De olijfolie-industrie van Pakistan wint aan momentum

Volgens Muhammad Tariq, nationaal directeur van PakOlive, zal Pakistan naar verwachting in het oogstjaar 160/180 tussen de 2024 en 25 ton olijfolie produceren, een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Naast de kwantiteit is Tariq ook tevreden over de kwaliteit van het geproduceerde product. Hij schrijft het succes toe aan het harde werk van de lokale producenten en aan de overheidssteun, waaronder een subsidie ​​van 70 procent op de productiekosten.

Volgens Tariq zijn er ongeveer 5.6 miljoen olijfbomen in Pakistan en worden er jaarlijks tussen de 500,000 en 800,000 nieuwe bomen geplant.

Zie ook: Updates voor de oogst van 2024

"Naast de inspanningen op olijfplantages verspreid over mogelijke gebieden in het land, is er een doel gesteld om druppelirrigatiesystemen te installeren over 10,000 acres (4,050 hectare) van gebieden met waterschaarste", zei hij. ​"Dit project heeft als doel om de olijventeelt op marginale gronden mogelijk te maken en het inkomen van nabijgelegen boeren te verhogen.”

Tariq besprak de laatste oogstresultaten tijdens het Olive Gala Festival van 2024 in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan.

De jaarlijkse gebeurtenis geconcentreerd op extra vergine olijfolie, duurzaamheid en ontwikkeling van internationale samenwerking.

Het bracht lokale producenten, distributeurs, investeerders, overheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden uit de opkomende olijfoliesector van het land samen.

""De regering zet zich in om de olijvensector van Pakistan te ondersteunen", zei Rana Tanveer Hussain, minister van nationale voedselveiligheid en onderzoek, tijdens haar inleidende toespraak op het gala.

Rana Tanveer Hussain zei dat de Pakistaanse regering zich inzet voor de promotie van de olijfoliesector van het land. (Foto: Olive Gala Festival)

"Pakistan mag zich gelukkig prijzen dat het miljoenen wilde olijfbomen heeft en dat er mogelijk nog meer gebieden beschikbaar zijn voor olijfplantages. Dit bewijst dat de inspanningen van onze landbouwspecialisten nu positieve resultaten hebben opgeleverd", voegde hij toe.

Tariq was tevreden met het aantal mensen dat het branche-evenement bezocht, wat volgens hem noodzakelijk is om de sector ontwikkelen.

"“Evenementen als deze zijn een geweldige kans voor alle belanghebbenden”, zei hij. ​"Dit evenement heeft een platform geboden aan bedrijven en consumenten en de deuren geopend voor veel samenwerkingen tussen bedrijven.”

"De groeiende olijvenindustrie geeft de lokale producenten meer macht door hen te helpen met kansen en grootschaligere productiesubsidies die door de overheid worden verstrekt", voegde Tariq toe. ​"Dit belooft nog meer de economische empowerment die we nastreven door de groei van de olijfindustrie in Pakistan.”

Een van de manieren waarop de Pakistaanse autoriteiten hopen de sector te laten groeien, is door vanaf het begin technologie te integreren.

Aiza Imran, senior brand executive en duurzaamheidsspecialist bij Khaity Technologies, zei dat de online marktplaats en mobiele applicatie van het bedrijf bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie en het delen van kennis voor boeren in het hele land.

"Khaity App is een belangrijke speler geweest in het brengen van technologische vooruitgang in de landbouwsector, met name de olijvensector, met meer dan 20,000 geregistreerde gebruikers", zei ze. ​"De app heeft een digitale marktplaats gecreëerd waar we samenwerken met verschillende leveranciers om landbouwproducten te leveren, zoals meststoffen, gereedschappen, enz., die boeren overal in Pakistan kunnen kopen. Ons unieke voorstel is dat we deze producten binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling aan de boeren leveren.”

"We hebben ook een AI-chatbot voor boeren op de app gelanceerd. Boeren kunnen via deze app vragen en opmerkingen stellen", voegde ze toe. ​"Deze chatbot kan vragen beantwoorden in alle belangrijke talen die in verschillende regio's van Pakistan worden gesproken.”

Urdu en Engels zijn de twee officiële talen van het land, maar negen andere talen hebben meer dan een miljoen moedertaalsprekers en nog eens 60 hebben minder dan een miljoen sprekers.

Khaity Technologies heeft ook met provinciale overheden samengewerkt aan verschillende projecten.

"We hebben samengewerkt met de provinciale overheid van Punjab aan het Olive Valley-project, waarbij we 1.3 miljoen olijfbomen hebben geplant in de regio Potohar. Punjab", zei Imran. ​"Deze planten werden tegen een gesubsidieerd tarief geleverd om de boeren te helpen. We hebben ook gemak geboden door subsidies op waterbronnen zoals druppelirrigatietechnologie.”

Naast technologiebedrijven waren ook producenten en boeren aanwezig op het evenement. Ze ontmoetten collega's en maakten reclame voor hun producten.

Muhammad Azeem Tariq, projectmanager van het onlangs gelanceerde Loralai Olives, vertelde over zijn ambities om Pakistaanse extra vierge olijfolie te gaan exporteren.

Loralai Olives is bezig met de export van haar Pakistaanse extra vierge olijfolie. (Foto: Olive Gala Festival)

"“We streven ernaar om extra vierge olijfolie van internationale kwaliteit te maken en het Pakistaanse product op de internationale markt te brengen”, zei hij. ​"We werken aan internationale certificeringen, zoals certificeringen van de Europese Unie en certificeringen in Azië, om de producten internationaal te kunnen exporteren.”

Naast de focus op hoogwaardige monovariëteiten, ziet Azeem Tariq ook de noodzaak van aantrekkelijke verpakkingen; Loralai Olives won onlangs een prijs voor branding en marketing.

Hij prees ook de rol van nationale evenementen in de olijvensector om de sector samen te brengen, kennis en ervaring te delen en het momentum gaande te houden.

"“Dit jaar was een bijzonder jaar voor de olijvensector”, aldus Azeem Tariq. ​"We hebben een toename gezien, niet alleen in de vruchtzetting, maar ook in de passie van boeren voor de olijventeelt.”

""Door middel van evenementen als deze willen we de producenten bewust maken van de kwaliteit van de oogst. We willen bijvoorbeeld laten zien hoe je schade kunt voorkomen bij het plukken van olijven van de bomen", voegde hij toe. ​"Bovendien onderwijzen we de boeren ook over fruitopslag volgens internationale normen. Verder hebben we de boeren onderwezen om het fruit binnen 24 uur van de oogst naar de extractie te sturen om de kwaliteit te verhogen door deze parameters te volgen.”

Ook andere olijfboeren die op het gala aanwezig waren, deelden hun recente ervaringen en noemden het evenement een manier om deals te sluiten met leveranciers en klanten.

"“Deze evenementen stellen ons in staat om onze producten aan een groter publiek te laten zien, contact te leggen met potentiële kopers en te leren van leiders in de industrie”, aldus Sabir Sultan, een baanbrekende producent in Hazara provincie. ​"Het is een belangrijke stap in de richting van het uitbreiden van ons bereik en het bouwen aan een duurzame toekomst voor de lokale olijfindustrie.”

Arshad Qadri, een andere producent die Boston Farm runt, benadrukte de noodzaak om te diversifiëren en verschillende olijfproducten te verkopen.

"“Wij zijn een boerderij in Kalar Kahar”, zei hij. ​"We hebben 12,000 olijfbomen en tien verschillende soorten fruit, waaruit we 17 verschillende producten hebben gemaakt, waaronder extra vergine olijfolie, thee, etc.”

"We zijn blij met de groei van de olijvenindustrie. De gunstige omgeving van onze regio heeft bijgedragen aan het succes van de oogst," voegde Qadari toe. ​"Vorig jaar produceerden we 55 ton aan product… Evenementen als deze zijn een geweldig medium om samen te werken met andere platforms en rechtstreeks contact te leggen met de consument.”

Producenten gaven ook aan dat er uitdagingen zijn in het productieproces vanwege het beperkte aantal fabrieken in het land.

Tariq zei echter dat de overheid eraan werkt om deze uitdagingen aan te pakken en olijven te blijven promoten als een haalbare optie voor economische ontwikkeling.

"provincie Balochistan “De economie heeft een exponentiële groei doorgemaakt”, zei hij. ​"Ondanks de watercrisis heeft de regio een groei in olijfboomgaarden doorgemaakt.”