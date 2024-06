Hoe veerkracht en passie een boetiekproducent in Californië drijven

Binnen vier korte jaren is het koppel achterop Chateau de Luz heeft een kleine olijfgaard omgetoverd tot een bekroond olijfoliemerk.

De kleinschalige producent in het zonovergoten De Luz, Californië, verdiende twee gouden prijzen Bij de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Het lijkt misschien glamoureus van buitenaf, maar (olijfolieteelt) is een harde business die toewijding en veerkracht vereist. - Sandra Austoni, eigenaar, Chateau de Luz

"Wij zijn een boetiekolijfgaard die in 2021 is opgericht”, zegt eigenaar Sandra Austoni. ​"We hebben dit exploitatiebos in 2020 gekocht en de vorige eigenaar heeft de bomen in 2007 geplant, dus onze bomen zijn nog erg jong.”

"We bieden twee blends aan: een vroege oogst Athena, voornamelijk onrijpe olijven, en onze reguliere blend Venus, die voor 50 procent uit rijpe en voor 50 procent uit onrijpe olijven bestaat”, voegde ze eraan toe. ​"Dit jaar wij ook introduceerde een Olio Nuovo van onze Athena rechtstreeks uit de pers, wat echt succesvol was.”

Oorspronkelijk afkomstig uit de Provence, Frankrijk, zei Austoni dat de naam van het bedrijf is geïnspireerd op haar verleden en heden. ​"Ik wilde ook mijn Franse afkomst benadrukken met een naam die gemakkelijk te begrijpen is voor ons marktpubliek”, zei ze.

"Mijn familie verbouwt al meer dan een eeuw olijven in de Provence”, aldus Austoni. ​"Het was nooit mijn doel om zelf olijven te gaan verbouwen, maar toen we dit pand vonden terwijl we op zoek waren naar een nieuw huis, werd ik er verliefd op. Dit was dus geen geplande gebeurtenis. Het gebeurde gewoon door serendipiteit.”

Vanaf het begin zei Austoni dat het doel het produceren van hoge kwaliteit was extra vergine olijfolie op kleine schaal uit het 600 bomen tellende bos van het bedrijf.

"We hebben vijf Italiaanse variëteiten: Frantoio, Leccino, Maurino, Moraiolo en Pendolino, evenals een paar Kalamata-bomen die we ook in onze melanges verwerken," zei ze.

"Het positieve is dat we het binnen enkele uren na de oogst kunnen verwerken. We kunnen onze bomen ook het hele jaar door voortdurend monitoren”, aldus Austoni. ​"Het is ook een genot om tussen deze prachtige bomen te wonen.”

Door de kleine omvang van het bedrijf richt Chateau de Luz zich uitsluitend op hoogwaardige productie in kleine series.

In 2020 kochten Austoni en haar man een olijfgaard met 600 bomen, bestaande uit Frantoio-, Leccino-, Maurino-, Moraiolo-, Pendolino- en Kalamata-olijven. (Foto: Château de Luz)

"We wilden ons concentreren op kwaliteit versus kwantiteit en de kwaliteit van onze olijfolie elk jaar blijven verhogen door middel van voortdurende educatie en opgedane ervaring”, aldus Austoni.

Ze schreef het succes van het bedrijf op de NYIOOC tot de snelheid en efficiëntie waarmee Austoni en haar man elk najaar de olijven oogsten en malen.

"De vruchten beginnen te bederven zodra ze worden geplukt, dus het is van cruciaal belang om ze zo snel mogelijk te verwerken", aldus Austoni. ​"Meestal beginnen we vroeg met oogsten, zodra er voldoende licht is voor onze bemanning om veilig te kunnen oogsten. Binnen enkele uren na de oogst beginnen wij met de verwerking. Ons doel is om op dezelfde dag te malen.”

"We verwerken slechts 250 kilo fruit per keer, dus we zitten echt in een ambachtelijk proces”, voegt ze eraan toe. ​"Wij richten ons op kwaliteit boven kwantiteit, zelfs als dat betekent dat we onze bedrijfsresultaten opofferen. We willen dat onze klanten, familie en vrienden het beste ervaren als ze onze olijfolie proeven.”

Hoewel het oogstjaar 2023/24 in heel Californië overvloedig was, zei Austoni dat ruime opbrengsten hun eigen obstakels met zich meebrengen en enkele van de uitdagingen van het bedrijf op de langere termijn benadrukken.

"De oogst van 2023 was een enorme uitdaging”, zegt ze. ​"Net als iedereen in Californië hadden we een overvloed aan fruit en hebben we waarschijnlijk maar tien procent van onze bomen geoogst.’

Het inhuren van werknemers voor de oogst blijft een van de uitdagingen van het bedrijf. (Foto: Château de Luz)

"We ondervonden verschillende mechanische problemen tijdens het frezen, waardoor we verschillende keren moesten pauzeren”, aldus Austoni. ​"We ondervonden ook problemen met de bemanning en het behouden van hen omdat onze oogst gedurende een aantal weken overbelast was. Dat was veruit de meest uitdagende oogst die we ooit hebben gehad.”

Over het geheel genomen is zij van mening dat de twee belangrijkste uitdagingen waarmee het bedrijf zal worden geconfronteerd, de impact ervan zijn klimaatverandering en consequent genoeg arbeiders vinden om tijdens de oogst te werken.

"De verandering in weerpatronen heeft gevolgen voor de olijvenproductie, met grote variaties in de productie van jaar tot jaar, waarvoor we niet veel kunnen doen behalve ons aanpassen”, aldus Austoni.

"De andere grote uitdaging is het vinden en behouden van personeel van hoge kwaliteit, vooral tijdens de oogsttijd”, voegde ze eraan toe. ​"Veel telers konden het afgelopen seizoen niet oogsten vanwege een gebrek aan bemanning. Het kost alleen tijd om goede aannemers te vinden die ook met ons willen leren en groeien. Wij bieden onze hoofdaannemer graag trainingen en betaalde opleidingen aan, zodat we hem kunnen behouden.”

Een andere constante uitdaging waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, is het beheersen van plagen met behulp van biologische praktijken.

"Wij hebben last van de olijf fruitvlieg in Zuid-Californië”, zei Austoni. ​"Een goed programma om ze te controleren en het fruit te beschermen is essentieel. Zonder een gezonde olijfolie van hoge kwaliteit is er geen olijfolie van hoge kwaliteit. Om onze bomen en onze olijven te beschermen gebruiken we kaolienklei, een natuurproduct dat is goedgekeurd voor de biologische landbouw.”

Naast deze eeuwige uitdagingen moest Chateau de Luz ook overwinnen stijgende productiekosten bij de laatste oogst.

"Alles wordt zoveel duurder”, zei Austoni. ​"Wij zijn zo’n kleine producent dat we, althans nog niet, niet winstgevend zijn. Omdat we ons richten op kwaliteit boven kwantiteit, zijn we meer aan de premiumkant geprijsd. We zorgen er ook voor dat onze verpakkingen en etiketten onze hoogwaardige positionering weerspiegelen.”

Ondanks het harde werk en de talloze uitdagingen die de olijventeelt in Californië met zich meebrengt, zegt Austoni dat het winnen van prijzen op de Wereldcompetitie en andere lokale wedstrijden voor olijfoliekwaliteit een aanzienlijke beloning is en het bedrijf helpt zijn merk op te bouwen.

De elegante verpakking achter de inspanningen van het bedrijf om zijn extra vierge olijfolie op de markt te brengen. (Foto: Château de Luz)

"Het was zeer de moeite waard om erkend te worden door zo’n prestigieuze organisatie, vooral omdat we vrij nieuw zijn op het toneel”, zei ze.

"Het is op dit moment moeilijk om de impact te beoordelen, maar het helpt ons zeker om ons merk te vestigen. We hebben onze olijfolie ook kunnen verkopen op de Los Angeles County Fair van 2024, die net is afgelopen”, voegde Austoni eraan toe. ​"We hadden onze voorraad binnen een paar dagen uitverkocht, wat een geweldige ervaring was voor onze merkbekendheid.”

Hoewel Austoni haar eigen bomen nog niet heeft kunnen planten, zei ze dat het bedrijf profiteert van de inspanningen van de vorige teler om olijfolie met een hoog gehalte aan olijfolie te produceren. polyfenolen, die aanzienlijk bijdragen aan olijfolie gezondheidsvoordelen en smaakprofielen.

"Als ik een nieuw bosje zou planten, zou ik waarschijnlijk voor Franse variëteiten hebben gekozen”, zegt ze. ​"De informatie die we van de vorige eigenaar kregen, is dat ze geselecteerd zijn op kruisbestuiving en ook om een ​​maximale hoeveelheid polyfenol in de blend te krijgen.”

Om het maximale uit deze olijfvariëteiten met een hoog polyfenolgehalte te halen, moeten de olijven worden geoogst terwijl ze groen zijn en moeten ze snel naar de fabriek worden gebracht.

"Ik zorg voor de oogst en het sorteren”, aldus Austoni. ​"Wij sorteren onze olijven handmatig vóór het malen en verwijderen de olijven ​'slechte'. Dit is een moeizaam proces als het handmatig wordt gedaan, maar het garandeert dat we olie van topkwaliteit zullen hebben.”

"We monitoren ook voortdurend de temperatuur tijdens de malaxatie en de scheidingsprocessen”, voegde ze eraan toe. ​"Mijn man Alan is verantwoordelijk voor het frezen en bedienen van de apparatuur. Hij heeft een achtergrond in de mechanica en heeft altijd in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt, dus dat lag voor de hand.”

Austoni's echtgenoot, Alan, runt de molen terwijl zij toezicht houdt op de olijvenoogst. (Foto: Château de Luz)

Zodra de oogst is voltooid, stuurt Austoni monsters van de extra vierge olijfolie ter certificering naar onafhankelijke laboratoria.

"Het getuigt van geloofwaardigheid en wordt beschouwd als de beste praktijk”, aldus Austoni. ​"Certificeringen helpen ook om de consument voor te lichten, zodat hij weet waar hij op moet letten bij het kopen van een hoogwaardige extra vierge olijfolie.”

Naast het creëren van geloofwaardigheid door middel van certificering, gelooft ze dat het voorlichten van consumenten over hoogwaardige extra vierge olijfolie en duurzame landbouwpraktijken een prioriteit is.

"Via berichten op sociale media en verschillende artikelen op onze website willen we informeren en onderwijzen”, zei ze.

Hoewel het werk voor een kleine boer nooit ophoudt, zegt Austoni dat het herontdekken van een passie voor de productie van extra vierge olijfolie immateriële beloningen met zich meebrengt.

"De uitdaging is dat er geen scheiding is tussen werk en privéleven, iets waar veel andere boeren zich vast wel in zullen herkennen”, zegt ze.

"Wees geduldig. Zoals elk landbouwbedrijf is dit geen activiteit om snel rijk te worden”, concludeerde Austoni. ​"Het lijkt misschien glamoureus van buitenaf, maar het is een harde business die toewijding en veerkracht vereist. Passie is erg belangrijk om de ups en downs te doorstaan”, zei ze.