De biologische olijventeelt in Italië blijft zich uitbreiden

Het land bestemd voor biologische olijfgaarden in Italië zette zijn expansie in 2023 voort en steeg met 2.2 procent, oftewel 6,142 hectare.

Volgens een nieuwe verslag gepubliceerd door het Italiaanse Instituut voor Diensten voor de Landbouw- en Voedselmarkt (Ismea), wordt in het land nu 279,766 hectare olijfgaarden biologisch verbouwd, en wordt nog eens 64,000 hectare omgezet naar biologisch.

Ismea schat dat de oppervlakte van biologische olijfgaarden de afgelopen tien jaar met 65 procent is toegenomen ten opzichte van 170,067 hectare.

Zie ook: VS zien aanzienlijke groei in de verkoop van biologische olijfolie

Het biologische conversieproces volgt de regelgeving van de Europese Unie, die minimaal drie jaar vereist, waarin een gecertificeerde biologische landbouwaanpak wordt toegepast voordat een conventionele olijfgaard formeel de biologische status krijgt.

Hoewel historisch gezien de meeste biologische olijventeelt plaatsvond in Zuid-Italië, werd er in 2023 een aanzienlijke toename gerapporteerd in het centrum en noorden van het land.

Het areaal voor biologische olijventeelt daalde echter met 2,000 hectare in Puglia, de grootste olijvenproducerende regio in Italië, tot ongeveer 86,000 hectare.

Zie ook: Hoog aangeschreven biologische olijfoliemerken

Ondanks deze inkrimping blijft Puglia de thuisbasis van een derde van alle biologische olijfgaarden in het land, deels als gevolg van de substantiële uitbreiding van de biologische olijventeelt in de afgelopen jaren.

De uitbreiding van biologische olijfgaarden in 2023 lag iets onder het nationale gemiddelde voor de gehele Italiaanse landbouw, waarbij de totale gebruikte landbouwoppervlakte voor biologische landbouw met 4.5 procent groeide.

Ismea merkte op dat 2023 het eerste jaar van de nieuwe EU was Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat boeren ondersteunt en de landbouwproductiviteit verbetert via subsidies en andere programma's.

Het GLB, dat tot 2027 van kracht zal blijven, is een cruciale motor in de verschuiving naar biologische landbouw. Het biedt bonussen en speciale prikkels aan boeren die milieuvriendelijkere praktijken toepassen.

Volgens Ismea vormden de administratieve complexiteit van het nieuwe GLB en de stijgende productiekosten in 2023 uitdagingen voor de Italiaanse landbouwsector.

Ondanks deze uitdagingen, nog verergerd door frequente ongunstige weersomstandigheden, breidde het Italiaanse biologische landbouwareaal zich uit tot 2.5 miljoen hectare.

Ismea merkte op dat deze uitbreiding het nationale gebruikte landbouwoppervlak bijna 20 procent bracht, wat in de buurt komt van dat van de EU Farm-to-Fork-beleid doel van 25 procent.

In een commentaar op het rapport gaf FederBIO, een vereniging van biologische producenten, aan dat het aantal voedingsbedrijven dat onder biologische protocollen opereert in Italië in 2023 met 1.8 procent is toegenomen, waarvan de meeste biologische boerderijen waren.

De vereniging benadrukte ook een 5.2 procent groei van de verkoop van biologische voeding in 2023, met een totale omzet van € 3.8 miljard. Deze groei wordt echter meer toegeschreven aan hogere prijzen dan aan hogere verkoopvolumes.

"ISMEA-gegevens laten een voortdurende groei zien voor de biologische productie, ook al is deze enigszins vertraagd als gevolg van de ecologische, klimatologische en sociale crises”, aldus FederBIO-voorzitter Maria Grazia Mammuccini.

"De klimaatcrisis heeft gevolgen voor de hele landbouw, wat leidt tot een vermindering van de productie”, voegde ze eraan toe. ​"Ook al is biologische landbouw het meest veerkrachtige landbouwmodel bij klimaatcrises, toch vind ik het noodzakelijk om ons te concentreren op training en technische bijstand om boeren te ondersteunen en te investeren in innovatie en onderzoek op het gebied van agro-ecologie.”

"Dit zal steeds effectievere instrumenten opleveren om de klimaatverandering tegen te gaan, aangetaste habitats te herstellen en tegelijkertijd de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid te vergroten”, concludeert Mammuccini.