Jordanië bereidt zich voor op teleurstellende oogst vanwege lage olieopbrengsten

Lagere olijfolieopbrengsten dan verwacht hebben gevolgen voor de olijfolieproductie in Jordanië.

Volgens de laatste schattingen van het Ministerie van Landbouw zal dit seizoen ongeveer 143,000 ton van de in het land geoogste olijven worden gebruikt voor de productie van olijfolie.

Ayman Al-Oran, adjunct-secretaris-generaal van het ministerie voor plantaardige hulpbronnen, zei dat de olijfolieproductie naar verwachting de 26,000 ton zal overschrijden, wat overeenkomt met het vijfjarig gemiddelde van 27,000 ton.

Deze voorspellingen zijn een herziening van de optimistische schattingen die minister van Landbouw Khaled Al-Hanifat onlangs deed. Hij gaf aan dat de productie in het oogstjaar 30,000/2024 de 25 ton zou kunnen bereiken.

Boeren in bepaalde regio's melden echter lage conversie-opbrengsten, wat betekent dat de hoeveelheid olijfolie die uit het fruit wordt gehaald, achterblijft bij de verwachtingen.

Mahmoud Al-Auran, de directeur van de Jordaanse Boerenbond, schreef een deel van dit probleem toe aan klimaatveranderingDe gemiddelde temperaturen lagen voortdurend boven normaal, wat gevolgen had voor de olieophoping.

Ondanks deze uitdagingen werden niet alle gebieden in Jordanië getroffen.

"“De opbrengst en kwaliteit zijn dit jaar allebei goed”, aldus Amelia Bilbeisi, medeoprichter van de bekroonde olijfolieproducent Al-Maida.

De meeste telers in Jordanië hadden geen last van de extreme weersomstandigheden die andere delen van het Middellandse Zeegebied troffen.

"“Het weer verliep zoals verwacht”, zei Bilbeisi. ​"“De voorbereidingen voor de oogst waren in volle gang”, voegde ze toe.

De aanwezigheid van de olijf fruitvlieg was ook minder belangrijk vergeleken met andere seizoenen.

"“In sommige gebieden in Jordanië zagen we boerderijen die tijdens het seizoen door ziekten werden getroffen, maar wij werden er niet door getroffen”, aldus Bilbeisi.

In het gouvernement Jerash, een van de belangrijkste olijfolieproducerende regio's van het land, draaien de fabrieken al enkele weken op volle capaciteit.

Fayez Al-Khalayleh, de directeur van landbouw in Jerash, merkte op dat ​"Sommige boeren begonnen vroeg met oogsten, terwijl anderen wachtten op meer regen.”

De autoriteiten hebben boeren aangemoedigd om de oogst uit te stellen om zo de olieopbrengst te verbeteren.

Ze hebben echter ook een aantal waarschuwingen aan consumenten over namaak olijfolie.

Gezien de hoge prijzen van echte olijfolie, kunnen er frauduleuze producten worden verkocht. Deze bevatten vaak weinig of geen echte olijfolie en kunnen schadelijke stoffen bevatten.

De autoriteiten zijn van mening dat een groot deel van de namaakproducten gericht is op consumenten die onvoldoende kennis over het product hebben.

Mahmoud Al-Omari, woordvoerder van de Vereniging van Olijfolieproducenten en -molenaars, gaf aan dat er nog steeds een stijging van tien procent in de totale olijvenproductie wordt verwacht ten opzichte van vorig seizoen.

De vereniging waarschuwde er echter voor dat uitstel van de oogst een negatieve invloed op de kwaliteit van de olie zou kunnen hebben.

Bilbeisi merkte ook dat er enige druk was op hoogwaardige producenten zoals Al-Maida. ​"Met eerder gewonnen in de NYIOOC legt druk op ons als producenten, maar ik denk dat het positief is. Kwaliteit is altijd onze prioriteit, en leidt ons naar consistentie,” zei ze.

Naar verwachting zal de olijvenoogst in de meeste regio's van Jordanië in de eerste twee tot drie weken van december zijn afgerond.