Lichte oogst in Argentinië gaat gepaard met stijgende productiekosten

Na een recordoogst die verwachtingen overtreffen in 2023 daalde de olijfolieproductie in Argentinië aanzienlijk in 2024.

Het grootste olijfolieproducerende land ter wereld buiten het Middellandse Zeegebied produceerde in 40,000 maar liefst 2023 ton olijfolie. Daarmee was het de kroon op drie opeenvolgende jaren met recordoogsten.

Hoewel er nog geen officiële gegevens zijn gepubliceerd, schatte Julián Clusellas, voorzitter van Valle de la Puerta in La Rioja en bestuurslid van de Argentijnse Olijvenfederatie, dat de oogst van 2024 30 procent van de oogst van 2023 zal bedragen – ongeveer 12,000 ton.

"De productie was lager vergeleken met 2023", bevestigde Guillermo Kemp, de commercieel directeur van Solfrut uit San Juan en medebestuurslid van AOF. ​"We hebben nog geen officiële gegevens van alle provincies, maar dit aantal zou een goede benadering kunnen zijn.”

"Bij Solfrut hadden we een jaar met een lagere productie dan vorig jaar, wat overeenkomt met wat er in het hele land is gebeurd', voegde hij toe. ​"We werken hard op onze boerderijen om tegen 2025 een aanzienlijke productie te behalen.”

Clusellas zei dat de oogstdaling van dit jaar werd verwacht na de recordhoge opbrengst, waarbij veel olijfboomgaarden van het land in een recessie terechtkwamen. ​''buiten het jaar' in de natuurlijke afwisselende vruchtzettingscyclus van de olijfboom.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Frankie Gobbee, de medeoprichter en CEO van de in La Rioja gevestigde Argentina Olive Group, de grootste producent van Argentinië, vertelde Beide kanten van het tafelblad, een podcast, dat de olieopbrengsten dit jaar merkbaar lager waren.

"“Gemiddeld ligt het hier op 16 of 17 procent”, zei hij. ​"Dit jaar, toen we begonnen met oogsten, kwam het niet boven de tien of elf procent. Er waren lage olieopbrengsten in het hele land.”

Ondertussen bevestigde Veronica Ortega, de president van Sierra Pura, een productiedaling in de centrale Argentijnse provincie Córdoba, maar benadrukte dat de kwaliteit hoog blijft.

"De oogst van 2024 was zeer positief wat betreft de kwaliteit van het fruit, hoewel de productiviteit matig was', zei ze. ​"Dit jaar hadden we te maken met een lage luchtvochtigheid door het gebrek aan regen, waardoor het irrigatiebeheer een uitdaging was, vooral omdat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hellingen van de bergen.”

Toch is de olijfolieproductie in Argentinië in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. stijgende lijn aangezien producenten middelgrote en hoge dichtheidsbossen vervangen door Arbequina, Arbosana, Koroneiki en Hojiblanca superhoge dichtheidsbossen. Anderen zijn nieuwe olijfbomen planten op verschillende schaalniveaus.

Terwijl de olijfolieopbrengsten voor veel producenten daalden, stegen de inputkosten dramatisch. Na zijn verkiezing in december 2023, president Javier Milei actie ondernomen om de overheidsuitgaven te verminderen lagere inflatie.

Een van zijn eerste beslissingen was het afschaffen van subsidies op elektriciteit en brandstof, wat een grote impact had op de vele landbouwers in het land die afhankelijk zijn van irrigatie. ​"“De elektriciteitskosten gingen van $ 300 (€ 270) per hectare naar gemiddeld $ 800 tot $ 900 (€ 715 tot € 805) per hectare”, aldus Clusellas.

De kosten voor de aanleg van elektriciteit zijn in 2024 gestegen nadat de regering van president Javier Milei de subsidies voor elektriciteit en brandstof heeft afgeschaft. (Foto: Solfrut)

Door de hogere elektriciteitsprijzen zijn ook de kosten voor het runnen van de olijfmolens gestegen. De grootste zijn tijdens de oogst 24 uur per dag in bedrijf.

Om de zorgen over de hogere elektriciteitskosten weg te nemen, is Valle de la Puerta van plan een zonnepark van twee megawatt te bouwen om het hele landbouw- en maalbedrijf van stroom te voorzien.

De kostenbesparende maatregelen van de regering-Milei omvatten ook het afschaffen van honderden prijscontroles, waardoor de kosten van vrijwel alle consumptiegoederen drastisch stegen.

Als gevolg hiervan is de consumptie nu beperkt tot de hogere middenklasse en de hogere klassen, met extra vergine olijfolie prijzen in de supermarktschappen oplopen tot € 8 of € 9.

"“Er is geen sprake van significant verbruik”, aldus Clusellas. ​"Het is geen product dat deel uitmaakt van het dagelijkse boodschappenmandje van de Argentijn.”

Gobbee schat dat de consumptie per hoofd van de bevolking in Argentinië tussen de 200 en 300 gram ligt.

Vanwege de lage binnenlandse consumptie exporteert Argentinië het grootste deel van zijn olijfolie, waarvan ongeveer 90 procent extra vierge is, naar Brazilië, Europa en de Verenigde Staten.

De oogst van 2024 in de Traslasierra-vallei in centraal Argentinië werd beïnvloed door het gebrek aan regen. (Foto: Sierra Pura)

Sinds opeenvolgende jaren van slechte oogsten in het Middellandse Zeegebied resulteerde in historisch hoge olijfolieprijzenDe Argentijnse producenten hebben kunnen profiteren van hogere inkomsten en hebben voorlopig de hogere productiekosten kunnen dragen.

""Het feit dat de prijzen op het niveau van vorig jaar zijn gebleven en vandaag de dag nog steeds hoog zijn, biedt ongetwijfeld kansen voor de Argentijnse producenten", aldus Kemp.

"“We hebben geprofiteerd van de prijzen van de afgelopen twee jaar en we blijven daarvan profiteren, omdat de prijs nog steeds erg hoog is”, voegde Clusellas toe. ​"Maar zodra de prijzen weer normaal worden, wat volgend jaar wordt verwacht, wordt het ingewikkeld.”

Hoewel hij verwacht dat de korte en middellange termijn een enorme uitdaging zal worden voor olijfolieproducenten in heel Argentinië, gelooft Clusellas dat andere hervormingen de producenten op de lange termijn zullen helpen.

Hij noemde arbeidswetgeving die producenten meer flexibiliteit geeft om tijdelijke werknemers in te huren voor de oogst en de versoepeling van importbeperkingen als twee maatregelen die op termijn de kosten zullen verlagen.

Ortega voegde eraan toe dat de inspanningen van de regering van Milei om valutacontroles op te heffen en de inflatie, die in 211 een piek bereikte van 2023 procent, te verlagen, de economische vooruitzichten voor olijventelers zouden verbeteren.

""De geleidelijke openstelling voor de import van cruciale inputs voor onze productie, samen met de vermindering van de inflatie en de daling van de waarde van de Amerikaanse dollar, heeft geleid tot meer stabiliteit en stelt ons in staat om de productie beter te plannen, wat onze sector ten goede komt", zei ze.

De olijfolieproductie in Argentinië zal naar verwachting toenemen, omdat er nieuwe, dicht op elkaar liggende boomgaarden worden aangeplant. (Foto: Solfrut)

Vooruitkijkend naar 2025 hebben producenten gemengde verwachtingen. Sommigen verwachten dat de productie zal toenemen, maar niet de recordopbrengst van 2023 zal halen.

Volgens Gobbee kunnen lage temperaturen en vorst in de winter (juni tot en met augustus op het zuidelijk halfrond) en het vroege voorjaar een negatieve invloed hebben op sommige boomgaarden, terwijl de waterbronnen worden aangevuld.

"“We zullen moeten afwachten welke impact dit heeft op de volgende oogst”, zei hij. ​"Het is ook belangrijk om te onthouden dat dit [winterweer] ook water heeft gebracht, en we hopen op een nieuwe goede oogst in 2025.”

Clusellas zei dat de eerste echte indicatie van de volgende oogst eind september komt, wanneer de bomen beginnen te bloeien. Hij gelooft echter dat het koude weer en de vorst enkele boomgaarden hebben beschadigd.

"“Volgend jaar zal de oogst niet zo goed zijn, want het voorjaar was erg koud en er waren erg strenge vorst”, zei hij. ​"We verwachten een oogst die omschreven kan worden als 80 procent van een zeer goede oogst.”