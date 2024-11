Italiaanse telers kampen met teleurstellende opbrengsten

Italiaanse telers op het schiereiland melden dat de olijfolieproductie lager is dan verwacht nu het oogstseizoen in volle gang is.

In sommige gevallen leveren grote hoeveelheden olijven niet de gebruikelijke opbrengst op, terwijl in andere gevallen de gebruikelijke opbrengst voortkomt uit een kleiner aantal olijven.

Producenten in het noorden van het land klagen over conversie-opbrengsten die ver onder het gemiddelde liggen.

De regenval eind oktober vertraagde de oogst en zorgde voor lage opbrengsten… Dit zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de prijzen en het zal niet gemakkelijk zijn om dit aan klanten uit te leggen. - Alessandro Melchiorri, eigenaar, Melchiorri Olio

"Dit jaar heb ik aanzienlijk meer olijven geoogst in onze noordelijke boomgaarden dan in de zuidelijke', aldus Pietro Polizzi, eigenaar van Olio Enotre, met wijngaarden in Veneto in het noorden en Calabrië in het zuiden.

De productie van olijfolie zal in Italië waarschijnlijk lager uitvallen dan verwacht, vanwege de lagere olieopbrengsten in een groot deel van het land. (Foto: Marina Colonna)

"De olijven waren gezond, zonder tekenen van olijf fruitvlieg, "Voegde hij eraan toe. ​"Het probleem ligt echter bij de conversierendementen, die ongewoon laag waren – rond de zeven tot acht procent.”

Conversieopbrengsten verwijzen naar de hoeveelheid olijfolie die uit 100 kilogram olijven wordt gewonnen. Een opbrengst van zeven procent betekent dat er zeven kilogram olijfolie wordt verkregen uit het malen van 100 kilogram olijven.

"Deze lage conversiepercentages zullen onvermijdelijk de uiteindelijke productprijs beïnvloeden. Aan de positieve kant blijft de kwaliteit erg hoog,” zei Polizzi.

Ceil Friedman, de mede-eigenaar van Erminio Cordioli in de regio Verona in Veneto, betreurde ook dat haar oogst lager uitviel dan verwacht.

Ceil Friedman zei dat de regenval de oogst verstoorde, die ook geplaagd werd door lagere olieopbrengsten. (Foto: Erminio Cordioli)

"“De olijven waren prachtig en we zijn erg blij met de kwaliteit van de olie”, zei ze. ​"Het was zwaar werk, vooral omdat de oogst vaak werd onderbroken door regenval. Toch werden we verrast door de lager dan verwachte opbrengsten.”

"“Dit probleem heeft gevolgen voor alle producenten in de regio, dat kan ik u verzekeren”, voegde Friedman toe. ​"Variëteiten zoals de lokale Grignano leveren normaal gesproken ongeveer tien procent op, maar deze keer werd het zes procent.”

Furio Battelini, de technisch directeur van Riva del Garda-landbouw, waarvan de boomgaarden net boven het Gardameer liggen, zagen ook onverwacht lage opbrengsten.

"“We hebben dit jaar een vrij overvloedige olijvenproductie gehad, omdat de omstandigheden sinds het voorjaar gunstig waren”, zei hij. ​"De olijfvlieg herstelde niet van de zomerhitte van augustus en kon daardoor geen schade aanrichten.”

"Toch hebben we zeer lage opbrengsten bij de fabriek gezien, tot wel acht procent, terwijl we normaal gesproken ergens tussen de 14 en 15 procent verwachten', voegde hij toe.

Battelini schreef dit fenomeen toe aan de weersomstandigheden sinds september, toen zonnige dagen schaarser werden. ​""Het gebrek aan zonlicht heeft waarschijnlijk de rijping van de olijven beïnvloed, waardoor ze niet volledig rijp konden worden", zei hij.

Volgens Battelini moeten producenten die zich op kwaliteit richten, in dergelijke omstandigheden toch kiezen voor een vroege oogst, omdat wachten het fenolgehalte van de olie kan verlagen.

"“We hebben ook te maken gehad met hevige regenval, waardoor de olijven voortijdig van de bomen zijn gevallen”, zei hij. ​"Degenen die niet vroeg hebben geoogst, hebben waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid fruit verloren.”

""De lage opbrengsten hebben het doorgaans vreugdevolle oogstseizoen voor velen verstoord", voegde Battelini toe. ​"De kwaliteit van de olijfolie blijft uitstekend, met zeer elegante en schone profielen. Het is echter jammer dat we onze opslagtanks dit jaar niet kunnen vullen.”

De olieopbrengsten in delen van Noord-Italië lagen 50 procent onder het gemiddelde vanwege ongebruikelijke klimaatschommelingen van de zomer naar de herfst. (Foto: Agraria Riva del Garda)

In Midden-Italië zijn de productievolumes naar verluidt bevredigend, maar lagere conversieopbrengsten zijn een raadsel voor telers, aangezien grote, gezonde olijven veel water vasthouden. Eenmaal geperst, zijn de olieopbrengsten lager dan verwacht.

Producenten in deze regio schrijven dit toe aan de overvloedige en langdurige regenval in het vroege najaar, na een hete, droge zomer.

"“Normaal gesproken leveren onze vroege oogsten lagere opbrengsten op, maar dit jaar zitten we op de helft van de gebruikelijke opbrengsten”, aldus Marco Prosseda van DueNoveSei, een bedrijf in Moricone in het hart van Lazio’s Roman Sabina.

"Na een gunstige zomer kwamen er in september en oktober aanhoudende regenbuien, waardoor de olijven opzwollen van het water', voegde hij toe. ​"Ironisch genoeg produceren we, ondanks de overvloed aan fruit (30 procent meer dan vorig jaar), bijna evenveel olie als vorig jaar, maar met aanzienlijk meer olijven.”

Halverwege de oogst zijn er duidelijke trends zichtbaar, aldus Prosseda.

"Ten eerste zijn de boomgaarden bezaaid met prachtige, gezonde olijven; ten tweede produceren we producten van hoge kwaliteit met geweldige organoleptische en nutraceutische profielen; ten derde halen we uit 100 kilo fruit slechts negen liter olie, een opbrengst van negen procent, terwijl we normaal gesproken rond de 15 procent zitten.”

Een soortgelijke situatie is te zien in Montelibretti, een ander stadje in de Romeinse Sabina, waar Antonio Mancini medebeheerder is van de boerderij Marcoaldi Roberta.

"“De oogst verloopt voorspoedig, met veel gezonde olijven aan de bomen”, aldus Mancini. ​"We verwachten een van onze beste oogsten van de afgelopen jaren.”

"Tien dagen geleden hebben zware regenval de olijven echter op hun hoogtepunt getroffen, waardoor ze zijn opgezwollen', voegde hij toe. ​"Na maanden van droogte verdubbelde hun volume in slechts 12 tot 24 uur, en hun gewicht nam toe door de wateropname.”

Verder naar het noorden in de regio Tuscia, Pietro Re, oprichter van Tamìa, cultiveert verschillende olijfsoorten die een overvloedige oogst en optimale kwaliteit opleveren, maar wel met lagere opbrengsten.

Pietro Re zei dat de olijvenoogst in Lazio overvloedig was, maar dat de olieopbrengsten onder het gemiddelde lagen. (Foto: Tamìa)

"“Elk olijfolieseizoen heeft zijn eigen verhaal, met elk jaar nieuwe uitdagingen, en dit seizoen is daarop geen uitzondering”, aldus Re.

In Toscane schrijft Simone Botti van Le Fontacce in de regio Arezzo de lage opbrengsten toe aan droogte.

"Op 16 oktober begonnen we met het oogsten van Leccino, een vroege variëteitth“, en een rendement van zes procent behalen,” zei hij. ​"Nu we werken aan een mix van Moraiolo, Leccino en Frantoio, behalen we opbrengsten van 8.5 tot 13 procent, vergeleken met ons vorige gemiddelde van - procent.”

Volgens Botti hebben de frequente en ernstige zomerdroogtes de opbrengsten beïnvloed. Hij gelooft dat de droge zomermaanden de ontwikkeling van het fruit hebben beïnvloed, wat heeft geresulteerd in een onevenredige verhouding van pit tot pulp, met meer pit en minder pulp.

"“Door de droge zomer ontstond er niet op het juiste moment olie-ophoping”, legt hij uit. ​"Toen de regen eindelijk kwam, was het te laat.”

Massimo Ragno, panelleider en inkoopmanager bij Moninimerkte op dat de lagere opbrengsten dan verwacht in Midden-Italië het gevolg waren van de aanzienlijke regenval, gevolgd door hoge temperaturen, waardoor het droogproces vertraagde en het watergehalte in de olijven toenam.

Monini verwacht lagere opbrengsten in heel Midden-Italië vanwege de overvloedige regenval gevolgd door warme temperaturen. (Foto: Monini)

"“De hoeveelheid en kwaliteit van de olijven waren dit jaar uitstekend, zonder fruitvliegjes”, voegde Alessandro Melchiorri, eigenaar van Melchiorri Olio in Spoleto, Umbrië, toe. ​"Echter,regenval eind oktober vertraagde de oogst en hield de opbrengsten laag, tussen de acht en elf procent. Dit zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de prijzen en het zal niet makkelijk zijn om dit aan klanten uit te leggen.”

""Vergeleken met vorig jaar zien we aanzienlijk meer olijven, maar gezien de lage opbrengsten is het nog steeds moeilijk om de algehele uitkomst van het seizoen te voorspellen", zei hij.

Ragno benadrukte de impact van de hevige regenval vóór en tijdens de oogst.

"Olijfolie ontstaat tussen augustus en september. Na die periode is het vooral het watergehalte dat verandert," zei hij. ​"Als het regent, kunnen olijfbomen het water efficiënt gebruiken, wat leidt tot goede opbrengsten.”

"“Maar als er vlak voor de oogst hevige regenval is, zoals in verschillende gebieden het geval was, wordt dit proces verstoord en raken de vruchten verzadigd met water”, voegt Ragno toe. ​"In sommige gevallen waren de opbrengsten lager omdat de olijven veel meer water bevatten dan normaal.”

"De productie in het centrale en noordelijke deel, met name in Toscane en Lazio, boekt nog steeds goede vooruitgang in termen van kwaliteit en kwantiteit", merkte hij op.

Ook uit het centraal-zuidelijke deel kwam troostend nieuws regio Molise.

Marina Colonna gaf de weersomstandigheden de schuld van de lagere olijfopbrengsten in de zuid-centrale regio van Molise. (Foto: Marina Colonna)

"De oogst verloopt voorspoedig, ook al zijn de volumes iets lager vergeleken met de beste seizoenen, grotendeels vanwege de weersomstandigheden", aldus Marina Colonna, eigenaar van Colonna Farm.

"“De opbrengsten zijn gemiddeld, maar de kwaliteit is uitstekend”, zei ze. ​"De olijven hebben intense organoleptische kenmerken behouden, wat olijfolie oplevert met een rijk, complex aromatisch profiel. De oliën van dit jaar hebben meer uitgesproken groene tonen en een aanhoudende kruidigheid.”

In de zuidelijke regio's, waar traditioneel het grootste deel van de olijfolie van het land wordt geproduceerd, werden telers geconfronteerd met uitdagingen vanwege de verschroeiende en droge omstandigheden gedurende het hele seizoen. Bovendien is dit jaar een ​''buiten het jaar' in de afwisselende vruchtzettingscyclus van olijfbomen, wat resulteert in minder fruit.

Aan- en uitjaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

In Puglia, de belangrijkste olijfolieproducerende regio van het land, liggen de conversierendementen tussen de 12 en 16 procent. Het verminderde volume fruit heeft echter invloed op de algehele productieniveaus.

"“Wij schatten dat Puglia minder dan de helft van zijn normale productie zal produceren”, aldus Ragno. ​"De combinatie van de afwisselende vruchtzetting en ongunstige omstandigheden tijdens de bloei, samen met een zeer droog seizoen, heeft de productie ernstig beïnvloed.”

Ondanks deze uitdagingen zijn sommige kwaliteitskwekers erin geslaagd zich aan te passen.

"Dankzij intensieve landbouwpraktijken hebben we goede resultaten behaald op het gebied van kwaliteit en kwantiteit', aldus Emmanuel Sanarica, eigenaar van Sanarica-boerderij.

""Door gebruik te maken van voorspellingssystemen en omgevingssensoren konden we de productieniveaus op peil houden met die van voorgaande jaren", voegde hij toe, waarmee hij de cruciale rol van technologie bij het aanpassen aan de onvoorspelbaarheid van het klimaat onderstreepte.

""De hoge temperaturen tijdens alle fenologische stadia vormden een grote uitdaging en hadden zelfs invloed op de oogst, die we 30 dagen eerder dan normaal begonnen, waardoor de opbrengsten verloren gingen", legt Sanarica uit. ​"Niettemin zijn we erin geslaagd om zeer aromatische oliën te produceren die rijk zijn aan polyfenolen. '

Terwijl de olieopbrengsten in Puglia rond het gemiddelde lagen, was de fruitopbrengst lager dan vorig jaar. (Foto: Sanarica Farm)

Telers ondervonden soortgelijke problemen in de zuidelijke regio Calabrië, het op één na grootste olijfolieproductiegebied van Italië.

"In onze regio zien we een significante daling in de olijvenvolumes, tot ongeveer tien procent van wat we verwachtten. Gelukkig blijft de kwaliteit optimaal,” zei Diego Fazio, mede-eigenaar van Tre Olijf.

Het goede nieuws is dat de conversie-opbrengsten hoger liggen dan vorig seizoen. ​"Hierdoor kunnen wij een zeer hoge kwaliteitsstandaard voor onze producten handhaven. extra vergine olijfolie, ook al zijn de hoeveelheden beperkt,” voegde Fazio toe.

""Door de droogte in de zomer moesten we noodirrigatie toepassen, vooral voor jongere bomen", voegt Maria Cristina Di Giovanni, eigenaresse van Podere d'Ippolito, toe.

De meeste producenten in de vlakten van Lamezia Terme rapporteerden behoorlijke opbrengsten, hoewel het aantal olijven aanzienlijk lager ligt.

""Sommige van onze boerderijen hebben aanzienlijke schade geleden door overstromingen en hevige regenval eind oktober, wat de veerkracht van onze telers tijdens de olijfoliecampagne zwaar op de proef stelde", aldus Di Giovanni.

"Onze telers moesten ook omgaan met overstromende beken en aardverschuivingen die de toegangswegen blokkeerden', voegde ze toe. ​"We ronden nu de oogst- en verwerkingsactiviteiten af ​​om ervoor te zorgen dat onze klanten de hoogste kwaliteit extra vierge olijfolie blijven ontvangen.”