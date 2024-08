De meeste EVOO's scoren goed in de nieuwe test voor fenolverbindingen

In oktober 2013 waren Prokopios Magiatis en Eleni Melliou van de Universiteit van Athene te zien in winkels in Noord-Californië, waar ze tientallen flessen EVOO inslaan als onderdeel van een particulier gefinancierd onderzoeksproject om fenolverbindingen te meten met behulp van NMR (Nuclear Magnetic Resonance ) en om te bepalen hoeveel van de in de winkel gekochte EVOO's in aanmerking komen voor de EU-etikettering verordening 432/2012.

De testresultaten werden gepresenteerd op de VOEDSELMR2014 conferentie vorige week in Cesena, Italië, die zich toespitste op toepassingen van magnetische resonantie, met name NMR in de studie van voedingsmiddelen. Meer dan 200 deelnemers presenteerden nieuwe toepassingen.

Tijdens de conferentie presenteerde Magiatis een nieuwe versie van de recentelijk gerapporteerd NMR-methode die snel fenolverbindingen kan meten die de EU 432/2012 gezondheidsclaim ondersteunen dat 5 mg hydroxytyrosol en derivaten (oleuropeïnecomplex en tyrosol) per dag bescherming bieden tegen LDL-oxidatie: ​"Olijfoliepolyfenolen dragen bij aan de bescherming van bloedlipiden tegen oxidatieve stress. "

Oleocanthal en oleaceïne zijn de twee meest voorkomende vormen van geconjugeerd hydroxytyrosol en tyrosol in de meeste olijfolie, samen met oleuropeïne-aglycon en ligstroside-aglycon.

De monsters die het team in Californië verzamelde, werden getest door de UC Davis Olive Center voor oleocanthal, oleaceïne, oleuropeïne aglycon en ligstroside aglycon. De studie werd uitgevoerd door Prokopios Magiatis, Eleni Melliou en Brian Killday.

"Ons doel was om een ​​betrouwbare methode te ontwikkelen om alle in de verordening genoemde verbindingen in één experiment te meten en de benodigde gegevens voor de gezondheidsclaims te leveren, "zei Dr. Magiatis.

Het goede nieuws is dat 56 van de 110 van de EVOO's die in supermarkten en lokale winkels zijn gekocht een uitstekend fenolprofiel hadden, volgens de en bijna de helft daarvan zou in aanmerking komen voor de gezondheidsclaim op het EU-etiket.

De EU is aan het beslissen of de meting van oleocanthal kan worden opgenomen in het benodigde totaal om de nieuwe claim te maken. Dr. Maria-Isabel Covas, die de EUROLIVE-proeven bij mensen uitvoerde die de basis vormden van EU 432/2012, heeft categorisch verklaard dat oleocanthal moet worden gemeten en opgenomen, en andere geïnterviewde wetenschappers zijn het daarmee eens.

Als oleocanthal zou worden opgenomen, zou de helft van de in Californië geteste EVOO's in aanmerking komen voor de claim. Als uiteindelijk wordt besloten dat oleocanthal niet mag worden gemeten, komt minder dan 1 op de 5 in aanmerking.

Magiatis legde verder uit: ​"Niet alleen het merk speelt een rol, maar ook de variëteit en het type olijfmolen is een kritisch punt. Het totale gehalte aan polyfenolen is niet zo kenmerkend als we niet weten welke precies de overheersende is.

Afbeelding NMR-pulsdiagram geleverd door Brian Killday

"Zo presenteerde de Mission-variëteit uit Californië in alle geanalyseerde monsters een significant hogere (5 keer meer) concentratie van oleuropeïne-aglycon dan alle mediterrane variëteiten. Kenmerkend de Berkeley Olive Grove-missie vertoonde de hoogste concentratie van alle bestudeerde monsters bij 397 mg/kg. In feite bleken alle Californische oliën die Mission-olie bevatten, zelfs in een mengsel, erg rijk te zijn. Deze specifieke fenolische verbinding is in verband gebracht met activiteit tegen de ziekte van Alzheimer. '

"Een andere belangrijke factor is het type molen dat wordt gebruikt. Apollo Olijfolie, ook uit Noord-Californië, bevatte in totaal de meeste fenolische verbindingen. Dit kan worden toegeschreven aan de vacuümverzegelde olijfmolen die ze gebruiken."

Uitgevonden door wijlen Marco Mugelli, de internationaal erkende landbouwwetenschapper, ingenieur en olijfolie-expert, kan de vacuümmolen hogere polyfenolniveaus bereiken door de malaxatieperiode te verlengen zonder de oxidatie te vergroten.

De EVOO's die werden getest met de hoogste hoeveelheden van elke fenolverbinding waren:

oleuropein aglycon — 397.2 — Berkeley Olive Grove 1913 — Californië

oleaceïne — 400.6 — Apollo Sierra Organic — Californië

ligstroside aglycon - 174.5 - Lucini - Italië

oleocanthal — 403.2 — Colavita — Italië

Er wordt ook een organoleptische analyse uitgevoerd op alle EVOO's. Magiatis zei dat hij de NMR-gegevens in de nabije toekomst zal presenteren in combinatie met een organoleptische analyse. Misschien zou dit kunnen leiden tot een nieuwe klasse EVOO's die het beste van twee werelden combineert en een extra betekenis geeft aan de zin, ​"smaaktest."

advertentie

advertentie

Magiatis zei verder: ​"Een van de belangrijkste aspecten van ons onderzoek naar het meten van het fenolgehalte van EVOO met behulp van NMR, is dat we ontdekten dat de HPLC-methode de afzonderlijke fenolverbindingen niet erg nauwkeurig meet. Dit probleem wordt veroorzaakt door de oplosmiddelen die worden gebruikt om de fenolen uit de olijfolie te extraheren en te analyseren. Hoe kunnen we een regelgeving implementeren die de nauwkeurige meting van individuele fenolische verbindingen vereist met behulp van een methode waarvan bewezen is dat deze onnauwkeurig is?”

De testresultaten moeten niet worden gezien als een garantie dat de specifieke merken dezelfde hoeveelheden zullen bevatten wanneer ze op een andere tijd of plaats worden gekocht. Sommige fenolische verbindingen hebben de neiging zichzelf in de loop van de tijd beter te handhaven dan andere. Veel factoren zijn van invloed op het fenolgehalte, waaronder het type molen, het tijdstip van oogsten en bottelen, het type fles dat wordt gebruikt, de hoeveelheid tijd die op het schap wordt doorgebracht en de omstandigheden in het magazijn of tijdens het transport. De merknamen die niet door de test kwamen, worden niet gepubliceerd, maar velen van hen waren zeer dicht bij de kwalificatie. Er werd een strikt afkappunt voor het fenolgehalte gehanteerd, gebaseerd op de EU-verordening 432/2012 van 250 mg per kilogram.

Er moet ook worden opgemerkt dat de NMR-methode is geverifieerd als een geldig onderzoeksinstrument en door vakgenoten is beoordeeld. De NMR-meetmethode is uitgevonden in Griekenland, maar is niet ter goedkeuring voorgelegd aan het IOC (International Olive Council). Bij het verantwoordelijke ministerie is gevraagd waarom het niet voor officiële erkenning is ingediend bij het IOC of de EU. Op de publicatiedatum is nog geen reactie ontvangen. Een goed geplaatste bron op het ministerie die anoniem wilde blijven, gaf toe dat het probleem is: ​"politiek".

De 56 in de winkel gekochte EVOO-merken die hoge fenoltotalen vertoonden en hun testresultaten zijn te vinden hier.