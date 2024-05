Inheemse variëteiten en honderdjarige bomen: de winnende formule voor Olivian Groves

Het combineren van de traditionele olijventeelt met een moderne visie op sociale en ecologische duurzaamheid heeft bekroonde resultaten opgeleverd voor de producenten erachter Oliviaanse Groves.

Het bedrijf werd opgericht in 2019 en plantte twee traditionele Griekse variëteiten, Manaki en Koroneiki, op het vruchtbare schiereiland Peloponnesos in Zuid-Griekenland.

We hebben besloten te investeren in geselecteerde traditionele boomgaarden, waar we met de juiste interventies ons bedrijf economisch, ecologisch en sociaal duurzaam hebben gemaakt. – Mary Savvas, algemeen directeur, Olivian Groves

Vanaf het begin hebben producenten de lange geschiedenis van de olijventeelt in de regio en het unieke terroir van het bergachtige landschap omarmd.

Hoewel het ruige terrein de arbeidskosten enorm doet stijgen, gelooft het bedrijf dat dit wordt gecompenseerd door de unieke organoleptische kenmerken die aan de productiefaciliteiten worden geboden. extra vierge olijfolie door de honderdjarige bomen, het landschap en het klimaat.

"De olijfboomteelt in Griekenland gaat duizenden jaren terug en is van generatie op generatie doorgegeven, volgens dezelfde procedures”, zegt Mary Savvas, algemeen directeur van Olivian Groves.

"Het handmatige werk was voornamelijk te wijten aan het bergachtige karakter van de bosjes”, voegde ze eraan toe. ​"Maar kwalitatief gezien is dit het grote voordeel van de Griekse olijfgaarden. De meeste zijn traditioneel, met volwassen bomen, soms honderden jaren oud. Zij vertegenwoordigen de overgrote meerderheid – meer dan 80 procent – ​​van de bomen die extra vierge olijfolie produceren.”

Olivian Groves cultiveert ongeveer 40,000 olijfbomen op twee boerderijen in Argolida en Messenia, waarbij moderne teeltmethoden en -technieken zijn geïntroduceerd die zijn verfijnd om kwaliteit en duurzaamheid te bevorderen.

"Met het oog op de toekomst hebben we besloten te investeren in geselecteerde traditionele boomgaarden, waar we met de juiste interventies ons bedrijf economisch, ecologisch en sociaal duurzaam hebben gemaakt”, aldus Savvas. ​"Op deze manier kunnen we de beste kwaliteit olijfolie leveren en andere voordelen uit onze activiteiten halen.”

Olivian Groves produceert het merk Hermione in Argolida, vlakbij Hermione, een van de oudste nederzettingen in Griekenland, met een geschiedenis die teruggaat tot de vierde of vijfde eeuw voor Christus.

"Hermelien was een vrouw van unieke schoonheid, de dochter van Menelaos, koning van Sparta, en zijn vrouw Helena van Troje,’ zei Savvas. ​"In dit mythische land cultiveren we de relatief zeldzame Manaki-variëteit, maar met bijzondere kenmerken.”

De monovariëteit Manaki met gemiddelde intensiteit verdiende in 2024 een Silver Award NYIOOC World Olive Oil Competition.

"We zijn erg trots om de prijs te ontvangen”, aldus Savvas. ​"Het is de tweede keer dat we meedoen, maar het is de eerste keer dat we onze premium Hermione single estate extra vierge olijfolie presenteren, de kroon op ons merkenportfolio.”

"De onderscheiding geeft ons de kracht om door te gaan op onze weg naar kwaliteit en uitmuntendheid, waardoor de lat voor de toekomst nog hoger wordt gelegd”, voegde ze eraan toe.

De tweede olijvenboerderij van het bedrijf is ook ondergedompeld Oude Griekse geschiedenis. Het ligt op het westelijke puntje van het schiereiland Peloponnesos, dichtbij Messene, een uitgestrekte en oude stad waarvan de overblijfselen net zo uitgebreid zijn als die van het oude Olympia.

Hier leveren de Koroneiki-bomen van Olivian Groves de door Hrysos beschermde oorsprongsbenaming gecertificeerde extra vierge olijfolie op.

"Hrysos is een gastronomische olijfolie met een milde tot medium kruidige nasmaak en antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen”, aldus Savvas.

Savvas beschouwt de klimaatverandering als de grootste uitdaging waarmee de eeuwenoude olijfgaarden van Griekenland worden geconfronteerd. (Foto: Olivian Groves)

In overeenstemming met zijn visie om bekroonde olijfolie op duurzame wijze te produceren, heeft Olivian Groves zijn activiteiten nauwgezet geïntegreerd in de omgeving, zodat het land en de bevolking er profijt van hebben.

"We ondersteunen de lokale gemeenschap, zorgen voor banen voor de lokale bevolking, voorkomen dat traditionele boomgaarden verlaten worden en dat bosbranden zich verspreiden, en we ondersteunen het milieu door een negatieve ecologische voetafdruk te hebben”, aldus Savvas.

Het bedrijf verzorgt het hele jaar door de bomen, in de wetenschap dat een goed onderhouden bos de schade verzacht gevolgen van bosbranden.

"Olijfbomen die op de juiste manier zijn gesnoeid, creëren een natuurlijke barrière tegen vuur, omdat het bladplanten zijn die vocht vasthouden”, zei ze. ​"Brandweerwagens kunnen rechtstreeks water pompen uit de watertanks die we in onze bosjes hebben gebouwd voor irrigatiedoeleinden.”

Er zijn ook precisielandbouwtechnieken ingezet, waardoor het bedrijf de hoeveelheid water die nodig is om zijn bomen te irrigeren aanzienlijk kan verminderen.

"Systemen voor het verzamelen van meteorologische gegevens die in onze bosjes zijn geïnstalleerd, voorzien ons van gegevens over de verdamping en de hoeveelheid neerslag”, aldus Savvas. ​"Hierdoor kunnen we zo min mogelijk water gebruiken om de bomen te irrigeren. Als gevolg hiervan werd vorig jaar de hoeveelheid gepompt water met ongeveer 80 miljoen liter verminderd.”

Olivian Groves neemt ook deel aan proefprogramma's om olijvenongedierte op te sporen, zoals de olijf fruitvlieg, door gegevens van monitoringvallen te verzamelen en te analyseren om passende ongediertebestrijdingsmaatregelen te implementeren.

De Peloponnesische producent heeft ook een extra stap gezet om de werknemers die elk jaar de olijven oogsten te huisvesten, door een appartementencomplex te bouwen in de bosjes van het bedrijf.

"Wij ondersteunen de behoeften van onze medewerkers en hun welzijn”, aldus Savvas. ​"Een recent voorbeeld hiervan is de bouw van nieuwe, moderne woningen voor onze landarbeiders, waardoor ze levensomstandigheden krijgen waar we trots op zijn.”

Tijdens het 2023/24 oogstjaarOlivian Groves heeft dezelfde uitdagingen doorstaan ​​waarmee de mondiale olijfolie-industrie wordt geconfronteerd, van ongunstig weer tot stijgende productiekosten en de schaarste aan arbeiders.

"2023 was een moeilijk jaar”, bevestigde Savvas. Ons productievolume werd teruggebracht, maar gelukkig zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit.”

Ze voegde eraan toe dat de gebrek aan arbeiders was een van de grootste problemen met het Griekse mechanisme voor het betrekken van arbeidskrachten uit derde landen, zoals Egypte, dat voor een gedeeltelijke oplossing zorgde.

"De bureaucratische traagheid bij de overheidsinstanties compliceert het proces echter en brengt de olijventeelt in gevaar”, aldus Savvas.

Hoewel de hogere productiekosten ook een aanzienlijke uitdaging voor het bedrijf vormden, merkte Savvas op dat de belangrijkste zorg van Olivian Groves is klimaatverandering, die de afgelopen jaren bijna elke oogst heeft beïnvloed.

"Potentieel is de belangrijkste kwestie de enorme impact van de klimaatverandering”, zei ze. ​"De afgelopen jaren hebben we warme winters, droogte en zware weersverschijnselen gezien overstromingen en hagel. '

"Als gevolg hiervan zien we het uitbreken van ziekten die ernstige problemen veroorzaken voor de olijfbomen”, aldus Savvas. ​"Helaas zijn er weinig en kostbare middelen die de teler kan gebruiken om het gewas te beschermen.”

"Tenzij de leiders van alle [olijfolieproducerende] landen zinvolle maatregelen implementeren, lijkt de toekomst van onze olijfgaarden erg somber”, vervolgde ze.

Als exportgerichte olijfolieproducent vertrouwt Olivian Groves op kwaliteit om eventuele schommelingen in de vraag te compenseren, veroorzaakt door ongekend hoge prijzen. mondiale olijfolieprijzen.

Savvas zei dat de prijsstijging en de daarmee gepaard gaande onzekerheid het veel moeilijker hebben gemaakt om nieuwe markten te penetreren en nieuwe deals te sluiten.

"Onze wapens om deze obstakels te overwinnen zijn onze hoge kwaliteitsnormen”, voegde ze eraan toe. ​"Zodra consumenten onze producten leren kennen, zullen ze het op prijs stellen dat we een evenwichtig prijsbeleid volgen dat past bij de hoge waarde van onze merken door de scherpe schommelingen in de marktprijzen op te vangen.”

"Maar het allerbelangrijkste: ze zullen een andere smaakervaring ontdekken met onze premium olijfolie”, besluit Savvas.