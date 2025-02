Marokkaanse producenten kampen met derde jaar op rij met dalende productie

Marokko kampt met een aanzienlijke daling van de olijfolieproductie als gevolg van aanhoudende droogte en hoge temperaturen tijdens de bloeiperiode.

Volgens voorlopige schattingen van de Internationale Olijfolieraad zal Marokko in het oogstjaar 90,000/2024 25 ton olijfolie produceren. Dat is aanzienlijk minder dan het vijfjarig gemiddelde van 141,600 ton.

"Marokko kampt met een ernstige droogte die nu al zes jaar duurt', vertelde een lokale boer die niet bij naam genoemd wilde worden. Olive Oil Times. ​"Deze langdurige droge periode heeft geleid tot grote uitdagingen voor onze landbouwsector, met gevolgen voor de oogstopbrengsten en de beschikbaarheid van water.”

Volgens Rachid Benali, de voorzitter van de Marokkaanse Interprofessionele Olijvenfederatie, ​"“verschillende klimaatschommelingen” zijn verantwoordelijk voor de aanhoudende productieproblemen van het land. ​"“Het probleem beperkt zich niet tot droogte”, vertelde hij aan het persbureau Bladi.

Andere producenten in het land bevestigden dat de hoge temperaturen ook tot een kleinere olijvenopbrengst leidden dan in voorgaande jaren.

"De productie van een enkele olijfboom is vergeleken met het voorgaande jaar met ongeveer de helft gedaald, wat gevolgen heeft voor de hoeveelheid olie die uit deze lage oogsten wordt gewonnen,” aldus Mustapha Jabri, eigenaar van een molen in centraal Marokko. vertelde Belpresse.

De drastische daling van de productie heeft geleid tot stijgende lokale prijzen, wat de Marokkaanse regering heeft aangepakt door de invoerrechten op te schorten. extra vergine olijfolie en het invoeren van exportregelgeving middels specifieke vergunningen.

Het ministerie voorspelt dat de prijzen kunnen stijgen tot 150 dirham (€ 14) per liter, vergeleken met 90 tot 100 dirham (€ 8.60 tot € 9.55) aan het begin van de oogst. Data Uit analyses van Lloyds Bank blijkt dat het gemiddelde maandsalaris in Marokko 1,793 dirham (€ 171) bedraagt.

Lokale consumentenbeschermingsgroepen maken zich ook zorgen over de toenemende olijfolieprijzen zal meer speculatie opleveren.

""De tussenkomst van tussenpersonen voor en na de oogst, gericht op het monopoliseren van de markt, heeft de prijsstijging versterkt", vertelde Bouazza Kherrati, voorzitter van de Marokkaanse Federatie van Consumentenrechten, aan Hespress.

Ondertussen maakt Ali Chtour, de voorzitter van de Marokkaanse Vereniging voor de Verdediging van Consumentenrechten, zich zorgen dat de hogere prijzen de consumentenrechten zullen doen toenemen. fraude met olijfolie.

Hij riep de regering op om de controle op de import van olijfolie te verscherpen. ​"“De klimaatcrisis mag geen voorwendsel worden voor speculatieve praktijken die burgers schaden”, zei hij tegen Agrimaroc.

Volgens het IOC heeft Marokko de afgelopen vijf jaar gemiddeld 148,000 ton olijfolie per jaar verbruikt en de verwachting is dat dit in 140,000/2024 25 ton zal zijn.

Daarom heeft het ministerie plannen aangekondigd om in 30,000 en 2024 2025 ton aan olijfolie van eerste persing en extra eerste persing toe te staan ​​om de prijzen te stabiliseren. Verwacht wordt dat de import afkomstig zal zijn uit Brazilië, Italië, Spanje, Tunesië en Turkije.

Ondertussen maken olijfboeren zich zorgen dat de lage productie ertoe kan leiden dat consumenten zich tot olijven wenden. alternatieven voor olijfolie als er een significant tekort is. Als gevolg hiervan verwelkomden ze de aankondiging van meer import, maar betreurden ze dat de beslissing niet eerder was genomen.

"Het ministerie werkt onvermoeibaar om oplossingen te vinden, waterbesparende technieken te implementeren en onze boeren te ondersteunen. Maar het is een zware strijd," voegde de lokale boer toe. ​"De stress is voelbaar in het hele land, terwijl we worstelen met deze ongekende omstandigheden en streven naar voedselzekerheid en duurzame landbouwpraktijken.”