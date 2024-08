Hazara's olijfolieboom legt een routekaart voor de Pakistaanse sector vast

Het noordwestelijke Pakistaanse district Hazara is een proeftuin geworden voor de nationale olijfoliesector.

Ambtenaren en producenten zijn bemoedigd door de eerste resultaten, in de overtuiging dat de regio een routekaart voor de rest van Pakistan heeft opgeleverd en de deur heeft geopend voor grootschalige export.

"Honderden boeren voelen zich aangetrokken tot het enten van olijven op een lokaal ras genaamd Kaho”, zegt Basharat Hussain Shah, senior directeur van het National Tea and High-Value Crops Research Institute (NTHRI).

"Binnen twee tot drie jaar na het planten begonnen de bomen vruchten af ​​te werpen, waarbij de opbrengst elk jaar toenam”, voegde hij eraan toe. ​"Ruim 1,000 hectare land in Hazara is bestemd voor olijfbomen, en dit gebied groeit jaarlijks.”

Sabir Sultan is een van de pioniers van de olijventeelt in Hazara en plantte in 2010 de eerste olijfbomen van de Zaitoon Family Foundation.

De afgelopen 14 jaar heeft Sultan ongeveer 5,000 olijfbomen via enting gekweekt, waarvan de helft vruchten is gaan produceren.

"Het klimaat van Hazara is zeer geschikt voor de olijventeelt”, zei hij. ​"De landoppervlakte is enorm, waardoor het telen van grote hoeveelheden olijfplanten gemakkelijker wordt.”

De combinatie van de beschikbaarheid van land en de juiste omstandigheden voor de olijventeelt hebben Hazara tot een kandidaat gemaakt voor grootschalige olijfboerderijen, die de landbouw- en oogstkosten helpen verlagen.

Bovendien benadrukte Sultan dat de regio al voorop loopt op het gebied van kwaliteit.

"In Pakistan vond een officiële analyse plaats om de kwaliteit van de olie uit verschillende regio's te beoordelen, en daaruit bleek dat Hazara de hoogste kwaliteit olijfolie in heel Pakistan produceert”, zei hij.

Samen met Arbequina en Leccino teelt Sultan twee variëteiten die speciaal zijn gefokt voor het klimaat en de bodemgesteldheid van Hazara: BARI Zaitoon-1 en BARI Zaitoon-2.

"Gezien de vruchtbaarheid en geschiktheid van het land zullen we, als de olijventeelt efficiënt wordt uitgevoerd, niet alleen in staat zijn de import van olijvenproducten te stoppen, maar ook in staat zijn deze wereldwijd te exporteren”, aldus Sultan.

Sabir Sultan is een pionier op het gebied van de olijventeelt in het Hazara-district, waar de olijfolieproductie groeit. (Foto: Sabir Sultan)

"De toename van de olijventeelt kan zeer gunstig zijn voor Pakistan”, voegde hij eraan toe. ​"Het kan een enorme impuls aan de economie geven door de import van olijfolie te verminderen, die samen met thee een van de grootste importen van Pakistan is.”

Terwijl Hussain zei dat overheidssteun nodig zou zijn om de olijventeelt te verspreiden en uiteindelijk te laten slagen in het Zuid-Aziatische land, voegde hij eraan toe dat ​"de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Hazara-wijk, gelegen in de wijdere omgeving Khyber Pakhtunkhwa provincie, fungeert als een microkosmos voor de bredere Pakistaanse industrie. Hussain gelooft dat veel van Hazara's kansen en uitdagingen landelijk weerspiegeld worden.

"Het Pakistaanse klimaat en de bodemgesteldheid zijn geschikt voor de olijventeelt, vooral in de noordwestelijke regio's zoals Khyber Pakhtunkhwa en Punjab, "Zei hij. ​"Het land heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de olijventeelt, waarbij veel boeren moderne teeltpraktijken en irrigatiesystemen hebben overgenomen.”

Ondanks deze vooruitgang waarschuwde Hussain dat verschillende obstakels het volledige potentieel ervan belemmeren.

"De Pakistaanse olijvenproductie blijft op verschillende belangrijke gebieden nog steeds achter bij de mondiale normen”, zei hij. ​"De gemiddelde opbrengst per hectare van het land is aanzienlijk lager dan die van grote olijfproducerende landen als Spanje, Italië en Griekenland.”

"Bovendien voldoet de kwaliteit van Pakistaanse olijfolie vaak niet aan de internationale normen vanwege ontoereikende verwerkings- en opslagfaciliteiten”, aldus Hussain. ​"Bovendien richt de Pakistaanse olijvenindustrie zich vooral op een paar populaire variëteiten, terwijl de internationale markten om een ​​breder scala aan cultivars vragen."

"Om deze problemen aan te pakken en de verwachte niveaus te bereiken, moet Pakistan dit doen investeren in onderzoek en ontwikkeling om de opbrengsten en kwaliteit te verbeteren, de capaciteitsopbouw en trainingsprogramma’s van boeren te verbeteren, moderne verwerkings- en opslaginfrastructuur te ontwikkelen, nieuwe markten en exportmogelijkheden te verkennen en de adoptie van duurzaam en precisielandbouwpraktijken”, vervolgde hij.

Er zijn verschillende initiatieven gaande om deze problemen aan te pakken, waaronder een project ter bevordering van de commerciële olijventeelt, dat voornamelijk wordt gefinancierd en ondersteund door het Ministerie van Nationale Voedselzekerheid en Onderzoek.

Saeed Ur Rahman (rechts) is een van de specialisten die werken aan de ontwikkeling van de olijventeelt in het noordwesten van Pakistan. (Foto: Saeed Ur Rahman)

"Dit ambitieuze project heeft tot doel om landelijk olijven te planten op 75,000 hectare om zelfvoorziening in de olijfolieproductie te bereiken”, zei hij. ​"Bovendien verstrekt de overheid een subsidie ​​van 67 procent, met een boerenaandeel van 33 procent, voor de aanschaf van nieuwe olijfbomen en het helpen van boeren bij het installeren van druppelirrigatiesystemen voor olijfboomgaarden.”

Hussain juichte het werk toe van het Centre of Excellence for Olive Research and Training (Cefort), BARI Chakwal en ARI Tarnab om lokale olijventelers en molenaars te adviseren.

"Bovendien omvat het initiatief het enten van drie miljoen wilde olijfbomen en het jaarlijks trainen van ongeveer 2,800 boeren en belanghebbenden op het gebied van olijven”, zei hij.

Hazara vormde de kern van deze inspanningen.

"De overheid verbindt boeren met elkaar verkopers uit de particuliere sector voor de verwerking, waardetoevoeging, marketing en branding van olijfproducten”, zegt Saeed Ur Rahman, een olijvenspecialist uit Hazara bij de Pakistan Agriculture Research Council (PARC). ​"Er wordt ook gewerkt aan de oprichting van verwerkingseenheden, die potentieel werkgelegenheid kunnen opleveren.”

"In Hazara en andere regio’s worden vijf miljoen wilde olijfbomen geënt tot productieve vruchtdragende bomen”, voegde hij eraan toe.

Hussain zei dat de bouw van een molen van 200 kilogram per uur in Hazara heeft bijgedragen aan het verhogen van de productie en de kwaliteit; Er zijn nog vier molens gebouwd in Khyber Pakhtunkhwa.

"De opbrengst van 48.5 kilogram olijfvruchten komt neer op een indrukwekkende 7.5 liter hoogwaardige kwaliteit extra vergine olijfolie”, zei Hussein.

Agronomen helpen boeren bij het enten van endemische wilde olijfbomen in Hazara. (Foto: Wasim Shahzad)

"De olijfolieproductie in Hazara is gestegen van 90 kilogram in 2019 naar ruim twee ton in 2022 en 2023, wat aanzienlijke financiële voordelen voor de boeren oplevert”, voegde hij eraan toe.

Volgens Saeed produceerde Pakistan in het oogstjaar 86/2022 23 ton olijfolie, waarvan het grootste deel Maagd en extra vierge.

"Het land heeft ongeveer zeven miljoen olijfbomen geplant op 25,000 hectare, waarbij de potentiële productie van deze reeds aangeplante bosjes naar verwachting jaarlijks 1,400 ton zal bedragen”, zei hij. ​"Tegen 2027 zal de productie naar verwachting de 10,000 ton per jaar overschrijden.”

"In het boekjaar 2022/23 werd ongeveer 110 ton olijfolie geproduceerd en kreeg 40 ton fruit toegevoegde waarde, wat een economische activiteit genereerde ter waarde van 300 miljoen Pakistaanse roepies (990,000 euro),” voegde Saeed eraan toe. ​"Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in het scheppen van banen in plattelandsgebieden die arm zijn aan hulpbronnen, wat de aanzienlijke impact van de olijventeelt op de lokale economie onderstreept.”

Hazara draagt ​​nu aanzienlijk bij aan de totale olijvenproductie van Pakistan.

"De regio heeft een substantieel potentieel voor het stimuleren van de totale olijvenproductie in Pakistan, waarbij honderdduizenden Kaho-bomen (wilde olijven) de economische en agrarische welvaart bevorderen”, aldus Hussain.

Als gevolg van hun inspanningen om de productie uit te breiden, denken Pakistaanse functionarissen dat het land binnenkort zelfvoorzienend zal zijn en mogelijk zelfs de capaciteit zal hebben om olijfolie te exporteren.

"Pakistan is op weg om in de toekomst een belangrijke exporteur van extra vergine olijfolie te worden”, aldus Hussain. ​"In 2022 exporteerde het land voor ruim $1.9 (€1.8) miljoen aan virgin en extra virgin olijfolie naar zeven landen, waarbij het grootste deel van de export naar Mozambique en Canada ging.”

"Als onderdeel van haar strategische doelstelling om het handelstekort terugdringenPakistan promoot actief de export van extra vierge olijfolie”, voegde hij eraan toe. ​"Sommige Pakistaanse bedrijven exporteren al naar mondiale markten, waaronder China en de Verenigde Staten.”