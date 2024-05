Italiaanse producenten onthullen hun winnende strategieën op de wereldcompetitie

Italiaans extra vergine olijfolie producenten liepen voorop tijdens de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, waarmee hij 97 gouden en 50 zilveren prijzen binnenhaalde, meer dan enig ander deelnemend land. De jury kende 68 procent van de 217 Italiaanse labels toe die aan de wedstrijd waren ingezonden.

Hoewel deze resultaten de stelling onderstrepen kwaliteit van Italiaanse extra vierge olijfoliekwam het bescheiden succespercentage niet als een verrassing, aangezien de winnende producenten te maken hadden met een zeer uitdagende oogst.

De 2023/24 oogstjaar omvatte extreme weersomstandigheden van noord tot zuid, waaronder langdurige droogtes, verzengende hittegolven in de zomer, hevige wind en hagelbuien.

Terwijl Zuid-Italië sterke prestaties rapporteerde, waardoor de totale productievolumes omhoog gingen, kenden de noordelijke en centrale regio's een rampzalige campagne.

Zie ook: De beste extra vergine olijfolie uit Italië

"Dit was een van de zwaarste seizoenen die ik me kan herinneren, geplaagd door ongunstige weersomstandigheden en aanhoudend olijf fruitvlieg aanvallen”, zegt Alessandra Nicolai, eigenaar van het met een Gold Award bekroonde bedrijf Millenovecento 80 in Midden-Italië.

Genesteld in het hart van de Etruskische regio van Latium, ten noorden van Rome, is Millenovecento 80 doordrenkt van een eeuwenoude traditie van olijventeelt.

"Gelukkig bleven verschillende van onze olijfboomgaarden in het gebied rond het Bolsenameer productief, waardoor we de productiedoelstellingen konden halen”, aldus Nicolai. ​"In onze regio heb ik echter veel boomgaarden gezien die volledig verdwaald waren met olijven.”

Alessandra Nicolai viert een succesvol seizoen nadat ze plagen en extreme weersomstandigheden heeft overwonnen. (Foto: Millenovecento 80)

Ze benadrukte dat het verbeteren van de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie in Italië afhangt van het implementeren van ondersteunend beleid en het vergroten van het bewustzijn van de consument.

"Om consumenten te betrekken, organiseren we begeleide olijfolieproeverijen, waarin we onze unieke benadering van de buitengewone wereld van olijfolie laten zien”, aldus Nicolai.

"We zijn heel blij met de Gold Award”, voegde ze eraan toe. ​"Het is het resultaat van jaren van hard werken, opoffering en voortdurende verbetering. We streven ernaar om onze campagne elk jaar te verbeteren en nog betere resultaten te behalen.”

Ondanks enkele tegenslagen van hagelbuien in het late seizoenrapporteerden de meeste olijfolieproducenten in Puglia, gelegen in de zuidelijke hak van Italië, een succesvol seizoen.

De NYIOOC Gold Award verraste de gebroeders Vieste, Pasquale, Vincenzo, Giacomo en Raffaele, die de leiding hebben over het bedrijf, niet. Oleificio Fratelli Vieste in Apulië.

Pasquale, Vincenzo, Giacomo en Raffaele Vieste (Foto: Oleificio Fratelli Vieste)

"Naar dit resultaat waren wij op zoek. We zijn zo attent geweest bij het beheer van het bos en de hele productiefase”, aldus Raffaele Vieste. ​"Winnen in New York betekent zoveel voor ons, omdat het ons vertelt dat we op de goede weg zijn.”

"Het telen van gezond fruit is een grotere uitdaging geworden dan in het verleden, vooral vanwege de onvoorspelbaarheid van het klimaat”, voegde hij eraan toe. ​"Dat betekent ook dat we elke fase na de vegetatie zorgvuldig moeten monitoren, duurzamere en natuurlijkere producten moeten gebruiken en de olijffruitvlieg moeten bestrijden met vallen.”

De bekroonde extra vierge olijfolie Cristalda e Pizzomunno dankt zijn naam aan een lokale legende over twee geliefden die worden gedwarsboomd door jaloerse zeesirenes.

Nadat ze de verleidingen van de sirenes hadden weerstaan, veranderden de geliefden: de man in een rots en de vrouw in een sirene. Volgens de legende komen ze elke 100 jaar bij elkaar dankzij de genade van de zeegod.

advertentie

advertentie

"We streven ernaar deze gekoesterde legende, die van generatie op generatie wordt doorgegeven, te delen”, aldus Vieste. ​"Klanten worden aangetrokken door het verhaal en het unieke flesontwerp van de lokale kunstenaar Raffaele Montemorra.”

"Ons vlaggenschipproduct blinkt zowel zintuiglijk als verhalend uit. We kunnen niet trotser zijn op het succes ervan”, voegde hij eraan toe.

Een andere Apulische winnaar, Archidamo III, ook won een Gold Award in New York. Archidamo III behaalde zijn vierde NYIOOC onderscheiding op een rij.

Hoewel Archidamo III dichtbij de bufferzone voor Xylella fastidiosa ligt, heeft dit de producent er niet van weerhouden zijn bosjes uit te breiden. (Foto: Archidamo III)

"Deze overwinningen vertellen ons, onze klanten en de hele wereld, dat de Apulische olijfolie van hoge kwaliteit zelfs in deze uitdagende tijden van wereldklasse blijft”, aldus eigenaar Ernesto Maria Buondonno. ​"We wilden meedoen aan de wedstrijd omdat we in een regio gevestigd zijn waar de olijfolieproductie dreigt te worden stopgezet.”

"Het was een manier om nieuwe energie op te doen op een moment waarop Apulische olijven voorbij komen Xylella fastidiosa, "Voegde hij eraan toe. ​"Het was een manier om te laten zien dat regeneratieve landbouw, goede praktijken op het veld en innovatie resultaten kunnen opleveren en de veerkracht kunnen vergroten.”

Ondanks de uitdagingen die de dodelijke olijfboombacterie met zich meebracht, was het gebied gezegend met een goede oogst.

"We hadden niet één, maar meerdere slechte seizoenen”, zei Buondonno. ​"Deze keer hadden we in de lente op het perfecte moment wat regen. Misschien kan de opbrengst groter zijn, maar de kwaliteit is erg hoog.”

"Deze buitengewone regio heeft nog steeds zoveel te zeggen, en daarom investeren we in 5,000 nieuwe olijfbomen van verschillende cultivars, die voortkomen uit het unieke erfgoed van biodiversiteit in Apulië”, voegde hij eraan toe.

Het uitdagende seizoen waarmee veel Toscaanse producenten in Midden-Italië werden geconfronteerd, vormde geen belemmering voor hun veerkracht. Frantoio Pruneti is uitgereikt bij de NYIOOC elk jaar sinds 2016 en verdiende in 2024 opnieuw een Gold Award.

Ondanks de vele uitdagingen waar de Toscaanse producenten dit jaar mee te maken krijgen, is Frantoio Pruneti optimistisch over de toekomst, met een poging om 12,000 nieuwe bomen te planten. (Foto: Frantoio Pruneti)

"De afgelopen jaren zijn er veel dingen veranderd”, zegt mede-eigenaar Gionno Pruneti. ​"We hebben zwaar geïnvesteerd in onze nieuwe olijfoliemolen en de nieuwste technologieën. We hebben ook geïnvesteerd in de bosjes, waarbij we verlaten boomgaarden hebben hersteld en 12,000 nieuwe bomen hebben geplant, waaronder traditionele olijfvariëteiten en andere die bijna ongehoord zijn.”

"De maanden voorafgaand aan de oogst waren onzeker vanwege het weer”, voegde hij eraan toe. ​"Na de eerste tests realiseerden we ons echter dat we de traditionele significante tonen in onze olijfolie vonden, en een uitmuntendheid werd opnieuw bevestigd.”

Pruneti zei het innovatieve aanpak van het bedrijf in de bosjes en de molen heeft hen in staat gesteld de uitdagingen van ongedierte te overwinnen en tegelijkertijd de resulterende extra vergine olijfolie te voorzien van onderscheidende kruidige tonen.

Ondanks een uitdagend seizoen voor velen in Noord-Italië, Riva del Garda-landbouw, een gerenommeerde coöperatie langs het grootste meer van Italië, vierde opnieuw het winnen van een Gold Award voor haar merk Uliva.

"De onderscheiding vervult ons met tevredenheid en bevestigt bovenal dat de weg die we zijn ingeslagen om de kwaliteitsnormen van onze producten te behouden en mogelijk te verbeteren de juiste is”, aldus Furio Battelini, die leiding geeft aan de technische afdeling van Agraria.

De coöperatie Agraria Riva del Garda ligt aan de noordelijke rand van het traditionele olijventeeltgebied. (Foto: Agraria Riva del Garda)

Gelegen nabij de 46th parallel, historisch gezien de meest noordelijke grens voor de olijventeelt, komt het succes van Uliva voort uit de unieke Casaliva-cultivar en de toegewijde inspanningen van ongeveer 1,200 lokale producenten.

"We hebben de afgelopen jaren een opeenvolging van absoluut positieve jaren meegemaakt, en andere die extreem moeilijk waren”, aldus Battelini.

De belangrijkste olijvenexpert van Agraria is van mening dat aanpassing aan het weer en klimaatverandering vereist voortdurende innovatie in landbouwpraktijken en technieken voor de verwerking van olijven.

“Onze toewijding aan duurzame ontwikkeling houdt nooit op”, zei hij. ​"Elk seizoen brengt uitdagingen met zich mee, maar onze consistente resultaten bevestigen dat we deze variaties correct interpreteren.”

"Inderdaad, de constante kwaliteit, gecertificeerd door de NYIOOCbetekent dat de regio, de olijfvariëteiten en de mogelijkheid tot teelt in de olijfgaard en verwerking in de fabriek op de beste manier worden beheerd”, besluit Battelini.