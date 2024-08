Biologische behandeling toont belofte tegen xylella

We hebben de ontwikkelingen in de loop van de jaren gevolgd van een onderzoek naar de inperking van de Xylella fastidiosa (Xf) bacteriën onder leiding van de onderzoeksdirecteur van het Olive, Fruit Trees and Citrus Centre van de Council for Agricultural Research and Agricultural Economics Analysis (CREA) in Roma en Caserta, Marco Scortichini, in samenwerking met andere Italiaanse onderzoeksinstellingen, waaronder de University of Salento in Lecce, en het Amerikaanse Agricultural Research Service Department of Agriculture, in Californië.

Het onderzoek werd uitgevoerd om, zowel in vitro als in het veld, de bacteriedodende activiteit te evalueren van een gepatenteerde verbinding die zink en koper bevat met citroenzuurhydraciden om het fytopathogeen te beheersen.

De voorlopige bevindingen van het onderzoek werden twee jaar geleden gepresenteerd tijdens een seminar georganiseerd door het IOC, en de definitieve resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift gewijd aan plantpathologie, Fytopathologia Mediterranea.

Marco Scotichini

De onderzoekers voerden een driejarige veldproef uit in een olijfgaard in Veglie, in de provincie Lecce, met volwassen olijfbomen Cellina di Nardò en Ogliarola salentina, die vóór de proef officieel besmet waren verklaard met Xylella fastidiosa subsp. pauca en vertoonde symptomen van de olijf snelle achteruitgang syndroom (OQDS of CoDiRO).

"Experimentele veldtesten vormen de fundamentele kern van het onderzoek, omdat ze ons in staat stellen te begrijpen hoe een fenomeen werkt, maar een zeer belangrijke fase is de daaropvolgende implementatie van de proef, die ons in dit geval bemoedigende resultaten opleverde,” zei Scortichini. ​"Nu wordt ons protocol momenteel gevolgd door sommige boeren in besmette gebieden als een praktijk om de ziekte in te dammen."

De onderzoeker zei dat de telers vrijwillig hadden gevraagd om de procedure te volgen, na het bijwonen van pre-trial meetings, aangezien hun olijfgaard sterke symptomen van de ziekte vertoonde. Daarom zijn ze in april 2016 begonnen met de implementatie van het protocol, waarbij eerst de delen van de olijfbomen die door uitdroging waren aangetast werden verwijderd en vervolgens de behandeling werd toegepast.

"Op dit moment staan ​​hun olijfbomen vol met olijven die in uitstekende gezondheid verkeren,' merkte Scortichini op. ​"Om een ​​voorbeeld te geven, twee weken geleden telden we in sommige gevallen 16 tot 18 olijven in ontwikkeling op een tak van 12 tot 13 centimeter."

Elk jaar werd tijdens de proef, van begin april tot oktober, de compound door middel van zes spraybehandelingen op de kruinen van de olijfbomen aangebracht. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de verbinding bij beide cultivars de ernst van de symptomen verminderde. Hoewel de meeste onbehandelde bomen aan het einde van de proef stierven, overleefden alle behandelde bomen met een goede vegetatieve status, volgens NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), zoals geregistreerd begin oktober 2017.

Kwantitatieve real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) werd uitgevoerd van juni 2016 tot september 2017, volgens de officiële procedures die zijn opgesteld door de Europese en Mediterrane Plantenbeschermingsorganisatie (EPPO). De analyse onthulde een statistisch significante afname van Xylella fastidiosa celdichtheden in de bladeren van behandelde bomen.

Olijfboom in volle productie in het derde jaar van de veldproef

"De reductie van de bacterie is niet onmogelijk - co-existentie is iets dat kan worden bereikt, "vertelde Scortichini Olive Oil Times verslaggever, Cain Burdeau in the derde artikel van zijn onderzoeksreeks over Xylella.

Omdat de bacterie zich over een enorm gebied verspreidt, is volgens onze onderzoeker op dit moment de enige oplossing om ermee te leren leven. ​"Om dat te doen, hebben we een methode ontwikkeld die gericht is op het bevorderen van het vitale evenwicht van de olijfbomen en het territorium, inclusief de bodem,” merkte hij op, eraan toevoegend dat ze het van fundamenteel belang vinden om opnieuw stabiliserende factoren in het milieusysteem te introduceren, door de ontwikkeling van biologische en duurzame praktijken.

(Een verder debat betreft de verzet tegen dit soort benadering door degenen die een oplossing voor Xf in pesticiden zien.

"Daarom suggereren de veelbelovende resultaten die we hebben bereikt dat een geïntegreerd beheer dat regelmatig snoeien van olijfbomen omvat; tegen het einde van de winter en het begin van de lente schrijnende grond, om de populaties van de insectenvectoren die op het onkruid overleven te verminderen; en spraybehandelingen met deze verbinding op de kronen van olijfbomen van de lente tot het einde van de herfst, zouden de ziekte effectief kunnen beheersen, "concludeerde Scortichini.