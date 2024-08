De ernstige droogte in Italië beschadigt olijfbomen vóór de oogst

A meedogenloze droogte in combinatie met langdurige hittegolven heeft een paar maanden vóór de vroege oogst ernstige gevolgen voor de Italiaanse olijfgaarden.

De zuidelijke regio's, verantwoordelijk voor de meeste Italiaanse olijfolieproductie, worden het zwaarst getroffen door deze barre weersomstandigheden.

Coldiretti Puglia, een vooraanstaande boerenvereniging, heeft dat gedaan waarschuwde dat de olijfolieproductie in de regio met meer dan 50 procent kan afnemen.

We zijn de gehele olijvenproductie voor het huidige seizoen al kwijtgeraakt. Als deze weersomstandigheden aanhouden, kan bovendien de productie van volgend seizoen in gevaar komen. - Paolo Colonna, voorzitter van de olijvenproducentenvereniging Basilicata

Talrijke door regen gevoede olijfbomen in Puglia vertonen tekenen van waterstress, waarbij veel olijven op de takken uitdrogen.

In gebieden waar irrigatie mogelijk is, blijft water schaars. De waterreservoirs van Puglia zijn met 57 procent afgenomen vergeleken met het voorgaande seizoen, wat tot aanzienlijke verliezen in de landbouwsector heeft geleid.

"Ernstige en langdurige droogte dwingt boeren tot noodirrigatie tegen exorbitante kosten, gedreven door de hoge brandstofprijzen die nodig zijn om water uit putten te halen en via tankers te transporteren”, waarschuwde Coldiretti. ​"Artesische putten storten in, terwijl ondiepere putten verdwijnen en opdrogen.”

De temperaturen stijgen voortdurend boven het seizoensgemiddelde, wat de weersvoorspellingsdiensten van de Italiaanse militaire luchtvaart ertoe aanzet herhaaldelijk te waarschuwen voor buitengewone hittegolven.

Het gedrag van de beschermde spreeuwsoort is veranderd als gevolg van de hitte, waardoor de uitdagingen waarmee olijventelers worden geconfronteerd, zijn verergerd.

Grote groepen van deze vogels zijn nu voortdurend aanwezig op het platteland en veroorzaken aanzienlijke schade aan de lokale landbouw. Coldiretti merkte op dat elke vogel dagelijks tot 20 gram olijven kan consumeren.

Om de druk te verlichten in de olijventeeltgebieden die al zwaar getroffen zijn door het weer, heeft de regionale raad tijdelijk de vogelbeschermingsmaatregelen opgeheven, waardoor de jacht op spreeuwen mogelijk is tijdens de piekperiode van de olijvenoogst, wanneer de schade het ernstigst is.

Oprol, de vereniging van olijvenproducenten in Basilicata, gewaarschuwd dat de sinds vorig jaar waargenomen kritieke toestand van de olijfgaarden is geëscaleerd naar een intensere noodfase.

"We zijn de volledige olijvenproductie van het huidige seizoen al kwijtgeraakt”, zei Paolo Colonna, de voorzitter van de vereniging. ​"Als deze weersomstandigheden aanhouden, kan bovendien de productie van volgend seizoen in gevaar komen.”

De situatie op Sicilië is net zo nijpend. De schaarse, lichte regenval in sommige gebieden van de afgelopen twee weken heeft de uitgedroogde grond niet verlicht. Het droge weer zorgt ervoor dat olijfbomen in verschillende delen van het eiland hun olijven voortijdig laten vallen, een natuurlijke reactie op extreme stress.

De landbouw in de hele regio verkeert in een noodtoestand, waarbij de waterreserves naar een historisch dieptepunt kelderen.

Waar mogelijk streeft de lokale overheid ernaar om enige verlichting te bieden aan boerderijen en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende waterbeschikbaarheid voor de bevolking. De Italiaanse marine heeft het eiland van water voorzien.

Tegelijkertijd zijn er veelvuldige bosbranden, die nieuwe risico's voor de bosgebieden en de bevolking met zich meebrengen en de inspanningen om de droogte te bestrijden bemoeilijken.

Coldiretti meldde dat branden al 5,800 hectare Siciliaans land hebben verwoest. De productie van olijven, fruit en wijn zal naar verwachting instorten, waarbij de schade voor lokale boeren mogelijk €3 miljard zal bedragen.

Iets minder ernstige droogte- en temperatuuromstandigheden hebben ook de centrale regio's getroffen, waaronder Lazio en Umbrië, waar veel belangrijke Italiaanse olijfoliebedrijven gevestigd zijn.

In Umbrië hadden de regenval in de lente en de goede bloei aanvankelijk de hoop op een succesvol seizoen gewekt, ondanks dat dit jaar een seizoen was ​'buiten het jaar' in de natuurlijke wisselcyclus van de olijfbomen.

Sterke wind, extreem hoge temperaturen en droog weer vormen echter een uitdaging voor de lokale olijfboeren. In Trevi, een van de historische olijfproducerende gebieden van Umbrië, vertonen veel olijven tekenen van uitdroging.

"De huidige droogte verontrust alle olijvenproducenten in de regio”, zegt Paolo Morbidoni, voorzitter van de organisatie Umbrische olijfoliewegen, vertelde RAI nieuwsdienst. ​"Op dit moment moeten alle telers voorzichtig zijn en actie ondernemen om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te verzachten."

"De situatie in ons gebied blijft beheersbaar, hoewel de hitte de veerkracht van de olijfbomen zwaar op de proef stelt”, zegt Luca Perotti, directeur van de bekroonde Toscaanse producent. Pometti, Vertelde Olive Oil Times.

"De planten kunnen hoge temperaturen en gebrek aan regen verdragen, maar de vruchten hebben er last van. Ondanks dat ze dit seizoen in overvloed aanwezig zijn, worden ze zwart”, zei hij. ​"Dit komt vooral door de constant hoge temperaturen van boven de 33 ºC tot 35 ºC.”

Pometti zei dat hij de gevolgen van de droogte verzacht door kaolienklei op zijn olijven te gebruiken om ze te beschermen tegen direct zonlicht en de olijf fruitvlieg.

"Meestal wordt dit product gebruikt ter bescherming tegen de olijffruitvlieg, maar we hebben ontdekt dat het ook de vruchten beschermt ​'zonnebrand', zei hij. ​"Op dit moment mogen we niet klagen over de veldomstandigheden. Het met gras bedekken en mulchen tijdens het maaien van het gras helpt zeker om goed bodemvocht vast te houden. Het gebladerte is dicht en satellietbeelden bevestigen de positieve impact van onze inspanningen.”

De omstandigheden variëren aanzienlijk in sommige centrale en noordelijke regio's, waar verschillende weerpatronen, mildere temperaturen en buitensporige regenval in sommige gevallen aanzienlijke schade hebben veroorzaakt.

"Italië is [op dit moment] een land dat meteorologisch in tweeën is verdeeld en een aanhoudende klimaatcrisis heeft die landbouwbedrijven ernstig uitdaagt”, zegt Cristiano Fini, de nationale voorzitter van CIA-Agricoltori Italiani, een boerenvereniging.

In Veneto, waar excessieve regenval voor veel boerderijen voor uitdagingen heeft gezorgd, vereist het huidige olijvenseizoen een vakkundige aanpak van het boombeheer.

"Dit jaar hebben we tijdens de eerste zes maanden waarschijnlijk meer regenval in Noord-Italië ervaren dan ooit tevoren. De oogst vordert daardoor zeer goed”, zegt Johannes Pan, marketingmanager bij het bekroonde bedrijf Paneolio, Vertelde Olive Oil Times.

"De positieve feedback van de concurrentieresultaten toont aan dat onze landbouw- en productieaanpak effectief is, zelfs onder wisselende omstandigheden”, zei hij. ​"De afgelopen vijf jaar hebben we met van alles te maken gehad, van ernstige droogte tot excessieve regenval.”

Italia Olivicola, de vereniging van olijventelers, voorspelde dat de ​'off-year' gecombineerd met extreme weersomstandigheden zou de Italiaanse olijfolieproductie met minstens 23 procent verminderen vergeleken met het voorgaande seizoen.

Uit gegevens van de Europese Unie blijkt dat Italië produceerde 328,000 ton van olijfolie in het oogstjaar 2023/24, aanzienlijk boven het laatste vijfjarig gemiddelde van 307,000 ton.