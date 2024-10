Goedkope oplossing voor ongediertebestrijding in olijven in ontwikkeling

Er is een nieuw Spaans consortium opgericht om een ​​geautomatiseerd, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en goedkoop systeem te ontwikkelen voor het detecteren en identificeren van plagen in olijfgaarden.

Met steun van regionale, nationale en Europese overheden wil de oliVAr Operational Group dit systeem creëren door bestaande hardware te combineren met recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatig zicht en datamodellering.

Het consortium bestaat uit de Loyola Universiteit Andalucía, de Ayesa Foundation, Opracol Seville en Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, en is goed voor een jaarlijkse omzet van ruim € 11 miljard.

Het consortium wil een geïntegreerd platform ontwikkelen om de aanwezigheid, verplaatsingen en aantallen van plagen te lokaliseren via een netwerk van externe knooppunten verspreid over de olijfgaard, inclusief temperatuur-, vochtigheids-, infrarood- en zichtbaarspectrumsensoren, die allemaal draadloos met elkaar verbonden zijn.

Het systeem detecteert vier van de meest voorkomende plagen bij olijven: olijf fruitvlieg, olijfmot, olijfbladvlinder en jasmijnmot.

""De gezondheid van olijfgaarden en hun producten is momenteel een fundamenteel element in het veld van de landbouwproductie; de ​​plagen en ziekten die ze aantasten, kunnen ernstige productieverliezen veroorzaken en daardoor het concurrentievermogen van de olijfsector verminderen", aldus het consortium in een persbericht.

Gegevens over plaagactiviteit en bedreigingen worden opgeslagen in de databases van het platform. Deze informatie is realtime beschikbaar via de grafische gebruikersinterface (inclusief mobiele interfaces) en dient als basis voor analytische functies binnen de software.

Tot deze functies behoren het maken van een vluchtcurve voor elk doelinsect en de economische drempelwaarde waarop het controlepunt zich bevindt.

De economische drempelwaarde geeft het juiste moment aan om preventieve maatregelen te nemen en uit te voeren. Zo voorkomt u dat de opbrengstwaarde daalt en de kosten van de bestrijdingsbehandeling hoger zijn dan de economische schade: het economische schadeniveau.

De economische drempel en het letselniveau zijn cruciaal voor het Integrated Pest Management (IPM)-programma, waarop het oliVAr-systeem is gebaseerd.

IPM werd in de decennia na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld als reactie op het gestaag toenemende gebruik van pesticiden. Dit resulteerde in crises op het gebied van ongediertebestrijding vanwege de toenemende resistentie tegen pesticiden en het toenemende bewijs en bewustzijn van de negatieve gevolgen van intensief pesticidengebruik voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Het consortium merkte op dat hoewel het systeem ontworpen zal worden om momenteel prominente plagen zoals de olijfmot en de olijffruitvlieg te bestrijden, de technologie in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden om nog meer organismen te monitoren, met name invasief of exotische soorten.

Dit wordt steeds waarschijnlijker geacht vanwege klimaatverandering en de geglobaliseerde aard van moderne landbouw en handel. Bijvoorbeeld, de bruin gemarmerde stinkwants is nu aangetroffen in olijfgaarden in Italië en Griekenland, nadat de ziekte al meer dan tien jaar aanzienlijke economische schade aan diverse gewassen in Noord-Amerika veroorzaakte.

Het oliVAr-project, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en medegefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Visserij, Water en Plattelandsontwikkeling van de Andalusische regionale overheid, is een van de vele projecten die tot doel hebben de duurzaamheid en levensvatbaarheid van de Europese landbouwvoedselproductie te verbeteren door middel van innovatie in technologische oplossingen.