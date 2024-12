Tekort aan arbeidskrachten legt Spaanse olijvenoogst lam

Volgens functionarissen uit de sector is vijftien procent van het fruit dat bestemd is voor de productie van tafelolijven in Spanje nog steeds niet geoogst vanwege een tekort aan arbeidskrachten. Het tafelolijvenseizoen loopt nu ten einde.

De meeste van deze ongeplukte olijven zijn te vinden in de Andalusische provincie Sevilla en zijn voornamelijk van de variëteiten Manzanilla en Gordal.

Door de toenemende mechanisatie zijn de Hojiblanca-tafelolijven grotendeels geoogst, maar naar schatting is vijf procent van deze olijven niet geplukt vanwege een gebrek aan arbeidskrachten.

"“Arbeid is de grootste uitdaging voor de landbouwsector, vooral voor tafelolijven”, vertelde Gabriel Cabello, voorzitter van tafelolijven bij Cooperativas Agro-alimentarias, aan het lokale radiostation Andalucía Capital.

Andere functionarissen van grote coöperaties bevestigden dat Olive Oil Times dat het steeds moeilijker wordt om voldoende arbeiders te vinden voor de oogst, omdat veel jonge Spanjaarden het platteland verlaten en naar grotere stedelijke centra trekken.

Economische migranten uit Noord-Afrika vullen steeds vaker het gat, maar volgens ambtenaren vertrekken ze na de oogst vaak naar andere banen.

Hierdoor ontstaat een jaarlijkse omzet die de economische last voor tafelolijvenproducenten vergroot. Zij profiteren niet van de verhoogde efficiëntie van ervaren personeel en moeten tijd besteden aan het opleiden van nieuwe werknemers.

Terwijl een groeiend aantal onderzoeken in Californië heeft aangetoond dat efficiëntie van mechanische De oogstmachines voor tafelolijven, de variëteiten Manzanilla en Gordal, kunnen niet effectief worden gemechaniseerd zonder dat het fruit wordt gekneusd en de kwaliteit wordt aangetast.

Ondanks de aanhoudende uitdagingen die het tekort aan arbeidskrachten met zich meebrengt, hebben Spaanse producenten dit jaar 480,000 ton tafelolijven geoogst, waarvan 96 procent afkomstig is uit Andalusië.

"“De resultaten van de campagne zijn bevredigend”, zei Cabello, ​"veel beter dan de voorspellingen die aan het begin van de oogst werden gedaan.”

Hij voegde eraan toe dat de productie van tafelolijven 550,000 ton zou kunnen bereiken, wat de verwachte opbrengst overtreft. voorspelling van 492,250 ton in september geproduceerd en ruimschoots het totaal van 2023 ton uit 408,790 overtreft.

Spanje is na Egypte en Turkije de derde grootste producent van tafelolijven ter wereld, met 197,335 hectare aan olijfgaarden die bestemd zijn voor de productie van tafelolijven. Dat is vier procent van de totale olijfgaarden van het land. Daarnaast is er nog eens 77,650 hectare beplant met variëteiten voor tweeërlei gebruik.

Cabello erkende dat beide landen steeds concurrerender zijn geworden op de wereldwijde markt voor tafelolijven, met een snel stijgende productie en lagere oogstkosten dan Spanje.

Terwijl overvloedige regenval op het Iberisch schiereiland de oogst van tafelolijven heeft doen toenemen, citeerde Cooperativas Agroalimentarias de dreiging van extra tarieven van de nieuwe regering van de verkozen Amerikaanse president Donald J. Trump als een nieuwe tegenwind voor de sector.

Volgens Antonio de Mora, secretaris-generaal van de Vereniging van Tafelolijvenexporteurs (Asemesa), bedraagt ​​de 35 procent tarieven opgelegd De investeringen in Spaanse zwarte tafelolijven in 2017 door de vorige regering-Trump hebben al tot een verlies van € 260 miljoen geleid.

De Mora voegde toe dat de tarieven de markt permanent veranderden, waarbij Spaanse producenten 70 procent van hun marktaandeel in de VS verloren en exporteurs uit Egypte, Turkije en Marokko het gat kwamen opvullen.

Trump, die pas eind januari aantreedt, heeft al plannen aangekondigd om tarieven op te leggen aan Canada, China en Mexico. Tijdens de campagne zei hij dat hij gepland om tarieven op te leggen van 10 tot 20 procent op alle geïmporteerde goederen.

Cabellos waarschuwde dat de export van Spaanse groene olijven ook in het vizier zou kunnen komen van een tweede Trump-regering.

"“Wij zijn gewend aan de tarieven”, zei hij. ​"Alle tekenen wijzen erop dat Donald Trump doorgaat met het gebruiken van protectionistische maatregelen in de Verenigde Staten.”

"Laten we niet vergeten dat groene tafelolijven en olijfolie geconfronteerd met een tarief “Als gevolg van het conflict tussen Airbus en Boeing,” voegde Cabellos toe. ​"Deze tarieven werden opgeschort vijf jaar lang, maar met de komst van Trump weten we niet wat er kan gebeuren.”