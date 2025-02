Maak kennis met het Genuese echtpaar dat traditionele Italiaanse olijven kweekt in Uruguay

Nadat ze meer dan veertig jaar de wereld hadden rondgereisd en aan humanitaire hulp- en ontwikkelingsprojecten hadden gewerkt, wilden Maria Vittoria Saccarello en Domenico Bruzzone na hun pensioen een nieuw project nastreven.

Instead of return­ing to their native Genoa from their last post in West Africa (after Vienna, Central America, West Africa, Bolivia and Pakistan), they began search­ing for a place to set­tle in Latin America, with an oper­a­tional agenda.

Zie ook: Producentprofielen

"“Onze eerste opdracht buiten Europa was aan de Mexicaanse grens met Guatemala”, aldus Bruzzone. ​"Latijns-Amerika heeft een blijvende indruk op ons gemaakt.”

At the same time, the cou­ple became pas­sion­ate about olive grow­ing par­tially due to their upbring­ing in north­ern Italy and their expe­ri­ences work­ing with the Italian gov­ern­ment to plant olive trees in Egypt, Lebanon and Pakistan.

Domenico Bruzzone (derde van rechts) en Saccarello (tweede van links) planten olijfbomen op het experimentele Bari Chacwal-station in Pakistan in 2014. (Foto: Pique Roto)

Uiteindelijk vond het stel dat Uruguay een geschikte locatie was voor hun nieuwe project. Ze noemden de dollareconomie, politieke stabiliteit, taal, culturele overeenkomsten met Italië en het olijfvriendelijke terroir als reden.

"“We hebben onderzoek gedaan naar de benodigde omvang om het bedrijf economisch zelfvoorzienend te maken en de investering winstgevend te maken”, aldus Saccarello.

Uiteindelijk kocht het stel in 40 een stuk land van 100 hectare in het centrale departement van Florida, 2012 kilometer ten noordoosten van Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. In 2014 plantten ze hun eerste olijfbomen en in 2019 produceerden ze voor het eerst olijfolie.

Pique Roto begon in 30 met het planten van 2012 hectare olijfbomen. (Foto: Pique Roto)

Hoewel Arbequina, Picual en Coratina de dominante variëteiten in Uruguay zijn, hebben Saccarello en Bruzzone ervoor gekozen om traditionele Italiaanse variëteiten te importeren, waaronder Taggiasca, Frantoio, Leccino en Pendolino, van een bekende Italiaanse kwekerij.

"Toen we voor het eerst plantten, kende niemand Taggiasca, Frantoio, Leccino en Pendolino in Uruguay”, zegt Saccarello. ​"Dus de landbouwkundige vroeg ons om Arbequina te planten om de opbrengsten ervan te vergelijken met de Italiaanse variëteiten.”

After sev­eral set­backs, includ­ing half of the Arbequina trees dying in the first year after their roots failed to take hold, and a tor­nado which knocked-out some 500 trees in the grove, inspir­ing the brand name, Pique Roto, or bro­ken stick, the cou­ple dis­cov­ered that the Italian vari­eties thrived in Uruguay, espe­cially Taggiasca and Pendolino.

Saccarello inspecteert de boomgaarden voorafgaand aan de oogst, die doorgaans eind maart begint en half juni eindigt. (Foto: Pique Roto)

"The north­ern Italian vari­eties have a greater affin­ity than the Spanish vari­eties [Arbequina and Picual] because [Florida] has a rainier, almost cold cli­mate,” Bruzzone said.

Door de combinatie van conventionele rassen en Italiaanse importen was er ook sprake van een gespreide oogst.

""Het begint eind maart of begin april met Arbequina, dan gaat het naar Leccino, afhankelijk van de snelheid van de rijpingscyclus van de olijf, gaat verder met Frantoio en eindigt half juni met Taggiasca", aldus Bruzzone. ​"Hierdoor kan de oogst worden geprogrammeerd en geharmoniseerd als er geen overtollige regen valt.”

Saccarello added that other pro­duc­ers usu­ally har­vest every­thing early to avoid the win­ter humid­ity and increased poten­tial for the olives to develop anthracnosewaardoor er defecten in de olie ontstaan.

Even though one-fifth of their trees are Arbequina, Bruzzone and Saccarello focus mainly on the Italian vari­eties, and were ini­tially sell­ing Arbequina extra vergine olijfolie in bulk. ​"“Met de verkoop van Arbequina financieren we doorgaans de gehele oogst”, aldus Bruzzone.

Het echtpaar produceert twee extra vierge olijfolie: Tosca, een Toscaanse veldmix van Frantoio, Leccino en Pendolino, en een Taggiasca monovarietal.

advertentie

advertentie

"We maken Tosca niet in de molen. In één jaar kan Tosca meer Frantoio bevatten, waardoor het fruitiger en groener, kruidiger en bitterder wordt,” zei Saccarello. ​"Een ander jaar zou het meer Leccino kunnen hebben, wat een interessante zoete noot oplevert. Tosca is een product van wat het land ons geeft.”

De monovarietal Taggiasca-olijfolie is daarentegen een unieke olijfolie van het late seizoen en won een van de vier eerste prijzen bij de Mario Solinas Awards 2024, die in Uruguay werden gehouden.

Saccarello en haar landbouwkundige (links) inspecteren de olijfgaarden met een delegatie van de Internationale Olijvenraad en de Uruguayaanse Olijvenvereniging (Asolur). (Foto: Pique Roto)

"“Het motiveert ons uiteraard enorm”, aldus Bruzzone. ​"“Het is een erkenning voor tien jaar hard werken.”

He added that the award was espe­cially grat­i­fy­ing after the cloudy and rainy 2024 har­vest, which made pick­ing the olives and other tastes in the groves very intense.

"“De hoeveelheid regen was enorm; het hield nauwelijks op”, aldus Bruzzone. ​"We maakten ons ook zorgen over de kwaliteit van de olie, omdat de olijven zo weinig zonlicht hadden gekregen voorafgaand aan de pluk.”

In the mill, Saccarello said she had to reg­u­late the cal­i­bra­tion of the decanter, the malax­ing speed and the times every day due to the amount of water in the olives to pre­vent the paste from becom­ing a watery emul­sion.

Despite these chal­lenges, Pique Roto har­vested 193 met­ric tons of olives, sig­nif­i­cantly higher than the 53 tons har­vested in 2023 dur­ing Uruguay’s his­toric drought.

Uit voorlopige oogstgegevens van de particuliere sector blijkt dat Uruguay in 614 2024 ton olijfolie heeft geproduceerd. Pique Roto is een van de weinige bedrijven die een hogere productie zag dan in 2023.

Hoewel de regen de grootste uitdaging voor het bedrijf in 2024 was, blijft het altijd een uitdaging om voldoende werknemers te vinden om de oogst handmatig uit te voeren en in de molen te werken.

Ondanks de uitdagingen op het gebied van arbeid, geeft Saccarello de voorkeur aan handmatige oogst boven mechanische oogst, omdat ze dan zelf de hoeveelheid fruit kan bepalen die naar de molen wordt gebracht.

Saccarello maalt dagelijks minder dan vijf ton olijven, waardoor ze een hoge kwaliteit kan garanderen. (Foto: Pique Roto)

Het bedrijf beschikt over Mori-Tem-apparatuur die 500 kilogram per uur kan verwerken.

"“Het doel is om niet meer dan vijf ton olijven per dag te malen, omdat deze hoeveelheid ons in staat stelt om de maximaal mogelijke kwaliteitscontrole uit te voeren”, zei ze.

Vooruitkijken naar de Oogst 2025Bruzzone en Saccarello verwachten een redelijk goede oogst en schatten dat de oogst tussen de 150 en 170 ton olijven zal bedragen.

"“Er zijn planten die vol zitten met fruit en planten die helemaal niets hebben”, aldus Saccarello. ​"Hoe dan ook, we zullen zien hoe de groei van de olijven zich voortzet.”

Bruzzone and Saccarello said the com­pany plans to intro­duce a Pendolino mono­va­ri­etal brand after intro­duc­ing their lat­est biva­ri­etal, Sur, a blend of Arbequina and Coratina, the lat­ter of which is com­mon in Uruguay.

Hoewel de meeste olijfboomgaarden in Uruguay zich dicht bij de kust bevinden, is het binnenlandse klimaat van Florida gunstig voor Noord-Italiaanse variëteiten die beter zijn aangepast aan de kou. (Foto: Pique Roto)

"“We willen experimenteren met een monovarie van de Pendolino, die ook in Italië vrij zeldzaam is”, aldus Saccarello.

"“Pendolino is een zeer interessante boom waarvan onze landbouwkundige ervan overtuigd is dat hij uitgebreid moet worden”, voegde Bruzzone toe. ​"Het is een zeer sterke olie en de plant is majestueus.”

Depending on how the oil turns out and the mar­ket reac­tion, the cou­ple will decide whether to keep a sig­nif­i­cant amount of the batch or blend it into a tank with Tosca.

While olive oil pro­duc­tion is their pas­sion, Saccarello said the company’s key to suc­cess is intro­duc­ing a range of prod­ucts to the mar­ket, fur­ther devel­op­ing those that show more appeal and dou­bling down on the ones that do.

De oprichters van Pique Roto zijn van mening dat producenten een breed scala aan olijfproducten op de markt moeten aanbieden. (Foto: Pique Roto)

"“Dit is een zeer belangrijke economische aanvulling voor de plantage”, aldus Bruzzone.

Along with olive oil, the cou­ple pro­duces table olives in a brine with a tra­di­tional nine month treat­ment. Most table olives in Uruguay are imported from Argentina and treated with lye, result­ing in a markedly dif­fer­ent fla­vor pro­file.

"“Bijna alle voedingsstoffen, organoleptische eigenschappen en probiotica van de olijf gaan verloren [wanneer ze in loog worden behandeld]”, aldus Bruzzone.

Saccarello, who loves to cook in her free time, said the com­pany also sells a range of olive pâté con­cocted in her lab­o­ra­tory over­look­ing the olive trees.

"“Toen we voor het eerst met tafelolijven begonnen, merkte ik dat er geen olijvenpaté op de markt was”, zegt ze. ​"Dus ik begon een productlijn te maken genaamd ​'regionale passies' die gebaseerd zijn op traditionele recepten van de Mediterraan dieet uit de verschillende regio’s van Italië.”

"“We werken momenteel aan twee producten voordat we ze op de markt brengen”, zei ze. ​"Sometimes, they don’t imme­di­ately catch on, but most of the time, they do work out.”

Een ander aspect van de Uruguayaanse olijvensector waar Pique Roto aan werkt, is oleotoerisme.

Bruzzone is van mening dat de beste plek om de buitengewone kwaliteiten van extra vierge olijfolie uit te leggen, in de boomgaard zelf is. (Foto: Pique Roto)

Bruzzone zei dat oleotoerisme producenten een uitstekende kans biedt om consumenten te informeren over de voordelen van extra vergine olijfolie. gezondheidsvoordelen en duurzaamheid terwijl er een bereidheid tot betalen wordt ontwikkeld.

"“Er is geen betere manier om de consument uit te leggen wat de voordelen van olijfolie zijn dan door een bezoek te brengen aan een plantage, waar ze kunnen begrijpen wat deze boom is, hoe hij zich ontwikkelt, hoe hij wordt verzorgd en hoeveel werk dat met zich meebrengt”, zei hij.

Omdat Pique Roto zich richt op de binnenlandse markt – hoewel het bedrijf eerder Arbequina in grote hoeveelheden heeft geëxporteerd – benadrukte Saccarello dat het noodzakelijk is om Uruguayanen naar olijfgaarden te brengen en het verschil uit te leggen tussen lokale productie en import van grootschalige Spaanse, Italiaanse en Argentijnse producenten en bottelaars.

"Je moet de consument de olijfboom laten zien en zeggen: ​'Kijk eens naar die boom, die is verantwoordelijk voor de drieliterzak-in-een-doos die je vorige week hebt gekocht,' zei ze, erop wijzend dat het moeilijker is om je voor te stellen hoe tien kilo olijven eruit zien vergeleken met een liter olie. ​"“Dit helpt hen om het te begrijpen,” zei ze.