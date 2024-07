Nieuw proces verhoogt de duurzaamheid, het fenolprofiel van olijfbladextracten

Onderzoekers van de Universiteit van Barcelona hebben een nieuwe milieuvriendelijke extractiemethode ontdekt polyfenolen van olijfbladeren.

In een studies Onlangs gepubliceerd in Food Chemistry hebben de wetenschappers een nieuwe extractiemethode beschreven met behulp van Natural Deep Eutectic Solvents (NaDES).

Het doel van ons onderzoeksteam is het bevorderen van duurzaamheid binnen de olijfolie-industrie door olijvenafval te integreren in de circulaire economie. - Sónia Sentellas, chemisch ingenieur, Universiteit van Barcelona

De extractiemethode is cruciaal omdat deze van invloed is op de kosten en haalbaarheid van het op grote schaal verwerken van olijfbladeren buiten het laboratorium.

Bovendien heeft het invloed op de samenstelling van de gewonnen stoffen en hun mogelijke toepassingen.

De onderzoekers creëerden de NaDES uit natuurlijke componenten, waarbij ze een glycerolachtige vloeibare substantie combineerden met cholinechloride, een vast zout dat wordt gebruikt in veevoer.

"Wanneer je deze twee stoffen combineert, wordt een nieuw oplosmiddel gevormd”, zegt Sónia Sentellas, onderzoeker aan de afdeling chemische technologie en analytische chemie van de universiteit en co-auteur van het onderzoek.

"Het is een natuurlijke stof die geen giftige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid”, vertelde ze Olive Oil Times.

De eerste stap bij het produceren van het extract is het vermalen van de bladeren tot een fijn poeder.

"Vervolgens mengen we een specifiek deel van dit poeder met het oplosmiddel gedurende twee uur bij 80ºC en wachten tot het extract wordt geproduceerd”, aldus Sentellas.

"Het hele proces is vergelijkbaar met het zetten van thee”, voegde ze eraan toe. ​"De theebladeren zijn doordrenkt met heet water, dat als oplosmiddel werkt. Na een tijdje krijg je gekleurd water met wat theebestanddelen, en dan scheid je de blaadjes van de vloeistof.”

De onderzoekers ontdekten dat het gebruik van NaDES de extractie-efficiëntie verbeterde, terwijl tegelijkertijd milieuvriendelijke praktijken werden nageleefd.

De studie identificeerde verschillende polyfenolen in de olijfbladextracten, waaronder hydroxytyrosol, luteoline en oleuropein.

Deze verbindingen worden ook aangetroffen in extra vergine olijfolie, staan ​​bekend om hun antioxiderende eigenschappen en het vermogen om de cardiovasculaire en hersengezondheid te beschermen.

Terwijl onderzoekers nog steeds potentiële toepassingen onderzoeken, zou dit extractieproces de productie van olijfolie, voedselverpakkingen en cosmetica ten goede kunnen komen.

Bovendien zou de grootschalige productie van olijfbladextracten een aanzienlijke impact kunnen hebben op de afzet van olijfbladeren.

Het gebruik van natuurlijke, milieuvriendelijke, niet-giftige oplosmiddelen verbreedt het toepassingsprofiel van de verkregen stoffen.

"Er is enig onderzoek gedaan naar het begrijpen hoe dergelijke extracten aan olijfolie kunnen worden toegevoegd zijn gezonde profiel versterken en smaak,” zei Sentellas.

Buiten olijfolie onderzoeken de onderzoekers hoe de extracten voor andere toepassingen kunnen worden gebruikt, waaronder het verlengen van de houdbaarheid van verpakte voedselproducten en als antimicrobieel middel.

"Binnen ons onderzoeksteam in Barcelona werken we ook aan de ontwikkeling van films”, aldus Sentellas. ​"Die zijn gebaseerd op biologisch afbreekbare materialen en verrijkt met het polyfenolextract, wat de mogelijkheid opent om deze films te gebruiken om de houdbaarheid van voedsel te verlengen en bacteriegroei te voorkomen.”

Het onderzoeksteam concentreerde zich op methoden om extractzuivering te maximaliseren om de reikwijdte van extracttoepassingen te verbreden. Daarnaast werken ze aan het recyclen van het oplosmiddel dat bij het extractieproces wordt gebruikt.

"Het recyclen van het oplosmiddel is niet alleen kosteneffectief en milieuvriendelijk, maar maakt het hele proces ook aantrekkelijker voor de industrie”, aldus Sentellas.

Spanje is de grootste olijfolieproducent ter wereld. Tijdens de olijvenoogst en de daaropvolgende snoei ontstaat er aanzienlijke biomassa, waaronder olijfbladeren. Volgens sommige schattingen leveren boerderijen met een hoge en superhoge dichtheid in Spanje jaarlijks 30 ton biomassa voor het snoeien van olijfbomen per hectare op.

"Het doel van ons onderzoeksteam is om de duurzaamheid binnen de olijfolie-industrie te bevorderen door olijvenafval te integreren in de circulaire economie”, aldus Sentellas. ​"In dit onderzoek willen we verbindingen terugwinnen om een ​​rijk extract te creëren met gezondheidsvoordelen, waardoor waarde wordt toegevoegd aan dit residu.”

"Dit sluit aan bij de principes van de circulaire economie, waarbij afval tot een minimum wordt beperkt en hulpbronnen efficiënt worden hergebruikt”, voegde ze eraan toe. ​"Het opschalen van het extractieproces naar een industrieel niveau zou de manier waarop de olijfolie-industrie met haar afval omgaat, kunnen veranderen.”

Het proces wordt momenteel getest in een laboratoriumomgeving. ​"De volgende stap is het voorbereiden van een proeffabriek om te zien hoe ons laboratoriumwerk kan worden opgeschaald naar een industrieel niveau”, besluit Sentellas.