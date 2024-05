Innovatie en duurzaamheid leveren briljante resultaten op voor producenten in Apulië

Het vermogen om het beste uit de autochtone Coratina-olijvenvariëteit naar boven te halen, vormt de kern van GangaLupo​'s succes.

Het jonge bedrijf werd opgericht in Bari, Puglia, met als doel een monocépage van topkwaliteit te produceren. Zijn inspanningen werden opnieuw beloond met een Gold Award Bij de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, de zesde opeenvolgende onderscheiding van het bedrijf.

Er is een groter besef dat een kwaliteitsproduct niet slechts een handelsartikel is, maar de vrucht van een werk van zorg, aandacht en respect voor het grondgebied en de gemeenschappen. - Vito Girone, oprichter, GangaLupo

"Veel van de bomen waar wij voor zorgen, zijn geplant door mijn overgrootvader en grootvader”, aldus oprichter Vito Girone. ​"Ons bedrijf is weliswaar onlangs opgericht, maar mijn familie is al generaties lang toegewijd aan de olijventeelt.”

"Vroeger verkochten ze de olijven aan de plaatselijke molens, en een klein deel van het fruit was bestemd voor de productie van olijfolie voor binnenlandse consumptie”, voegde hij eraan toe. ​"De bedrijfsleiding, die ook groenten produceert, is vervolgens overgedragen aan onze ouders, die mij en mijn broer ondersteunen in ons kwaliteitsgerichte project.”

Tot kort voor de oprichting van het bedrijf had de carrière van de Apulische boer een ander pad gevolgd.

Na de middelbare school verhuisde Girone naar Turijn, in de Noord-Italiaanse regio Piemonte. Daar studeerde hij af en ging werken bij een ingenieursbureau. Dit duurde een paar jaar totdat een innerlijke stem hem ertoe aanzette terug te gaan.

"Het was een heel goede baan, maar na verloop van tijd besefte ik dat ik verandering nodig had, vooral omdat mijn passie voor olijfolie voelbaar werd”, zei hij. ​"Daarom stelde ik mijn broer Luigi, die afgestudeerd was in bosbouw- en milieuwetenschappen en al in het familiebedrijf werkte, voor om onze eigen productie van extra vergine olijfolie. '

"Hij accepteerde het gretig en we begonnen de bedrijfsorganisatie te herschikken”, voegde Girone eraan toe. ​"Omdat we slechts basiskennis hadden over het maken van olijfolie, wendden we ons tot een externe adviseur, Alfredo Marasciulo, een expert in kwaliteitsproductie. Toen hij ons sterke geloof in het project zag, stemde hij ermee in ons te steunen, en we begonnen in het oogstjaar 2017/18.”

Tegenwoordig beslaat de boerderij 25 hectare in Santo Spirito, het meest noordelijke district van de hoofdstad van Apulië. Daar bloeien 5,500 olijfbomen op vlak land op minder dan een kilometer van de Adriatische Zee.

De boomgaarden liggen in het gehucht Ganga di Lupo, waar de naam van het bedrijf aan is ontleend. Ruim de helft van de bomen is eeuwenoud en heeft nog steeds een traditioneel plantpatroon, met een onderlinge afstand van minimaal zes bij zeven meter. Op sommige plekken zijn jongere bomen geplaatst om de boomgaarden dikker te maken.

"In de olijfgaard hebben we twee weercontrole-eenheden geïnstalleerd die de lucht- en bodemvochtigheid detecteren”, aldus Girone. ​"We hebben ook bladsensoren toegevoegd waarmee we de groei van de bladeren kunnen monitoren en thermische en waterstress in de planten kunnen voorkomen.”

Dit Landbouw 4.0-systeem helpt de middelen en werklast te optimaliseren. Girone en zijn broer zijn van plan een ondergronds irrigatiesysteem te installeren om water en energie te besparen, ter vervanging van het druppelsysteem in de boomgaarden.

"Duurzaam zijn is een van onze kernwaarden en daarom besteden we strikte aandacht aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen”, aldus Girone. ​"Uit onderzoek blijkt dat bij druppelirrigatie het waterverlies door verdamping 40 tot 50 procent kan bedragen.”

"Dit gebeurt niet bij ondergrondse irrigatie, waardoor het waterverbruik en dus ook het energieverbruik afneemt, omdat de boosterpompen minder water en minder tijd uit de put hoeven te pompen”, voegde hij eraan toe. ​"Bij de volgende olijvenoogst zou dit systeem in sommige boomgaarden in werking moeten treden.”

Girone is van mening dat zijn bedrijf en de olijfoliesector het zich niet langer kunnen veroorloven om niet-duurzame landbouwmethoden te blijven gebruiken.

"Om een ​​kwaliteitsproduct te maken heb je water nodig, maar klimaatverandering heeft de beschikbaarheid ervan verminderd”, zei hij. ​"Nu er minder regen valt en de grondwaterniveaus afnemen, moeten boeren voorzichtig zijn met hun waterverbruik en -beheer. Anders bestaat het risico dat deze kostbare hulpbron niet langer beschikbaar zal zijn voor de landbouw.”

Droogte bedreigd productie van vorig jaar. Een regenachtige lente werd gevolgd door een langdurige droge periode van juni tot november, waardoor een hogere water- en energie-input nodig was.

Niettemin wierpen de extra inspanningen hun vruchten af ​​en was de olijvenoogst bevredigend. Coratina is een laatrijp ras, maar Girone heeft een vroege oogst, die meestal begint in de eerste dagen van november en eindigt half december.

"Om dergelijke resultaten te bereiken, vertrouwen we op een van de beste fabrieken in de omgeving”, aldus Girone. ​"In zijn fabriek in Modugno, Donato Conserva, ook wel bekend als Mimi, biedt ons de beste technologie die vandaag beschikbaar is. Er ligt een plan om, wellicht over een paar jaar, een eigen bedrijfsmolen te bouwen, maar voorlopig doen we het stap voor stap en blijven we samenwerken met deze geweldige professionals.”

De sterke punten van GangaLupo komen voort uit de complementaire vaardigheden van elk gezinslid en hun medewerkers. (Foto: GangaLupo)

Girone schrijft het succes van het bedrijf toe aan de complementaire vaardigheden die hij, zijn broer en zijn ouders bezitten.

"Bij het opzetten van ons bedrijf heb ik al onze expertise gecombineerd, namelijk de levenslange ervaring van mijn ouders in het land, de landbouwkennis van mijn broer en mijn technische vaardigheden, vooral bij het implementeren van een model voor precisielandbouw, naast de capaciteiten van onze medewerkers”, zegt hij. gezegd. Werken in een team kan zelfs voor een klein bedrijf een winnende keuze zijn.”

Girone schreef deze bedrijfsstrategie toe aan de bekroonde resultaten die het bedrijf door de jaren heen heeft behaald.

"De verkregen prijzen geven ons de grootste voldoening”, zei hij. ​"Ze geven niet alleen aan dat we het goed doen, maar geven ook prestige aan ons imago. En daarin zijn we geslaagd ondanks de moeilijkheden die alle boeren zoals wij de afgelopen jaren hebben ondervonden, van steeds vaker voorkomende problemen extreme weersomstandigheden aan de verhoogde productiekosten. '

Girone liet weten dat hij zich daar aan het begin van het verkoopseizoen zorgen over maakte stijgende olijfolieprijzen zou de consument kunnen afschrikken. Hij realiseerde zich echter dat een groot deel van hen de waarde van premiumproducten echt begreep en deze ondanks de kostenstijgingen bleef kopen en gebruiken.

"Feit is dat de prijzen van producten die onder de maat zijn ook zijn gestegen”, zei hij. ​"In wezen is het verschil tussen de prijzen van producten van hoge kwaliteit en van producten van slechte kwaliteit veel kleiner geworden, en consumenten begonnen te begrijpen dat het onder deze omstandigheden de moeite waard is om extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit te kopen.

Girone merkte op dat de geweldige communicatie van olijfolieprofessionals mensen ook bewust maakte van wat er achter kwaliteitsproductie schuilgaat en de vele voordelen ervan.

"Steeds meer consumenten weten dat een kwalitatief hoogstaand product een wereld van verschil maakt, zowel aan tafel als in de bediening gezondheidsvoordelen, "Zei hij. ​"We zien een groeiend aantal mensen deze kwaliteitswereld ontdekken.”

"Er is een groter besef dan in het verleden dat een kwaliteitsproduct niet alleen een handelswaar is, maar de vrucht van een werk van zorg, aandacht en respect voor het grondgebied en de gemeenschappen”, aldus Girone. ​"Dit is waarschijnlijk een sleutelmoment voor de sector, waarop we een groot aantal mensen bewust kunnen maken van de verschillen tussen een product van hoge kwaliteit en een product van lage kwaliteit.”

De Apulische boer zei dat hij zich dankzij extra vergine olijfolie geen ander leven kon voorstellen dan hij nu leidt. Hij voegde eraan toe dat hij zich inzet voor het verbeteren en exploiteren van de innovaties van vandaag om de kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren.

"Ik geloof dat er in ons werk fundamentele punten zijn die we in het oog moeten houden, en een daarvan is respect voor het milieu”, aldus Girone. ​"Zeker, de innovaties van vandaag helpen ons de hoogste kwaliteitsniveaus te bereiken en productiever te zijn, maar ik ben van mening dat we dit niet moeten overdrijven. We moeten altijd met grote zorg omgaan met het milieu en het gebied dat ons dit buitengewone product oplevert.”

"Door de reductie van de uitstoot en het efficiënte gebruik van hulpbronnen kunnen we in alle opzichten een duurzaam bedrijf zijn en toch streven naar de hoogste kwaliteitsnormen”, besluit hij.