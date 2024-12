IUCN onderzoekt de afwegingen tussen intensieve en traditionele olijfboomgaarden

A studies In een door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) gepubliceerd rapport werden de duurzaamheidsprofielen van verschillende soorten olijfgaarden onderzocht en vergeleken met andere oliehoudende gewassen.

Sinds de oprichting in 1948 staat de IUCN voorop in wereldwijde beschermingsinspanningen en biedt het kritische inzichten in de gezondheid van onze planeet. Het heeft de resultaten van academisch onderzoek naar verschillende olijfteeltgebieden en beheerstypen en hun impact op biodiversiteit, ecosysteemdiensten en opbrengsten beoordeeld.

In het onderzoek werd aanbevolen een systemische aanpak te hanteren, die het volgende zou moeten omvatten: ​"de manier waarop deze gewassen worden geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd en de sociaal-economische context waarin deze waardeketens zijn ingebed.”

Er is niet veel verschil tussen de impact van (monocultuur) traditionele teelt en die van intensieve en superintensieve teelt op biodiversiteit. In de laatste twee gevallen resulteert het alleen in een groter oppervlak dat bedekt wordt. - Beatriz Lozano, bodemonderzoeker, Universiteit van Córdoba

Volgens academische artikelen die zijn beoordeeld door een speciaal geselecteerde expert in de olijventeelt, kunnen traditionele olijfgaarden een hogere biodiversiteit hebben, maar worden er doorgaans lagere opbrengsten behaald. Bovendien werd er in biologische omgevingen een 40 procent hogere plantensoortenrijkdom gevonden in vergelijking met conventionele systemen.

Aan de andere kant benadrukte het onderzoek dat intensieve (hoge dichtheid) olijventeelt een aanzienlijker effect heeft negatieve impact over overwinterende vogelsoorten, waarvan de rijkdom aanzienlijk is afgenomen in superintensieve (superhoge dichtheid) boomgaarden.

De IUCN-studie onderstreepte de tragere initiële groei van de meerjarige olijfboom, met een gemiddelde tijd tot de eerste productie tussen de drie en vijf jaar, en de hoge vatbaarheid voor plagen en ziekten als nadelen vergeleken met jaarlijkse oliegewassen. Toch kunnen olijfbomen met een lange levensduur (gemiddeld 500 jaar) droogte en slechte grond verdragen.

De studie richtte zich ook op het vitale aspect van waterbehoeften. Van de beschouwde oliegewassen hebben olijfgaarden de hoogste watervoetafdruk, met een jaarlijkse hoeveelheid van 14,500 kubieke meter water die nodig is om één ton olie te produceren. Lijnzaad volgt met 9,400 kubieke meter, pinda met 7,500 kubieke meter en zonnebloem met 6,800 kubieke meter per jaar.

Olijfboomgaarden worden traditioneel niet geïrrigeerd en hebben bomen die ver uit elkaar staan ​​(80 tot 120 per hectare), omdat ze doorgaans in het Middellandse Zeegebied groeien.

Door hun diepe wortelstelsel zijn olijfbomen zeer tolerant voor droogte. Ze zijn echter zeer gevoelig voor de hoeveelheid regenval die ze in de winter krijgen.

Een optimale ontwikkeling van de olijfboom kan niet worden gegarandeerd in geval van langdurige waterschaarste en extreme temperaturen, zoals die in het voorjaar en de zomer in heel Spanje en een groot deel van de rest van het Middellandse Zeegebied voorkomen. 2022 en 2023, toen de productie van olijfolie daalde tot historische dieptepunten.

Waterschaarste is inderdaad een toenemend risico voor oliegewassen vanwege klimaatverandering. De studie benadrukt ook de negatieve effecten van uitgebreide monoculturen van oliegewassen op regen- en klimaatpatronen wereldwijd, met ​"extreme weersomstandigheden naar verwachting aanzienlijk frequenter zullen worden, wat zal leiden tot aanzienlijke verminderingen in de productie van oliegewassen.”

""We mogen niet vergeten dat het traditionele olijfgaardlandschap van Spanje een monocultuur is, met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit. De ecologische impact is aanzienlijk", aldus Beatriz Lozano, lid van het onderzoeksteam voor duurzaam gebruik en beheer van bodems aan de afdeling Agrarische Chemie, Edaphologie en Microbiologie van de Universiteit van Córdoba.

De toegenomen introductie van intensieve (200 tot 600 bomen per hectare) en superintensieve (1,000 tot 2,000 bomen per hectare) olijventeelt, met hun wijdverbreide gebruik van irrigatie, is een stijgende lijn in Spanje in de afgelopen tien jaar, met name in de Andalusische provincie Jaén.

Deze intensivering verlaagt de oogstkosten, verhoogt de productie en vermindert de impact van het natuurlijke afwisselende dragen van de olijfboom.

Alternatieve lagercyclus Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Echter, ​"“Er is niet veel verschil tussen de impact van traditionele teelt en die van intensieve en superintensieve teelt op de biodiversiteit”, aldus Lozano. ​"In de laatste twee gevallen resulteert het er alleen in dat er een groter oppervlak wordt bedekt.”

De IUCN-studie onderstreepte verder dat olijven, als meerjarig gewas, het verlies van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit kunnen minimaliseren als ze in polycultuur worden gekweekt, waardoor complexe vegetatie zich in de olijfgaard kan ontwikkelen. Olijven kunnen dus een cruciale rol spelen bij het behoud van de kwaliteit van habitats.

De integratie van olijfbomen en -gewassen als onderdeel van een silvicultureel rijenteeltsysteem is gebleken dat ecosystemen ecosysteemdiensten leveren – voordelen die mensen uit ecosystemen halen – zoals bodemherstel, waterbehoud, klimaatregulering en verbetering van de biodiversiteit.

In 2022 voerden Lozano en haar team een ​​studie uit naar tussenteelt in niet-geïrrigeerde mediterrane olijfgaarden als onderdeel van het Diverfarming-project van de Europese Unie, waarbij ​"Het doel van groenbemesters was om de biodiversiteit en de bodemkwaliteit te verbeteren en de opbrengsten van de telers te vergroten.”

Duurzame bodembeschermingsmaatregelen zoals het tussenbouwen van saffraan (Crocus sativus) of lavendel (Lavandula x intermedia) in niet-geïrrigeerde olijfgaarden ​"“Kan zeer effectief zijn bij het voorkomen van bodemerosie en het verbeteren van de bodemeigenschappen”, aldus Lozano.

Ze waarschuwde echter ook dat ​"Klimaatvariabelen kunnen een grote impact hebben, vooral op het traditionele olijventeeltsysteem,” en ​"De oogst van een groenbemester kan niet worden gegarandeerd.” Bovendien, ​"“Het is heel moeilijk om een ​​positief financieel rendement te behalen uit een tweede oogst die wordt verbouwd in rijstroken in niet-geïrrigeerde olijfboomgaarden.”

"In tijden van ernstig watertekort, dat zelfs olijfbomen treft die zeer goed bestand zijn tegen droogte, kunnen groenbemesters het gebrek aan water nauwelijks aan en zijn ze vaak niet duurzaam gebleken als extra bron van inkomsten voor olijventelers", voegde Lozano toe.

Ondanks de risico's die samenhangen met de levensvatbaarheid van groenbemesters in niet-geïrrigeerde olijfgaarden, ​"“Over het algemeen is er de laatste tijd sprake van een uitbreiding van de groenbemesters in Spaanse olijfgaarden, aangewakkerd door specifieke EU-subsidies”, aldus Lozano.

Officiële gegevens over het oppervlak van olijfgaarden met tussenteelten van groenbemesters laten inderdaad een indrukwekkende toename zien van 1.4 miljoen hectare in 2022 – vóór de laatste versie van de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) trad in 2023 in werking – tot 2.4 miljoen hectare in maart 2024.

Als praktische voorbeelden kunnen we twee projecten in Spanje noemen die betrekking hadden op gemengde teelt in olijfgaarden, met inbegrip van inspanningen om de biodiversiteit te bevorderen door middel van bijenteelt, lavendelteelt en plattelandstoerisme in de ​'Olijven van honing project en ​'Olivares Vivos, dat met zijn LIFE Olivares Vivos+-project, heeft zich uitgebreid buiten Spanje in Italië, Griekenland en Portugal – zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verminderen van bodemerosie en het rendabel maken van investeringen in groenbemesters.

Dit kan vooral worden bereikt door aanvullende, uitgebreide trainingen in gemengde teelt en door gerichte inspanningen om de marketing-, communicatie- en merkstrategieën te verbeteren, zodat milieubewuste consumenten hoogwaardige producten met toegevoegde waarde kunnen verkopen.

De IUCN Species Survival Commission verklaarde in haar rapport dat in juni 2024 werd gepubliceerd dat ​"“De overgang naar duurzamere praktijken, zoals biologische landbouw en het gebruik van groenbemesters, is essentieel om de ecologische voetafdruk van de olijfolieproductie te verkleinen.”

Deze doelstelling is versterkt door de nieuwe bepalingen in het GLB van de EU, dat loopt tot 2027, namelijk de invoering van ecoregelingen (voor Spanje, zoals gespecificeerd in de Spaans CAP Strategisch Plan en de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030), met de erkenning van de grote ecologische en sociale waarde van bewuste olijftelers die hun inspanningen op het gebied van milieubehoud inzetten voor meer voordelen die niet met grondstoffen te maken hebben.