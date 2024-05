Inheemse variëteiten leveren een bekroond seizoen op voor Turkse producenten

Turkije vormde geen uitzondering op de regel verminderde opbrengst aan olijfolie aan de overkant van de Middellandse Zee in het oogstjaar 2023/24, waarbij de productie daalde van a recordopbrengst van 421,000 ton olijfolie in 2022/23 tot ongeveer 180,000 ton, onder het vijfjarig gemiddelde van 254,600 ton.

In navolging van hun tegenhangers in andere landen die het Middellandse Zeegebied produceren, uitten Turkse olijfolieproducenten hun zorgen over de lage opbrengsten in een Olive Oil Times enquête over de oogst 2023/24 afgelopen december.

Deze prijzen bevestigen onze inspanningen om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren die de unieke smaken en kenmerken van Turkse olijfvariëteiten onder de aandacht brengt. - Tuba Yilmaz, eigenaar, Gaia Oliva

"Slechte weersomstandigheden en vorst eind maart 2023 hebben veel schade aangericht aan de olijfbloemen en de daaropvolgende productie”, aldus producent Mustafa Safa Soydan. ​"Voor sommige oudere boeren is er sinds 1990 nog nooit zo’n slechte oogst geweest.”

Sommige producenten van het land meldden ook problemen met de kwaliteit van hun verse olijfolie, die in sommige productieregio's sporadisch voorkwamen.

In deze context Turks extra vergine olijfolie producenten, botters en exporteurs hebben samen 29 prijzen (17 gouden en 11 zilveren) gewonnen uit 52 inzendingen van de meest begeerde prijzen in de sector op de beurs van 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Volgens de Olive Oil Times Wereldranglijst, hebben ze dit jaar 56 merken minder ingediend dan in 2023 en slaagden ze met 56 procent van hun inzendingen.

Vierentwintig van de 29 winnende merken extra vierge olijfolie zijn gemaakt van endemische olijfvariëteiten, waaronder Memecik, Ayvalik, Edremit, Trilye, Domat, Gemlik, Hanim Parmagi en Kilis.

Terugkerende deelnemer Gaia Oliva met succes aangepast aan de eisen van het seizoen om twee Gold Awards te vieren op de NYIOOC dit jaar voor de gelijknamige monovariëteiten Memecik en Ayvalik, waarmee de winning streak wordt verlengd naar vier jaar.

De producenten achter Gaia Oliva vierden een vierde jaar op rij succes bij de Wereldcompetitie voor inheemse monovariëteiten. (Foto: Gaia Oliva)

"Twee gouden prijzen winnen tijdens de 2024 NYIOOC is echt een eer voor ons en een bewijs van de toewijding en het harde werk van ons team”, aldus eigenaar Tuba Yilmaz. ​"Voor ons bedrijf bevestigen deze prijzen onze inspanningen om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren die de unieke smaken en kenmerken van Turkse olijfvariëteiten onder de aandacht brengt.”

Yilmaz merkte op dat het seizoen verre van eenvoudig was. Hoge temperaturen en onverwachte regenval beïnvloedden de oogst en verstoorden de gevestigde patronen in de olijfboomteelt.

"Verschuivingen in temperatuur- en neerslagpatronen hebben geleid tot onvoorspelbare groeiseizoenen”, zegt ze. ​"Ondanks deze tegenslagen heeft ons team blijk gegeven van opmerkelijke veerkracht en expertise. Door zorgvuldige planning en hard werken konden we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden en de gevolgen van slecht weer verzachten. “

Olijfolie van Eminem, een andere terugkerende deelnemer aan de Wereldcompetitie uit de Turkse provincie Muğla, die zich opnieuw heeft kunnen meten met de concurrentie, een gouden prijs verdienen voor het biologische merk Oro di Milas van Memecik-olijven.

Oro di Milas overwon een reeks uitdagingen om in het oogstjaar 2023/24 tien ton extra vergine olijfolie te produceren. (Foto: Eminem's olijfolie)

"We voelen ons vereerd dat we deze erkenning hebben gekregen, vooral met de moeilijkheden in 2023”, aldus mede-eigenaar Mark Colin.

Colin noemde ook tal van uitdagingen die de oogst van 2023/24 belemmerden, waaronder extreme weersomstandigheden, tekorten aan arbeidskrachten en de impact van de olijf fruitvlieg.

Bij het wedstrijddebuut van het bedrijf tijdens de 2023 NYIOOC, Eminem's olijfolie won twee gouden prijzen voor een paar organische medium Memecik monovariëteiten.

Toewijding aan het produceren van olijfolie van hoge kwaliteit was de drijvende kracht achter de gewonnen Gold Award Garisar voor de gelijknamige Arbequina monovarietal, waarmee het succes van de World Competition van vorig jaar wordt herhaald.

"We zijn er trots op dat onze Arbequina-olijfolie op de 2024 een Gold Award heeft gewonnen NYIOOC”, zegt Davut Ayvaz, uitvoerend manager van het bedrijf. ​"Dit succes bewijst dat onze kwaliteitsnormen, waar we al jaren met veel toewijding aan werken, opnieuw gewaardeerd worden.”

"Het is een moeilijk seizoen geweest”, voegde Ayvaz eraan toe. ​"Het was voor ons heel belangrijk om opnieuw te zien hoe waardevol onze inspanningen en toewijding waren, hoe ongunstig de seizoensomstandigheden ook waren. We hebben er het volste vertrouwen in dat we nog veel meer prijzen zullen winnen.”

De overgrote meerderheid van de winnende producenten van het land kwam van de Egeïsche kust van West-Anatolië, waar een aanzienlijk deel van de olijfolie van het land wordt geproduceerd, inclusief de provincie Manisa.

"Ik ben erg blij en vereerd dat ik een prijs heb ontvangen op de NYIOOC dit jaar voor de tweede keer op rij”, zegt Zeynep Belger, de vrouwelijke ondernemer erachter Zayto, nadat hij zich had aangesloten bij de elitelijst van winnaars van de 2024 NYIOOC.

Ondanks dat de regen in de late lente de olijfbomen beschadigde terwijl ze bloeiden, behaalde Zayto bekroonde kwaliteit op de editie van 2024 NYIOOC. (Foto: Zayto)

Zayto won een Gold Award voor zijn robuuste monovarietal Zayto Saittai. De producent haalt haar olijven van de Gemlik-variëteit (ook bekend als Trilye) in Manisa, een van de belangrijkste olijfolieproducerende regio's van het land.

Met hun bomen dicht bij de majestueuze zeestraten van de Dardanellen in het noordwesten van Turkije, Echte olijf overwon de droogte en won zijn allereerste World Competition-onderscheiding, a Silver Award voor het merk Private Reserve van Edremit-olijven.

De producent moest ook een bosbrand overleven die tien jaar geleden zijn land verwoestte, waarbij de verbrande olijfbomen werden gevoed en geregenereerd om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren.

"Winnen is een onbeschrijfelijke vreugde voor ons allemaal”, aldus mede-eigenaar Nicole Babaoglu. ​"Het is de beste beloning voor al het harde werk tijdens dit uitdagende jaar. De droogte vormde deze oogst een grote uitdaging, maar door samen te werken hebben we toch het beste uit de situatie weten te halen.”

"Het claimen van de Silver Award inspireert tot de vastberadenheid om in 2025 goud mee naar huis te nemen”, voegde ze eraan toe.