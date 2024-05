Monte do Camelo wint grote prijzen met duurzaam geteelde inheemse variëteiten

Voor het derde jaar op rij heeft Monte do Cameló is erkend op het internationale toneel. De Portugese producer verdiende in 2024 een Silver Award NYIOOC World Olive Oil Competition voor zijn merk Tratturo de Fronteira, een Galega met gemiddelde intensiteit.

De boerderij van tien hectare ligt in Fronteira in de bovenste Alentejo, een van de belangrijkste olijfolieproducerende regio's van Portugal.

Soms wordt duurzaamheid aangehaald zonder echte verdienste. In ons geval is de groeiende biodiversiteit een relevant onderdeel van ons werk hier. Ons doel is het behoud van de bodem en tegelijkertijd het milieu helpen bloeien. - Ana Cardoso, mede-eigenaar, Monte do Camelo

Ana Cardoso en Paolo Morosi begonnen in 2017 met het verbouwen van olijven. Aanvankelijk concentreerden ze hun inspanningen op de lokale Galega-cultivar en integreerden later de Cobrançosa om hun productie te diversifiëren en te verrijken.

Morosi zei dat Galega-bomen bescheiden hoeveelheden kleine olijven produceren. ​"De bomen zijn sterk, gezond en veerkrachtig”, voegde hij eraan toe.

Het echtpaar uitte een combinatie van tevredenheid over de erkenning en motivatie om het komende jaar te verbeteren na het horen van het nieuws over de prijs.

"Wij zijn uiteraard erg blij met de resultaten van de NYIOOC”, zei Cardoso. ​"Vorig jaar hebben we won een Gold Award met onze Cobrançosa monovarietal bij zijn debuut. We hoopten dit jaar ook goud te winnen.”

"Een van de ongebruikelijke aspecten van de uitstekende Galega-olijfolie zijn de vluchtige tonen, die snel veranderen, zodat in de neus de groene, fruitige aroma's snel bijna rijp kunnen worden, terwijl ze die unieke groene, fruitige smaak in de mond behouden. ' voegde ze eraan toe.

Toen Cardoso en Morosi de boerderij in 2014 voor het eerst verwierven, stonden er ongeveer 1,000 Galega-olijfbomen verspreid over het terrein.

Cardoso en Morosi cultiveren Galega en Cobrançosa, beide afkomstig uit Portugal. (Foto: Monte do Camelo)

"Ze liggen willekeurig verspreid over het boerenland, met een afstand van maximaal tien meter van elkaar”, aldus Cardoso. ​"Het is prachtig, ook al kost het oogsten misschien meer moeite dan elders.”

In 2018 breidde het echtpaar hun activiteiten uit door 2.5 hectare Cobrançosa-olijven toe te voegen in een dicht beplante boomgaard.

"Dat zijn de enige olijfbomen die we irrigeren”, zegt Cardoso. ​"Het zijn jonge bomen. Zodra ze een beetje groeien, stoppen we met irrigatie.”

Deze aanpak weerspiegelt het engagement van de telers voor duurzame landbouwpraktijken en de anticipatie op toekomstige zelfvoorziening.

Vier jaar geleden bouwden Cardoso en Morosi, gemotiveerd door hun studie aan de Universiteit van Lissabon en andere onderwijsactiviteiten gericht op verwerkingstechnologieën en -procedures, een fabriek.

In 2020 bouwden Cardoso en Morosi een fabriek om het productieproces te controleren. (Foto: Monte do Camelo)

"Dat moesten we wel doen, omdat we niet wilden dat onze olijven vermengd raakten met die van andere producenten, wat eerder gebeurde”, aldus Cardoso. ​"We hebben gekozen voor een biologische aanpak die regeneratieve landbouw bevordert, iets wat niet veel andere producenten in de omgeving in de bosjes toepassen."

Monte do Camelo's extra vergine olijfolie zal volgend jaar formeel biologisch gecertificeerd zijn, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor de omschakeling naar biologische landbouw.

"Soms wordt duurzaamheid aangehaald zonder echte verdienste. In ons geval is de groeiende biodiversiteit een relevant onderdeel van ons werk hier”, aldus Cardoso. ​"Ons doel is het behoud van de bodem en tegelijkertijd het milieu helpen bloeien.”

De boerderij stopte met de traditionele praktijk van grondbewerking. In plaats daarvan is het echtpaar begonnen met het planten van peulvruchten om de bodem te verrijken en erosie te voorkomen, een gangbare praktijk in de dorre regio van Alentejo.

Daarnaast hergebruikt de boerderij compost van snoeiresten en bijproducten van de olijventeelt, verspreid over de boomgaarden, om de grond te bemesten.

Monte do Camelo is ook de bewaker van een levendig ecosysteem rondom het pand.

"In de buitengebieden van ons terrein onderhouden we een rijke diversiteit aan autochtone planten, struiken en bomen, die de grenzen van onze landbouwgrond bepalen en ook een belangrijk leefgebied zijn voor dieren en insecten”, aldus Cardoso.

Bovendien heeft het echtpaar maatregelen geïmplementeerd om de plaatselijke fauna te ondersteunen, waaronder het beschikbaar stellen van wateropslagtanks die toegankelijk zijn voor dieren tijdens de vaak langdurige droge periodes in de regio en het creëren van rustige broedplaatsen voor vogels en bijen.

Het inhuren van voldoende oogstmedewerkers is een van de uitdagingen waarmee Monte do Camelo wordt geconfronteerd. (Foto: Monte do Camelo)

"Vogels in de boomgaarden zijn kostbaar, omdat ze bij daglicht de verspreiding van de vogelziekte efficiënt kunnen tegengaan olijf fruitvlieg”, zei Cardoso. ​"Ook stellen wij huizen ter beschikking aan de plaatselijke vleermuizenpopulatie, die 's nachts de olijfmot te pakken krijgt onderdeel van hun dieet. '

Het meest recente seizoen was bijzonder vruchtbaar voor de Portugese producent. ​"Het seizoen 2023/24 was overvloedig, ondanks een vrij droge winter gevolgd door een droogte, die waarschijnlijk tot nog hogere niveaus van polyfenolen”, zei Cardoso.

"Hoewel het voorgaande seizoen erg slecht was voor ons, en ook voor zoveel andere mensen in het land en elders, is dit seizoen veel beter verlopen”, voegde ze eraan toe. ​"Een reden hiervoor zijn de organische behandelingen die we aan onze bomen geven, of het nu kalium, calcium of boor is. Die zijn allemaal gericht op het versterken van de planten.”

Terwijl Monte do Camelo ernaar streeft om door te breken op de Noord-Amerikaanse markt, wordt het bedrijf geconfronteerd met voortdurende uitdagingen, zoals tekorten aan arbeidskrachten en hindernissen op het gebied van regelgeving, maar blijft het gefocust op de productie van olijfolie van hoge kwaliteit.

Prijzen winnen bij de World Olive Oil Competition helpt Monte do Camelo nieuwe markten te bereiken. (Foto: Monte do Camelo)

"De oogst gebeurt handmatig, met uitsluitend de hulp van de oogstmachines, en je moet de netten voor de olijven onder de bomen regelen en ze verplaatsen”, zei Cardoso. ​"Ik zou zeggen dat het gebrek aan seizoensarbeiders het grootste probleem is voor de hoogwaardige olijfolieproductie in de regio.”

Naarmate het aantal olijfboerderijen met hoge en superdichte dichtheid in de Alentejo toeneemt, gaf het echtpaar in een Interview oktober 2023 dat het het voor kleinschalige producenten moeilijker maakt om te concurreren.

"Kleine en middelgrote producenten worden niet alleen geconfronteerd met droogte en andere uitdagingen, maar worden ook gedwongen te kampen met het steeds groter wordende aantal superintensieve bosjes, zowel vanuit ecologisch als economisch oogpunt”, aldus Cardoso en Morosi.

Ondanks deze uitdagingen is het succes van de boerderij op de NYIOOC heeft zijn reputatie verder versterkt, nieuwe klanten aangetrokken en zijn status als een van 's werelds grootste producenten van olijfolie bevestigd.

"Winnen in New York was een bevestiging”, besloot Morosi. ​"Onze klanten kijken naar deze Awards wanneer ze beslissen of ze onze olijfolie wel of niet willen blijven kopen.”