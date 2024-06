Producent uit Kern County reflecteert op de olijfolie-industrie in Californië

Van vee tot olijven, de familie erachter Rio Bravo-ranch is al zeven generaties lang een vast onderdeel van de landbouw in Kern County.

De ranch strekt zich uit over 3,200 hectare buiten Bakersfield, ongeveer 165 kilometer ten noorden van Los Angeles, met 18.5 hectare gecertificeerde biologische olijfgaarden.

Ik denk dat we beginnen te zien dat steeds meer klanten prioriteit geven aan hun gezondheid en kijken naar de producten die ze consumeren. - Stefanie Wickensheimer, projectdirecteur, Rio Bravo Ranch

“De banden van [de familie Nickel] met de landbouw begonnen zeven generaties geleden met Henry Miller, bekend als ​'The Cattle King, waarnaar onze Miller's Reserve Blend is vernoemd”, zegt Stefanie Wickensheimer, uitvoerend assistent en projectdirecteur bij Rio Bravo Ranch.

"Tegenwoordig verbouwt de familie Nickel tomaten, maïs, katoen, amandelen, meloenen, citrusvruchten en olijven”, voegde ze eraan toe. ​"De betekenis en reden achter het planten van olijven voor de olieproductie was het produceren en verpakken van een product met de naam van het bedrijf erop. Het is het enige gewas dat we controleren, van het veld tot aan de eindgebruiker.”

De olijven, voornamelijk Picual, Coratina en Frantoio, met kleine hoeveelheden Pendolino, Ascolana, Nocellara del Belice en Maurino, werden in 2010 geplant, met de eerste oogst in 2015. Vanaf het begin besloot het bedrijf kwaliteit boven kwantiteit na te streven.

Deze aanpak is gevalideerd bij de NYIOOC World Olive Oil Competition, 's werelds grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit. De afgelopen twee jaar is Rio Bravo Ranch voor elk van de drie prijzen bekroond extra vergine olijfolie merken: een monovarietal Picual en Coratina en de Miller's Reserve Blend die beide variëteiten omvat.

De 18.5 hectare biologische olijfgaarden van het bedrijf liggen in de zuidelijke San Joaquin-vallei. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Waar we elk jaar naar streven is het creëren van een product van hoge kwaliteit, en het winnen van deze prijzen laat zien dat we dat jaar na jaar blijven doen”, aldus Wickensheimer.

Naast het controleren van elke stap van het productieproces, bereikt het bedrijf zijn kwaliteitsdoelstellingen door medio oktober met de oogst te beginnen.

"Dat is meestal de goede plek”, zei Wickensheimer. ​"Niet alle olijven zijn op dat moment rijp, maar we oogsten liever olijven aan de groenere kant dan te rijp. Wij kiezen voor een hogere kwaliteit en hogere polyfenol-olijfolie.”

Testen aan het einde van de zomer en het begin van de herfst bepalen de exacte oogstdatum. ​"Het is niet perfect, maar we kiezen een datum en houden ons eraan, en het is prima als onze opbrengst niet zo hoog is, zolang we maar de kwaliteit hebben”, aldus Wickensheimer.

De timing van de oogst, die één tot twee weken duurt, valt meestal samen met het einde van de pistacheoogst. Daarom contracteert Rio Bravo Ranch hetzelfde bedrijf om beide te doen en vermijdt het probleem van het vinden van arbeidskrachten.

Rio Bravo Ranch begint half oktober met de olijvenoogst, meestal direct nadat de pistacheoogst is voltooid. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"Omdat we mechanisch oogsten met een pistacheschudder, is de oogst nooit perfect”, aldus Wickensheimer. ​"We kunnen alleen maar ons best doen en zoveel mogelijk gewas van de bomen schudden. Dat gezegd hebbende, zijn we tijdens de oogst niet al te veel problemen tegengekomen."

Rio Bravo Ranch heeft geen speciale molen; sinds 2016 huurt het een mobiele molen in om naar de bosjes te komen.

Wickensheimer zei dat dit Rio Bravo Ranch helpt bij het overwinnen van de grootste uitdaging waarmee ze de meeste jaren worden geconfronteerd – hoge temperaturen – door hen in staat te stellen met de plukkers te coördineren hoeveel bakken ze elke ochtend moeten oogsten voordat de fabriek arriveert.

Ze voegde eraan toe dat de mobiele molen veel voordelen biedt. ​"Het verlaagt de transportkosten,” zei ze, waardoor de wachttijden tussen de oogst en de transformatie van de olijven in olijfolie worden geëlimineerd.

Rio Bravo Ranch werkt samen met een mobiele molen, waardoor de kosten voor het transport van de olijven worden verlaagd en de tijd tussen oogst en transformatie wordt verkort. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"De grootste uitdaging waar we het hele jaar mee te maken hebben, is de hitte”, aldus Wickensheimer. ​"We moeten de irrigatie in de gaten houden.”

Hoewel het gebied enkele natte hydrologische jaren heeft gekend (van juli tot juni), zegt Wickensheimer dat het bedrijf zijn olijven op specifieke momenten uit een speciaal reservoir irrigeert om de kwaliteit te maximaliseren.

"Er zijn momenten waarop je meer moet irrigeren”, zei ze, en andere momenten waarop Rio Bravo Ranch stopt met irrigeren om de bomen wat onder druk te zetten. ​"Als je de bomen in de zomer belast, moet je ze in de gaten houden om er zeker van te zijn dat ze niet overbelast raken”, aldus Wickensheimer.

Naast de uitdagingen bieden de hoge temperaturen ook enkele voordelen. ​"Wij hebben niet zoveel problemen met de olijf fruitvlieg”, aldus Wickensheimer. ​"Ze lijken het niet goed te doen bij hoge temperaturen. Dat is een voordeel van de hitte.”

Tot nu toe ziet de situatie in de olijfgaard er goed uit voor het oogstjaar 2024/25. ​"De bomen zien er goed uit, zei ze. ​"De bomen stonden een maand geleden in volle bloei en er komen al vruchten uit... maar het is nog wat vroeg om te zien hoeveel oogst we daadwerkelijk gaan krijgen."

Nu hoopt het bedrijf op consistente temperaturen gedurende de zomer, gevolgd door koeler weer in september, om de opbrengst te maximaliseren.

Zodra de olijfolie in de molen is geproduceerd, wordt deze verpakt in grotere vaten of kartonnen SpaceKraft-bakken, vergelijkbaar met bag-in-box containers, afhankelijk van de hoeveelheid. Deze worden opgeslagen in een gekoeld pand achter het kantoor.

"Wat we daar leuk aan vinden, is dat de voeringen vacuümdicht zijn, waardoor ze met de olie naar beneden gaan en er niet veel zuurstof binnenkomt, wat geweldig is, ”zei Wickensheimer.

Een ander voordeel is dat ze gemakkelijk naar klanten kunnen worden verzonden, omdat ze vierkant en relatief licht van gewicht zijn.

Rio Bravo Ranch verkoopt zijn olijfolie voornamelijk online, op enkele lokale boerenmarkten en ambachtelijke voedingswinkels in Bakersfield. Het levert ook olijfolie voor de private labels van een plaatselijk restaurant en een levensmiddelenwinkel in San Francisco.

Rio Bravo Ranch produceert Picual en Coratina monovariëteiten en een blend. (Foto: Rio Bravo Ranch)

Wickensheimer, die de extra vierge uit Californië nauwlettend in de gaten houdt olijfolieprijzen, zei dat dit marktsegment grotendeels onaangetast is gebleven door historisch hoge prijzen in Spanje en de rest van Europa.

"Zelfs met de hogere prijzen in Europa is het nog steeds goedkoper dan waar Californische olijfolie voor gaat,” zei ze.

Wickensheimer schreef hogere prijzen in Californië toe aan hogere productiekosten. ​"We zien een snelle stijging van de kosten van de landbouw”, zei ze. ​"Dat is gewoon hoe het nu is. Het is jammer, maar we moeten onze prijzen een beetje verhogen om die stijgingen op te vangen.”

Ondanks dat de prijzen moesten worden verhoogd, heeft Wickensheimer niet veel impact op de vraag gezien.

"Ik denk dat we beginnen te zien dat steeds meer klanten prioriteit geven aan hun gezondheid en kijken naar de producten die ze consumeren”, zei ze. ​"Hierdoor hebben we geen omzetdaling gezien, ook al moesten we onze prijzen iets verhogen om de hogere kosten bij te houden.”

Tot nu toe verwacht het bedrijf opnieuw een goede oogst in het oogstjaar 2024/25, maar zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen hoeveel fruit er zal worden geproduceerd. (Foto: Rio Bravo Ranch)

"We hebben meer interesse gezien in onze gallon (3.8 liter) optie, die op basis van gebruik de meest economische optie kan zijn”, voegde Wickensheimer eraan toe.

Een andere consumptietrend die Wickensheimer door de jaren heen heeft gezien, is de rol van consumptie gearomatiseerde olijfolie als toegangspoort tot de grenscategorie voor nieuwe consumenten.

"Wanneer mensen hun voet tussen de deur beginnen te krijgen, hebben ze de neiging om te beginnen met geïnfuseerde olijfolie en zich op te werken tot het gebruik van gewone extra vergine olijfolie,” zei ze.

Wickensheimer voegde eraan toe dat niet iedereen een lepel extra vierge olijfolie wil drinken om de smaken ervan te ervaren.

"Sommige mensen halen hun neus op als ze het met brood proberen”, zei ze. ​"Maar het hebben van de geïnfuseerde olijfolie heeft zeker geholpen, omdat mensen eerder bereid zijn om het te proberen als het een smaak is die ze lekker vinden.”

"Het is voor hen een manier om olijfolie in hun dieet op te nemen, omdat veel mensen zich niet realiseren dat waar je ook boter of plantaardige olie voor gebruikt, je ook olijfolie kunt gebruiken”, besluit Wickensheimer.