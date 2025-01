Gegevens van Olive Council tonen de laatste oogstresultaten en opkomende trends

De Internationale Olijfolieraad voorspelt dat de wereldwijde olijfolieproductie in het oogstjaar 3.38/2024 zal stijgen tot 25 miljoen ton. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van vorig jaar en 13 procent boven het vijfjarig gemiddelde.

Spanje, Tunesië en Turkije waren de drijvende krachten achter deze toename, waarbij de verwachting was dat de olijfolieproductie met 51 procent zou stijgen. 1.3 miljoen ton in Spanje 55 procent tot 340,000 ton in Tunesië en 109 procent tot een recordhoogte 450,000 ton in Turkije vergeleken met het voorgaande jaar.

Producenten in Spanje schreven de verbeterde opbrengst, die het vijfjarig gemiddelde met bijna 17 procent overtrof, toe aan de goede oogstomstandigheden, waaronder gematigde lentetemperaturen en een natte winter waardoor voorheen uitgedroogde rivieren en grondwaterlagen weer werden aangevuld.

Er wordt verwacht dat de tijdige regenval de Tunesische producenten zal aanzetten tot hun recordoogst, die naar schatting de grootste zal zijn sinds de recordhoogte 440,000 ton in 2019/20 en daarmee het op één na hoogste aantal ooit.

Aan de noordoostkust van de Middellandse Zee verklaarden Turkse producenten dat de gunstige groeiomstandigheden en de afwezigheid van olijvenplagen in de meeste productiegebieden verantwoordelijk waren voor het herstel van de oogst.

Naast de aanzienlijke oogstopleving in Spanje, zagen boeren en molenaars in Griekenland en Portugal ook hun productie toenemen.

De verwachting is dat de olijfolieopbrengsten in Griekenland met 43 procent zullen stijgen ten opzichte van 2023/24, tot 250,000 ton, omdat veel boomgaarden in een ​''op-jaar' in de natuurlijke afwisselende draagcyclus van de olijfboom. Er is echter bezorgdheid dat de opbrengsten lager dan aanvankelijk gehoopt.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Aan de andere kant van Europa verwachten Portugese boeren en molenaars een gestage productiestijging van 21 procent vergeleken met vorig seizoen, wat neerkomt op 195,000 ton, de op één na hoogste opbrengst van het land. Net als in Spanje, een natte winter, gematigde lentetemperaturen en een ​'voor veel telers resulteerde dit in een recordoogst.

Olijfolie van de Europese Unie productie verhoogd met 29 procent ten opzichte van 2023/24, tot 1.97 miljoen ton.

Vijf lidstaten die olijfolie produceren (waaronder Cyprus en Slovenië) zagen hun oogsten toenemen. In Kroatië bleef de productie gelijk, terwijl de oogst in Frankrijk en Italië juist daalde.

De Italiaanse olijfolieproductie zal naar verwachting dalen tot 224,000 ton. Dat is 32 procent minder dan vorig jaar en 27 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde.

Terwijl boeren en molenaars in Noord- en Midden-Italië lagere olijfopbrengsten ervoeren, oogstten producenten in het zuiden aanzienlijke hoeveelheden olijven. Toch ontvingen ze een veel lagere olieopbrengst dan verwacht. Producenten op Sicilië meldden lagere hoeveelheden olijven vanwege de aanhoudende droogte.

Aan de andere kant van de Middellandse Zee ervoeren Marokko, Egypte en Algerije een productiedaling. De Marokkaanse olijfolieopbrengsten daalden voor het derde opeenvolgende oogstjaar, met 15 procent tot 90,000 ton.

Elders in Noord-Afrika daalde de productie in Algerije met bijna negen procent tot 85,000 ton. Ondertussen produceerde Egypte 40,000 ton, een daling van 11 procent ten opzichte van vorig jaar.

Vanuit een breder perspectief laten de IOC-gegevens zien hoe de olijfoliewereld verandert. Wereldwijd is de olijfolieproductie met 0.9 procent gestegen van een jaarlijks gemiddelde van 2.97 miljoen ton van 2014/15 tot 2018/19 tot 3.00 miljoen in de afgelopen vijf oogstjaren.

Ondanks de lichte toename hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de olijventeelt en de distributie van de persen.

In de traditionele productielanden is de groei de afgelopen vijf jaar gestagneerd en de productie gedaald ten opzichte van de voorgaande vijf jaar (2014/15 tot en met 2018/19).

De olijfolieopbrengsten in Spanje en Griekenland zijn in die periode respectievelijk met 16 procent en iets meer dan drie procent gedaald. Ondertussen heeft de olijfolieproductie in Italië, Marokko en Syrië een veel lagere groei gezien met respectievelijk 3.9 procent, 1.1 procent en 0.2 procent.

De olijfolieproductie in de EU daalde van gemiddeld 1.99 miljoen ton per jaar tussen 2014/15 en 2018/19 naar 1.83 miljoen ton in de afgelopen vijf oogstjaren.

' 19-'23 Gemiddeld ' 14-'18 Gemiddeld % Wijz Kroatië 3,860 3,780 2 Cyprus 4,200 5,780 -27 Frankrijk 4,740 4,480 6 Griekenland 260,400 269,200 -3 Italië 307,680 296,280 4 Portugal 146,720 94,920 55 Slovenië 540 480 13 Spanje 1,105,420 1,317,640 -16 Europeese Unie 1,833,500 1,992,500 -8 Bron: Internationale Olijfraad

Eenheid: Metrische tonnen

In dezelfde periode ging de EU van 67 procent van alle olijfolie wereldwijd produceren naar 61 procent.

Een deel van deze dalende productie werd gecompenseerd door de 11 olijfolieproducerende landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze landen gingen van 29 procent van de wereldwijde productie van olijfolie terug naar 34 procent.

De productiegroei in de regio werd aangestuurd door Turkije en Tunesië. In Turkije steeg de gemiddelde jaarlijkse productie met 40 procent en in Tunesië met 20 procent ten opzichte van de vijf jaar daarvoor.

' 19-'23 Gem ' 14-'18 Gemiddeld % Wijz Algerije 91,900 78,800 17 Egypte 44,200 28,800 53 Israël 19,800 17,100 16 Jordan 26,600 22,900 16 Libanon 18,400 20,700 -11 Libië 16,300 16,700 -2 Marokko 141,600 140,000 1 Palestina 23,000 20,000 15 Syrië 116,000 115,800 0.2 Tunesië 251,400 209,000 20 Turkije 264,900 188,900 40 Bron: Internationale Olijfraad

Eenheid: Metrische tonnen

Ook in Egypte is de olijfolieproductie aanzienlijk toegenomen. De opbrengsten stegen in dezelfde periode van 28,800 ton naar 44,200 ton.

Meer bescheiden stijgingen kwamen uit Algerije (17 procent), Israël (16 procent), Jordanië (16 procent) en Palestina (15 procent). Libanon was het enige land in de regio dat een significante daling ervoer, met een productiedaling van 11 procent tijdens de periode.

Ook in Zuid-Amerika is de productie van olijfolie met 13 procent toegenomen. Van een jaarlijks gemiddelde van 50,100 ton van 2014/15 tot 2018/19 is dit nu 56,700 ton.

' 19-'23 Gem ' 14-'18 Gemiddeld % Wijz Argentinië 33,600 30,200 11 Brazilië 270 35 673 Chili 21,200 19,300 10 Uruguay 1,641 577 184 Bron: Internationale Olijfolieraad, Olive Oil Times

Eenheid: Metrische tonnen

De meest significante groei kwam uit Argentinië (11 procent) en Chili (- procent). Brazilië en Uruguay daarentegen zagen de meest dramatische toename, met een verzesvoudiging van de productie in eerstgenoemde en een verdrievoudiging in laatstgenoemde in dezelfde periode.

De meest dramatische stijgingen in individuele landen kwamen van opkomende producenten buiten het Middellandse Zeegebied, waaronder Albanië, China, Iran en Saoedi-Arabië.

In Saoedi-Arabië is de olijfolieproductie gedaald van gemiddeld 3,000 ton per jaar van 2014/15 tot 2018/19 tot 14,500 ton in de afgelopen vijf oogsten, een stijging van 380 procent.

' 19-'23 Gem ' 14-'18 Gemiddeld % Wijz Albanië 19,700 11,200 76 China 8,200 4,800 71 Iran 10,700 6,300 70 Saudi-Arabië 14,500 3,000 383 Bron: Internationale Olijfraad

Eenheid: Metrische tonnen

Het IOC schat dat het koninkrijk in 33,500/2024 een recordproductie van 25 ton olijfolie zal realiseren.

In China steeg de jaarlijkse olijfolieproductie in die periode met 71 procent tot 8,200 ton, terwijl de olijfolieproductie in Iran met 70 procent toenam tot 10,700 ton.

In het Middellandse Zeegebied heeft Albanië ook een dramatische productieverhoging. Het kleine Zuid-Europese land ging van een gemiddelde productie van 11,200 ton van 2014/15 tot 2018/19 naar 19,700 ton in de voorgaande vijf oogstjaren. Bovendien schat het IOC dat Albanië 30,000 ton olijfolie zal produceren in 2024/25.

In alle vier de landen zijn door de overheid initiatieven ondernomen om de olijventeelt en de productie van olijfolie te vergroten. China en Saoedi-Arabië hebben bijvoorbeeld nieuwe boomgaarden met een zeer hoge dichtheid en een hoge dichtheid aangeplant.