Ambtenaren in Spanje optimistisch over oogst, prijzen blijven hoog

Er wordt verwacht dat de olijfolieproductie in Spanje aanzienlijk zal toenemen na twee opeenvolgende historisch slechte oogsten, wat verlichting zal brengen in de hele toeleveringsketen.

Volgens Juan Vilar, de CEO van VilconVolgens adviesbureau César Alonso zal Spanje naar verwachting tussen de 1.4 en 1.45 miljoen ton produceren in het oogstjaar 2024/25. Dat is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van zijn eerdere schatting van 1.65 miljoen.

Dusan Kaljevic, de CEO van Filippo Berio Noord-Amerika, schatte dat Spanje ongeveer 1.000 ton zou produceren. 1.5 miljoen ton.

De oogst van dit jaar zal ongetwijfeld veel hoger zijn dan die van vorig jaar, maar het is nog te vroeg om te zeggen (hoeveel beter). Er zijn nog vele maanden tot het einde van de campagne. - Andrea López Vericat, CEO, Sucersores de Hermanos López

"“De winter was ideaal”, zei hij. ​"Het was niet te koud of te warm, wat het beste is voor de incubatie van olijfolie. We hadden veel kleine vruchten die bloeiden aan de bomen. En het allerbelangrijkste: we hadden een perfect niveau van regenval in januari en februari.”

Hierdoor namen de waterreserves in Spanje aanzienlijk toe, wat vooral de vele niet-geïrrigeerde boomgaarden in het land ten goede kwam.

Nadat er in de vijf oogsten voorafgaand aan 1.41/2021 gemiddeld 22 miljoen ton per jaar was geproduceerd, leidden opeenvolgende jaren van droogte en hoge lentetemperaturen tot een enorm fruitverlies in Andalusië en de daaruit voortvloeiende ineenstorting van de Spaanse productie tot 665,800 ton in 2022/23 en 852,600 ton het jaar erna.

Verwacht wordt dat Andalusië dit jaar ongeveer 1.1 miljoen ton olijfolie zal produceren, met aanzienlijke groeicijfers in Jaén en Córdoba, de twee grootste olijfolieproducerende provincies van de autonome regio.

De productie in Jaén zal naar verwachting 445,000 ton bereiken, een stijging van 116 procent ten opzichte van vorig jaar. Córdoba verwacht ook een oogst van 271,000 ton, een stijging van 79 procent ten opzichte van 203/24.

Ook Sevilla en Granada zagen een aanzienlijke productiestijging, met respectievelijk 125,000 en 103,300 ton. De andere vier provincies in de autonome gemeenschap zullen goed zijn voor 76,700 ton.

Vilar zei echter dat een gebrek aan regen aan het einde van de zomer en het begin van de herfst, gecombineerd met een aantal extreme weersomstandigheden, de eerder nog optimistische productievooruitzichten negatief beïnvloedden.

"“Er was een probleem met hevige hagel,” zei hij. ​"Toen was er ook een probleem met een reeks hittegolven in de voorgaande maanden. Het weer in Spanje is negatief geweest voor de evolutie van de oogsttrend.”

Ondanks de hevige regenval in de winter en het voorjaar, merkte Vilar op dat de herfst in Andalusië droger en heter is dan normaal. ​"“Dit zal omstandigheden creëren die niet optimaal zijn voor een goede campagne”, zei hij.

Toch is Juan Jimenez, de CEO van het in Jaén gevestigde bedrijf Groene Goud Olijfolie Bedrijf, zei dat de regen in de lente en de winter het verschil maakten.

Zijn bedrijf begon begin deze maand met de oogst voor een vroeg oogstmerk en zal de oogst afronden zodra de rest van de olijven later in het jaar de gewenste kleur hebben bereikt.

"“De oogst is om verschillende redenen merkbaar beter”, aldus Jimenez. ​"De olijfgaard is zeer uitgerust na twee jaar zonder of met weinig fruit; er was betere regenval, minder extreem weer en op de sleutelmomenten voor de olijfgaard (bloei, vruchtzetting en steenzetting) gedroeg het weer zich zoals gewoonlijk.”

Andrea López Vericat, de CEO van Opvolgers van Hermanos López in de aangrenzende provincie Córdoba, zei dat ze een ​"gemiddelde oogst” dit jaar nadat het familiebedrijf zijn ​"“slechtste oogst in de laatste 20 jaar” vorig jaar.

"“De oogst van dit jaar zal ongetwijfeld veel hoger zijn dan die van vorig jaar, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel beter”, zei ze. ​"Er zijn nog vele maanden te gaan tot het einde van de campagne, en er zijn altijd variabelen die de olieproductie kunnen beïnvloeden: het weer, plagen en industriële prestaties.”

Afhankelijk van het weer verwacht Sucersores de Hermanos López eind deze maand met de oogst te kunnen beginnen.

Hoewel de oogst onder de historische hoogtepunten van het einde van het afgelopen decennium zal blijven, zei Vilar dat het aanzienlijke verlichting zal brengen in de hele toeleveringsketen.

"“De komende campagne zal zeer goed zijn voor alle spelers in de toeleveringsketen”, zei hij. ​"Boeren zijn relatief tevreden. Oliemolens zijn ook relatief tevreden. Bottelaars zullen een grotere beschikbaarheid hebben. Consumenten zullen betere prijzenen grote retailers zullen geld verdienen omdat er meer olie beschikbaar is.”

Volgens het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft Spanje het oogstjaar 2023/24 op 30 september beëindigdth met 186,303 ton olijfolievoorraden.

Volgens Asaja Jaén, een boerenvakbond, is deze hoeveelheid voldoende om aan de vraag te voldoen totdat de eerste olijfolie van de huidige oogst eind november/december in de opslagtanks stroomt.

Vilar zei van zijn kant dat hij verwacht dat de schommelingen in de prijzen bij de oorsprong het weer weerspiegelen. Sinds het bereiken van recordhoogtes in januari, zijn de prijzen van extra vierge, vierge en lampante olijfolie aanzienlijk gedaald.

De scherpste daling vond plaats in maart nadat aanhoudende regen en seizoensgebonden temperaturen resulteerden in uitstekende bloei- en vruchtzettingsomstandigheden. Prijzen stegen gestaag in de lente, omdat de verkoop van olijfolie hoog bleef en de voorraden daalden.

Er wordt verwacht dat Jaén 445,000 ton zal bereiken, een stijging van 116 procent ten opzichte van het oogstjaar 2023/24. (Foto: Sucersores de Hermanos López)

De eerste schattingen van mogelijk 1.65 miljoen ton medio juni resulteerden in prijzen die daalden tot het laagste niveau sinds juli 2023.

Door het drogere weer en berichten over extreme gebeurtenissen in Jaén en Catalonië stegen de prijzen weer, maar begin oktober daalden ze weer toen in Spanje en Portugal de eerste oogsten begonnen.

"De oogst begint in Portugal pas half oktober, waar de productie naar verwachting 180,100 ton zal bedragen', zei hij. ​"De Spaanse oogst begint pas op 15 novemberth, dus gedurende oktober zullen we de olijfolievoorraad in Spanje tot november moeten gebruiken. Afhankelijk van het klimaat kunnen de prijzen licht stijgen voordat de oogst begint.”

Volgens InfaOliva is extra vierge olijfolieprijzen zijn momenteel € 6.733 per kilogram, 25 procent onder het hoogtepunt van januari. De prijzen voor olijfolie van eerste persing en lampante zijn op vergelijkbare wijze gedaald.

López en Jimenez kijken ernaar uit dat de prijzen bij de bron weer op een normaler niveau komen. Beide producenten zeiden dat ze merkten dat sommige klanten stopten met kopen extra vergine olijfolie terwijl de prijzen tot historische hoogten stegen.

""We zouden van dit moment moeten kunnen profiteren om deze nieuwe projecten te ontwikkelen en onze markten en klantenkring uit te breiden", aldus Jimenez.

"“Als de prijzen dalen, zal het belangrijk zijn dat mensen die gestopt zijn met het kopen van extra vierge olijfolie, het weer gaan consumeren. Over het algemeen zal het een product zijn dat niet ontbreekt in het winkelmandje”, concludeerde López.