Portugese producenten benadrukken kwaliteit als de hoeksteen van promotionele inspanningen

Na het vieren van het land tweede grootste oogst in het oogstjaar 2023/24 verwachten producenten in Portugal opnieuw een goede oogst in 2024/25.

De Portugese olijfolieproductie bereikte 157,600 ton, overtrof het vijfjarig gemiddelde met 17 procent en daalde minder dan 50,000 ton onder de - ton. recordhoogte 206,200 ton geregistreerd in 2021/22.

Deze prijzen benadrukken de uitzonderlijke kwaliteit en het vakmanschap dat Portugese producenten op tafel brengen. Ze helpen de reputatie van Portugese olijfolie op het wereldtoneel te verbeteren. - Julio Alves, oprichter, Quinta dos Olmais

Toch verspreidden de voordelen van een enorme oogst zich niet gelijkmatig over het Iberische land. Terwijl de Alentejo, met een aanzienlijke marge de grootste olijventeeltregio, een vruchtbare opbrengst kende, hadden de producenten in het noorden benedengemiddelde oogsten.

Ondanks hun uitdagingen, inclusief de impact van de regio ongekende droogte van 2022 tot 2023, stijgende productiekosten en arbeidstekorten handhaafden Portugese producenten nog steeds bekroonde kwaliteitsniveaus.

Producenten van de op twee na grootste producent van Europa (die voor het eerst Griekenland inhaalde) hebben samen 30 prijzen gewonnen uit 56 inzendingen voor de editie van 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Een van de grootste winnaars van het land was Casa de Santo Amaro, dat tijdens de competitie vijf prijzen verdiende.

"Deze drie Gold Awards en twee Silver Awards zijn het resultaat van een enorme inspanning van het hele team van Casa de Santo Amaro, dat dagelijks werkt om deze erkenning mogelijk te maken”, aldus mede-eigenaar António Pavão. ​"Ik geloof dat deze onderscheidingen erg belangrijk zijn voor ons bedrijf en een belangrijke impact hebben op de bekendheid van alle Portugese olijfolie.”

António Pavão zei succes bij de NYIOOC verhoogt het profiel van Portugal als olijfolieproducent op het wereldtoneel. (Foto: Casa de Santo Amaro)

In tegenstelling tot veel andere producenten in het hele land zei Pavão dat Casa de Santo Amaro in 2023/24 een aanzienlijke productiedaling kende, vergelijkbaar met die in -/-. 2022/23.

"Maar dankzij alle inspanningen, toewijding en professionaliteit van het team zijn we erin geslaagd verse en gezonde olijven te oogsten en deze onmiddellijk te produceren. extra vierge olijfolie van enorme kwaliteit in onze fabriek”, zei hij.

"Er waren enorme productiedalingen tijdens de laatste twee oogsten en de productiekosten zijn praktisch verdubbeld omdat de kosten van hulpmaterialen sterk zijn gestegen als gevolg van de ongebruikelijke inflatie”, aldus Pavão. ​"Helaas is dit een algemene situatie in alle producerende landen in Europa."

Elders in de historische regio's Trás-os-Montes en Alto Duoro zagen producenten hun prijzen als een gelukkig einde van weer een moeilijke oogst.

Gelegen op de grens met Spanje, Acushla verdiende een Silver Award voor een organische mix met gemiddelde intensiteit, de vijfde erkenning van het bedrijf tijdens de Wereldcompetitie in zes jaar.

"We weten dat we een van de beste biologische olijfolie ter wereld produceren, maar het ontvangen van deze validatie van internationaal erkende entiteiten is een eer, vooral op de Amerikaanse markt”, zegt Clara Paredes Castro, senior marketing director.

Paredes zegt dat deze onderscheidingen niet alleen het bedrijf ten goede komen, maar ook bijdragen aan het internationale profiel van Portugal als producent van hoogwaardige olijfolie.

Het bergachtige terrein van Trás-os-Montes zorgt tijdens de oogst voor uitdagingen, maar het terroir vormt de basis voor de unieke kwaliteit van de regio. (Foto: Acushla)

"Wij geloven dat er een groeiende perceptie is dat Portugal een land is waar mensen heel goed eten en waar hoogwaardige producten zoals olijfolie, wijn en kaas worden geproduceerd”, zei ze.

In tegenstelling tot Casa de Santo Amaro zei Paredes dat Acushla in het huidige oogstjaar een iets betere oogst had dan het vorige, maar dat de opbrengst nog steeds lager was dan eerdere oogsten.

"De kwaliteit van het fruit bleef erg hoog, maar het extraheren van de olie was een grotere uitdaging,” zei ze.

Paredes noemde de morfologie van Trás-os-Montes een constante uitdaging voor de productie van olijfolie van hoge kwaliteit.

"Dit is echter ook een van de kritische succesfactoren voor de kwaliteit van onze olijfolie”, zegt ze. ​"Onze productie was dit jaar lager dan verwacht, omdat we ervoor kozen om het fruit te oogsten toen het nog erg groen was, wat de olieopbrengst verlaagt, maar wel de versheid en kwaliteit garandeert die we wensen."

"Andere veel voorkomende uitdagingen zijn onder meer klimaatverandering, meteorologische verschijnselen en de stijging van de grondstofkosten als gevolg van mondiale gebeurtenissen zoals oorlog”, voegde Paredes eraan toe.

Ongeveer 85 kilometer ten noorden van Acushla, nog een vaste plant NYIOOC winnaar ook een zilveren onderscheiding gevierd.

"Opnieuw een prijs winnen op de NYIOOC was een opwindende ervaring voor ons”, zegt Julio Alves, de oprichter van Quinta dos Olmais. ​"Deze erkenning bevestigt niet alleen ons harde werk, maar inspireert ons ook om voortdurend naar uitmuntendheid te streven.”

Julio Alves zegt dat de omstandigheden rijp zijn voor een nieuwe goede oogst en hoopt dat het zomerweer hem hierbij zal helpen. (Foto: Quinta dos Olmais)

Quinta dos Olmais heeft sinds 2016 zeven prijzen gewonnen, wat volgens Alves de toewijding van het bedrijf aan kwaliteit vanaf het begin aantoont.

"Deze onderscheidingen hebben de geloofwaardigheid en reputatie van ons merk in de markt aanzienlijk vergroot”, zei hij. ​"Ze hebben ons een platform geboden om onze toewijding aan kwaliteit te laten zien en hebben ons geholpen het vertrouwen en de loyaliteit van consumenten te winnen.”

Alves helpt niet alleen het merk, maar is het ermee eens dat de prijzen ook de erkenning van Portugese extra vergine olijfolie in het buitenland vergroten.

"Deze prijzen onderstrepen de uitzonderlijke kwaliteit en het vakmanschap dat Portugese producenten met zich meebrengen”, zei hij. ​"Ze helpen de reputatie van Portugese olijfolie op het wereldtoneel te verbeteren en laten het zien als een product dat concurreert met de beste ter wereld.”

Ondertussen heeft Miguel Azevedo Remédio, de commercieel directeur van Casa Agricola Roboredo Madeira (CARM), dat voor de derde keer op rij een gouden onderscheiding voor een medium biologische blend vierde, zei dat het winnen van World Competition-prijzen een kwaliteitsnorm voor de hele sector was.

Terwijl de in Douro Superior gevestigde producent zei dat het bedrijf een lichte opleving in de kwantiteit zag, zei Remédio dat ze de kwaliteit aanzienlijk verhoogden.

"Voor CARM betekent [de onderscheiding] dat we op de goede weg blijven en dat het harde werk dat we in de oogst van vorig jaar hebben gestoken, werd gecompenseerd”, zei hij. ​"Het helpt enorm bij het blijven opbouwen van een kwaliteitsimago, zowel voor CARM als voor de Portugese olijfolie.”

"De belangrijkste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, houden verband met het gebrek aan water en de moeilijkheid om mensen te vinden om het land te bewerken”, zei hij. ​"Wat de laatste oogst betreft, kunnen we niet veel klagen over de regenval, maar menselijke arbeid is nog steeds een belangrijk probleem.”

Ondanks een gouden afsluiting van 2023/24 zeggen de producenten achter CARM dat de droogte en het gebrek aan arbeidskrachten voor voortdurende uitdagingen zorgen. (Foto: CARM)

Aan de andere kant van Portugal, in de zuidelijke regio van de Algarve, blijven de producenten achter Viveiros Monterosa gekalibreerd door een paar Silver Awards te winnen op de NYIOOC.

"Het winnen van deze prijzen is zeer betekenisvol en erkent onze toewijding en werk in het produceren van oliën van hoge kwaliteit gedurende de afgelopen 20 jaar”, aldus operations chief Pedro Esperança en commercieel directeur António Duarte.

"De afgelopen jaren hebben Portugese producenten grote inspanningen geleverd om de kwaliteit van hun oliën op de binnenlandse markt te promoten”, voegde ze eraan toe. ​"Aangezien dit de grootste internationale wedstrijd voor extra vierge olijfolie is, plaatst het winnen van een prijs de Portugese producenten onder de beste oliën uit andere landen, en dit helpt de manier te veranderen waarop consumenten naar het product kijken.”

Na een recordoogst in 2023/24 verwacht het bedrijf een lichte productiedaling in de komende oogst, omdat veel bomen in de herfst terechtkomen. ​'off-year' in de natuurlijke afwisselende draagcyclus van de olijfboom.

Verder naar het noorden, Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) was een van de grootste winnaars van het land.

Het bedrijf, dat Serralha eerder verteld Olive Oil Times vertegenwoordigt ongeveer twee procent van de olijfolieproductie van het land en verdiende twee Gold Awards en drie Silver Awards voor zijn assortiment lokale monovariëteiten, een blend en een Picual.

"Door de jaren heen is de concurrentie een waardevol hulpmiddel en een goed marketinginstrument gebleken voor SAOV en onze partner Veronica Foods, die levert aan een netwerk van Noord-Amerikaanse olijfolieretailers”, aldus Alberto Serralha, CEO van het bedrijf. ​"De medailles benadrukken uitmuntendheid en bieden kwaliteitsborging aan de consument.”

Serralha zei dat het bedrijf een productiestijging van 50 procent kende ten opzichte van 2022/23, maar dat de oogst nog steeds onder het gemiddelde lag.

"Vanwege de vroege rijping zijn we eind september begonnen met oogsten en kregen we te maken met uitdagende weersomstandigheden, waaronder hoge temperaturen en aanhoudende regen", zei hij.

"Ons gebruik van hoogvacuümmalaxatie maakt onmiddellijke correctie van de pastatemperatuur mogelijk, een beslissende stap in het bereiken van hoge kwaliteit onder zulke ongunstige omstandigheden”, aldus Serralha. ​"Onze beslissing om zo vroeg te beginnen met oogsten heeft ons geholpen de oogst te voltooien zonder last te hebben van fruitziekten.”

Vooruitkijkend naar het oogstjaar 2024/25 zegt Serralha dat de situatie er veelbelovend uitziet voor SAOV.

"De verwachtingen zijn zeer gunstig wat betreft de omvang van de gewassen en de klimaatomstandigheden”, zei hij. ​"We zijn optimistisch en kijken ernaar uit om aan het seizoen te beginnen.”

Andere producenten in heel Portugal deelden zijn gevoelens.

De meeste telers verwachten in 2024/25 opnieuw een bovengemiddelde oogst, maar wachten af ​​of het weer meewerkt. (Foto: Quinta dos Olmais)

"Vooruitkijkend naar de komende oogst zijn we optimistisch over de huidige situatie", aldus Alves. ​"We hebben de gezondheid en ontwikkeling van onze olijfbomen nauwlettend in de gaten gehouden, en de omstandigheden waren gunstig.”

Hij waarschuwde echter dat er nog een lange weg te gaan is voordat de oogst begin oktober begint, en dat er nog veel kan veranderen.

"Natuurlijk blijven we waakzaam over weerpatronen”, zei hij. ​"Onze voorbereiding en toewijding geven ons vertrouwen nu we het oogstseizoen naderen, maar laten we, zoals altijd, hopen dat het weer ons geen problemen bezorgt vóór de oogst.”

Paredes deelde de voorzichtigheid van Alves en noemde ongebruikelijke weersomstandigheden een factor die het optimisme van het bedrijf voorafgaand aan de oogst tempert.

"Portugal ervaart ongewoon weer met veel vochtigheid, wat niet typisch is voor dit seizoen”, zei ze. ​"De komende weken worden hittegolven voorspeld, die gevolgen kunnen hebben voor het fruit door het stopzetten van het olieproductieproces. We moeten wachten en er het beste van hopen. Voorlopig lijkt het erg op vorig jaar.”