorjaar van 2023", aldus Fernando Rotondo van het in Brazilië gevestigde Olivopampa. ​"De nieuwe vruchtzetting (2024/25) wordt ook beïnvloed door de lente-regens en een wolk as van de Amazone [bosbranden] in het milieu, die de bestuiving belemmerde.”

Tekorten aan arbeidskrachten blijven de oogst beïnvloeden

Producenten gaven aan dat extreme hitte, droogte, slecht weer en extreme regenval de vier factoren waren die dit jaar de grootste impact hadden op hun oogsten. Ook het tekort aan arbeidskrachten speelde hierbij een rol.

Een kwart van de respondenten gaf aan dat het tekort aan arbeidskrachten tijdens de oogst een directe impact had op hun werkzaamheden, terwijl 35 procent de arbeidsproblemen als hun grootste zorg noemde.

Het vinden van voldoende arbeiders voor de oogst blijft een voortdurende uitdaging in Californië. (Foto: Central Coast Olive Company)

"Naarmate mijn bomen volwassen worden, krijg ik steeds grotere oogsten, maar ik maak me grote zorgen over het tekort aan arbeidskrachten in Californië', aldus Beth McCown van Centrale Kust Olijfolie Bedrijf.

"“We hebben een programma voor immigrantenarbeid nodig dat werknemers uit andere landen de staat laat binnenkomen en naar huis laat terugkeren nadat ze de landbouwcyclus hebben voltooid”, voegde ze toe.

Topuitdagingen

Welke van de volgende zaken hebben uw oogst dit jaar beïnvloed?

Andere producenten zagen het tekort aan arbeidskrachten als een probleem met twee kanten. Naast de moeite om genoeg mensen te vinden om de olijven te plukken en ze snel naar de molen te vervoeren, zorgden vraag- en aanboddynamieken ervoor dat producenten hogere lonen moesten betalen, waardoor de productiekosten stegen.

"“Ik kan dit jaar niet genoeg kopers vinden om mijn stijgende productiekosten te dekken”, aldus Lauren Clancy van Villa le Masse di San Leolino in Italië. ​"Toen we in 2016 begonnen met het produceren van olie, betaalden we € 12 per uur voor de oogst. Nu betalen we € 20 per uur, maar de groothandelsprijzen zijn niet veranderd.”

Marktprijzen blijven producenten zorgen baren

Nadat ze in januari 2024 recordhoogtes bereikten, wordt verwacht dat de prijzen van olijfolie bij de bron zullen stijgen. onder de €5 vallen per liter begin 2025.

Deze volatiliteit en de impact ervan op consumenten hebben ertoe geleid dat marktprijzen voor 39 procent van de producenten een van de grootste zorgen vormen. Alleen klimaatverandering is belangrijker.

Tropicual was een van de vele Andalusische producenten die een recordoogst konden vieren na twee slechte jaren. (Foto: Tropicual)

Door de dalende prijzen bij de bron zijn sommige producenten bezorgd dat ze hun stijgende kosten niet meer kunnen dekken.

"“Onze grootste zorg is de markt en de prijzen”, aldus Taki van Bata Tarim Farm. ​"Prijzen dalen als een baksteen, de kostenstijgingen weggooiend. We hopen dat de consumptiegroei terugkomt met lagere prijzen.”

Andere producenten maken zich zorgen dat de twee jaar van ongekend hoge olijfolieprijzen de situatie hebben veranderd. consumenten houdingen geheel.

(Foto: Campodonico Olijfboerderij)

"“In een tijd van economische moeilijkheden is olijfolie door de hoge prijs een grondstof in de categorie discretionaire uitgaven”, aldus Andrew Lilly van Juno Olives in Nieuw-Zeeland.

"Met een slechte oogst en steeds stijgende kosten van kunstmest"De kosten van olijfolie, brandstof, vracht, enz. kunnen ons uit de markt prijzen", voegde hij toe. ​"Als industrie hebben we lage opbrengsten en als gevolg daarvan worden olijfbomen gerooid ten gunste van andere gewassen.”

Verwachte gemakkelijke verkoop van de productie van dit jaar

Hoe uitdagend zal het zijn om de productie van dit jaar te verkopen? (0=zeer moeilijk, 100=zeer gemakkelijk)

Ondanks zorgen over de prijzen hadden de producenten er alle vertrouwen in dat de verkoop van de productie van dit jaar eenvoudig zou verlopen. Ze gaven de productie een score van 72 (waarbij nul betekent dat de verkoop zeer moeilijk is en 100 dat de verkoop zeer gemakkelijk is).

Gebrek aan kennis van consumenten schaadt producenten

Na klimaatverandering en marktprijzen noemde 38 procent van de producenten verwarring bij de consument als een van hun grootste uitdagingen.

Door verwarrende terminologie en gebrek aan bewustzijn over gezondheidsvoordelen van olijfolie en organoleptische kwaliteiten tot wijdverbreide desinformatie, maken boeren en molenaars zich zorgen dat olijfolie onderwijs breekt nog steeds niet op grote schaal door.

(Foto: Natura Ródos Kallas)

"“Consumentenvoorlichting is van cruciaal belang voor het succes van de gehele industrie”, aldus Paul Durant van het in Oregon gevestigde Durant Olijfmolen. ​"Niet alleen over het voor de hand liggende, zoals hoe je olijfolie gebruikt, de gezondheidsvoordelen en hoe het een culinaire ervaring verbetert, maar ook over hoe het wordt gemaakt, waar de olijven vandaan komen en hoe de keten van bewaring van de olijvenpersen eruitziet.”

Veel kleinschalige en traditionele producenten zeiden dat ze denken dat de consument onwetend is over biologische en hoogwaardige producten. extra vergine olijfolie productie hangt rechtstreeks samen met de onwil om hogere prijzen te betalen.

"Er is veel inspanning en succes nodig om dit te produceren hoogwaardige olijfolie, maar de gemiddelde consument beschouwt olijfolie als een handelswaar en is niet bereid de werkelijke waarde te betalen voor handgeplukte, koudgeperste producten van kleine producenten,” aldus Zeynep Belger van het in Turkije gevestigde Zayto.

(Foto: Khalaf Olives)

Andere producenten benadrukten de veelgehoorde stelling dat olijfolie in de voetsporen van wijn moet treden om winstgevend te blijven en te blijven floreren.

"Olijfolie, vooral als het extra vierge “De term ‘biologisch’ is wereldwijd niet zo bekend”, aldus Eduardo van Il Casellino in Italië. ​"Er zouden campagnes moeten worden gevoerd om uit te leggen hoe belangrijk olijfolie is voor onze gezondheid en hoe aantrekkelijk en duur het is om olijfolie te produceren voor de boer, vooral als het biologisch is.”

"De prijs moet dit alles weerspiegelen. Mensen zijn bereid om € 100 uit te geven voor een fles wijn, die misschien maar één dag meegaat, en niet € 20 voor een fles olie, die veel voor onze gezondheid doet," voegde hij toe.

Tarieven en conflicten vormen nieuwe zorgen in 2024

Klimaat, prijzen en consumentenkennis zijn voor producenten blijvende zorgen, maar de toenemende geopolitieke onzekerheid vanaf 2024 brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor boeren en molenaars.

Elf procent van de respondenten gaf aan tarieven als een van hun belangrijkste zorgen, versterkt door de verkiezingen van voormalig president Donald J. Trump in de VS, wiens vorige regering twee reeksen tarieven invoerde die gericht waren op Spaanse tafelolijven en olijfolie.

Tarieven en geopolitieke instabiliteit behoren tot de nieuwe zorgen waarmee wereldwijde olijfolieproducenten worden geconfronteerd. (Foto: Ptora)

Nog eens zeven procent gaf aan dat onrust en conflicten, die van invloed zijn op het consumentenvertrouwen en de toeleveringsketens (en natuurlijk op de mensen die ermee te maken hebben), tot hun grootste zorgen behoorden.

"De grootste bedreigingen voor ons werk zijn het tekort aan arbeidskrachten en de mogelijkheid van een escalatie van de Russisch-Oekraïense oorlog die de hele wereldmarkt en logistieke ketens zal verstoren", aldus Julio Alves van Quinta dos Olmais.

"De smokkel uit conflictgebieden heeft de reputatie van olijfolie bezoedeld, voegde Belger toe, over de smokkel van olijfolie van Noordwest-Syrië via Turkije naar Europa om daar gemengd en doorverkocht te worden.

Producenten blijven vertrouwen hebben in de toekomst

Hoewel producenten te maken krijgen met een reeks uitdagingen die om op maat gemaakte en moeilijke oplossingen vragen, blijven ze over het algemeen optimistisch over de toekomst.

Op een schaal van nul (geen vertrouwen) tot 100 (heel veel vertrouwen) beoordeelden de producenten hun vertrouwen als 72.

De Producer Confidence Score van 2024

Hoe zeker bent u over de toekomst van uw bedrijf? (0=geen vertrouwen, 100=zeer vertrouwen)

"De industrie groeit in Californië en wij maken deel uit van de golf van hoogwaardige extra vierge olijfolie', aldus Richard Meisler van Olijfboerderij San Miguel. ​"Onze boerderijtours zijn verdubbeld. We kijken uit naar de oogst van volgend jaar vanwege het goede weer en de kwantiteit.”

Andere producenten gaven aan dat ze hoopvol zijn omdat ze zien dat er nieuwe, jonge en energieke mensen de sector betreden.

"“Afzonderlijk daarvan merkten we de ondernemersdrang op van twee jonge broers in onze woonplaats, die een nieuwe kleine productiefaciliteit openden met ultramoderne machines. Ze wilden breken met de traditie en meer hoogwaardige extra vergine olijfolie produceren”, aldus Gamez van Tropicual. ​"De sector groeit dus enorm en trekt jong talent aan.