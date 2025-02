Israëlische oogst eindigt tegen de achtergrond van oorlog

De afgelopen twee maanden hebben Israëlische olijventelers onder moeilijke omstandigheden geoogst.

Terwijl sommige gebieden direct werden getroffen door de aanhoudende militaire operaties, hadden andere gebieden te maken met indirecte gevolgen van het conflict, zoals een tekort aan arbeidskrachten, verstoorde bevoorrading en beperkte toegang tot essentiële diensten.

Israël is sinds 7 oktober 2023 in oorlog met Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza, toen militanten vanuit de Palestijnse enclave de grens met Zuid-Israël overstaken. Daarbij kwamen 1,139 mensen om het leven en werden 250 gijzelaars genomen.

Tijdens de oorlog blijven we olijfolie verbouwen en produceren, zelfs tijdens bombardementen en aanvallen. - Nimrod Azulay, mede-eigenaar, KeremZait

Kort daarna begon de Libanese militante groep Hezbollah raketten af ​​te vuren op Noord-Israël. Het conflict sluimerde tot eind september, toen Israël zijn aanvallen op Hezbollah begon op te voeren, uiteindelijk binnenvallen van Zuid-Libanon.

Het door Hamas gerunde ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldt 46,000 doden sinds het begin van het conflict. Ondertussen schatten de Libanese autoriteiten dat er meer dan 3,000 doden zijn gevallen. De Israëlische Defensiemacht zei dat er 840 soldaten zijn gedood in de oorlog.

"“Het is een zeer uitdagende tijd voor Israël”, zei Nimrod Azulay, mede-eigenaar van Kerem Zait.

De bekroonde producer ligt aan de rand van Mishmar HaYarden, met uitzicht op de rivier de Jordaan in Noord-Israël, aan de zuidelijke rand van de Hula-vallei.

""Dit seizoen was uitstekend, zowel qua volume als kwaliteit, na een slechte oogst vorig jaar qua volume", aldus Azulay.

Hij legde uit dat dit jaar een ​'één jaar in de natuurlijke vruchtcyclus van de olijfboom, wat doorgaans resulteert in een grotere opbrengst.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Volgens voorlopige schattingen van de Internationale Olijfolieraad zal Israël naar verwachting in het oogstjaar 15,000/2024 25 ton olijfolie produceren.

Tijdens de oogstperiode zorgde het voortdurende conflict ervoor dat de meeste lokale telers niet konden vertrouwen op hun gebruikelijke seizoensarbeiders, waaronder Palestijnse arbeiders.

"“De investering in technologie en machines heeft zich elk seizoen bewezen”, aldus Azulay. ​"Dit jaar was het extra belangrijk, omdat we onze olijfolie konden laten groeien, oogsten en produceren zonder afhankelijk te zijn van extra werknemers of diensten, die veel moeilijker te verkrijgen zijn in oorlogstijd. Vooral in de noordelijke regio, waar het conflict het hevigst is geweest.”

"Voor KeremZait staat het vast: tijdens de oorlog blijven we olijfolie verbouwen en produceren, zelfs te midden van bombardementen en aanvallen,” voegde hij toe.

Ook verder naar het zuiden, in de buurt van Jeruzalem, had de oorlog grote gevolgen voor de olijvenboeren.

"De militaire crisis heeft ongetwijfeld de manier waarop we dit jaar hebben geopereerd, vormgegeven', aldus Hani Ashkenazi, oprichter en hoofd van de veelvuldig bekroonde Jeruzalem olijfolie.

Mede-eigenaren van Jerusalem Olive Oil, Moosh en Hanzi Askenenazi, inspecteren hun boomgaard. (Foto: Jerusalem Olive Oil)

"Hoewel we het geluk hadden grote vertragingen in de logistiek en distributie te vermijden, was het gebrek aan beschikbare arbeidskrachten een dringende uitdaging", voegde ze toe. ​"Veel mensen waren door de crisis niet beschikbaar voor werk, wat extra druk op ons team legde tijdens de oogst.”

Ashkenazi zei dat het conflict een diepe emotionele impact heeft op iedereen die bij de operatie betrokken is, inclusief de boeren, arbeiders en hun families.

"“Wat mij echter het meest opviel, was de onverminderde geest van optimisme en solidariteit onder alle betrokkenen”, zei ze. ​"Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we harder gewerkt dan ooit, gemotiveerd door een gedeeld geloof in wat we doen en het belang om de vruchten van onze arbeid op de markt te brengen.”

De campagne van dit jaar was, vergeleken met het voorgaande seizoen, zowel qua kwantiteit als kwaliteit zeer succesvol.

"De vroege oogst bracht lagere conversiepercentages met zich mee, ongeveer tien procent, maar dit is typisch bij het prioriteren van de productie van aromatischere en complexere extra vergine olijfolie", zei Ashkenazi. ​"Naarmate het seizoen vorderde en de olijven rijper werden, stegen de conversiepercentages aanzienlijk, variërend van 16 tot 24 procent, afhankelijk van de variëteit.”

Terug in het noorden van het land, het team achter Sindyanna van Galilea ging in op de sociale en commerciële complexiteit van de uitdagende oogst van dit jaar.

Ondanks het tekort aan arbeidskrachten, zei Lahav dat veel Israëli's olijfolie hebben gekocht om lokale producenten te steunen. (Foto: Sindyanna of Galilee)

"“Het escalerende conflict in onze regio onderstreept de urgentie en het belang van onze missie”, aldus Hadas Lahav, de oprichter van de bekroonde non-profitorganisatie. ​"De aanhoudende sociale en politieke spanningen tussen Arabische en Joodse Israëlische burgers hebben een diepgaande invloed op onze gemeenschap, vooral omdat we werken aan het creëren van een gedeelde ruimte voor Arabisch-Joodse samenwerking.”

"Veel Israëli's zoeken naar alternatieven voor het geloof dat oorlog onvermijdelijk is', voegde ze toe. ​"Sindyanna vertegenwoordigt een model voor een andere, hoopvollere toekomst voor deze individuen.”

Ondanks de uitdagingen die het aanhoudende conflict met zich meebrengt, is er volgens Lahav sprake van solidariteit onder de Israëliërs, vooral voor lokale bedrijven.

"“De vraag op onze lokale markt is verdubbeld, met herhaalbestellingen voor olijfolie van Israëlische klanten”, aldus Lahav.

gelijk aan de oogst van vorig jaarLahav zei dat de sluiting van de grens met de Westelijke Jordaanoever het moeilijk maakt om voldoende arbeidskrachten te vinden, vooral voor traditionele boeren.

"Het meest urgente probleem was het gebrek aan arbeidskrachten als gevolg van de beperkingen op Palestijnse arbeiders die vanuit de Westelijke Jordaanoever Israël binnenkomen', zei ze. ​"Dit had vooral gevolgen voor kleine perserijen en Arabische boeren met niet-geïrrigeerde boomgaarden, die traditioneel afhankelijk zijn van handmatige oogst.”

"In voorgaande jaren hielpen ongeveer 12,000 seizoenarbeiders bij de olijvenoogst in Israël. Sinds 7 oktober 2023 is hun toegang, samen met die van nog eens 150,000 Palestijnse arbeiders in andere sectoren, verboden,” voegde Lahav toe. ​"Deze situatie is niet alleen catastrofaal voor Israëlische boeren en de arbeiders zelf, maar ook voor de Palestijnse economie, die niet over voldoende alternatieven beschikt op de arbeidsmarkt van de Westelijke Jordaanoever.”

Sindyanna is actief in Kana in Galilea, vlak bij Nazareth en op slechts 50 kilometer van de grens met Libanon.

"De oorlog in Noord-Israël vond plaats tijdens de oogst, waardoor er gevaarlijke omstandigheden ontstonden voor de boeren, met de constante dreiging van raketten die op de boomgaarden zouden vallen", aldus Lahav. ​"Dit belette ons vaak om de velden te bereiken of creëerde aanzienlijke logistieke obstakels,"

Zelfs onder deze omstandigheden slaagde Sindyanna erin om op tijd te oogsten en Lahav zei dat de non-profitorganisatie hoogwaardige biologische olijfolie produceerde.

"“Onze toewijding aan biologische landbouw, eerlijke handel en regeneratieve landbouw weerspiegelt ons respect voor het milieu en ons geloof in duurzame landbouw”, aldus Lahav.

Sindyanna werkt samen met lokale Israëlische en Palestijnse boeren om over te stappen op biologische landbouwmethoden en internationale certificeringen te behalen om zo waarde toe te voegen aan hun producten.

"“Door jaarlijkse professionele audits van olijfgaarden zorgen we ervoor dat er geen chemische pesticiden en meststoffen worden gebruikt”, aldus Lahav. ​"Dit proces bevordert gezondere grond en bomen, wat resulteert in olijven van uitzonderlijke kwaliteit. Het bevordert ook een sterkere band tussen de gemeenschap en het land, wat een diep respect voor de natuur kweekt.”

Volgens Lahav was deze duurzame aanpak, samen met de toegewijde persoonlijke betrokkenheid van veel mensen, een belangrijke factor in het succes van de laatste olijfoliecampagne.

"Dit succes weerspiegelt de buitengewone inspanningen en vastberadenheid van ons team, evenals de mobilisatie van familie, vrienden en vrijwilligers die samenkwamen om te helpen in deze moeilijke tijd", merkte Lahav op.

"“Sindyanna blijft standvastig in haar missie om vrede, samenwerking en duurzame ontwikkeling te bevorderen, zelfs te midden van de huidige uitdagende omstandigheden”, concludeerde ze.