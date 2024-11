Producenten in Portugal verwachten opnieuw een recordoogst

Nu de oogst op gang komt, verwachten olijfboeren en -molenaars in Portugal dat het land in het oogstjaar 2024/25 de op één na hoogste olijfolieproductie zal behalen.

Volgens Mariana Matos, secretaris-generaal van Casa do Azeite, een producentenvereniging, zal Portugal naar verwachting tussen de 170,000 en 190,000 ton olijfolie produceren in het oogstjaar 2024/25.

Als het tot bloei komt, zal de oogst het vijfjarig gemiddelde van 146,060 ton aanzienlijk overtreffen, maar onder de recordhoogte van 206,200 ton eindigen. opgenomen in 2021/22.

""De campagne is nog maar net begonnen, maar er wordt een herstel van de productie verwacht in de meer traditionele olijfteeltgebieden, aangezien het klimaat gedurende de hele productiecyclus gunstiger was", aldus Matos.

"“Het regende met name meer dan de voorgaande twee jaar”, voegde ze toe. ​"Het verschil is misschien niet zo groot als het gaat om moderne en geïrrigeerde olijfgaarden.”

Van de traditionele steile hellingbossen in Trás-os-Montes tot de superhoge dichtheid plantages in AlentejoProducenten van de op drie na grootste olijfolieproducent van Europa bevestigden dat zij verwachten dat de productie stabiel zal blijven of zal toenemen.

Sommigen waarschuwden echter dat te veel regen tijdens de oogst zou kunnen resulteren in een lagere olijfolieproductie dan verwacht, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit.

De vroege oogst werd belemmerd door regen. Sommige producenten vrezen dat dit de kwaliteit kan beïnvloeden. (Foto: Acushla)

Alberto Serralha, de CEO van Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) in centraal Portugal, zei dat het bedrijf op 24 september met de oogst begonth en zal naar verwachting op 10 november klaar zijnth.

Hoewel SAOV en haar partners meer olijven oogstten, zei hij dat een lagere olieproductie in het fruit niet per se leidde tot een hogere olijfolieproductie.

""Het weer was koeler dan vorig jaar, wat de kwaliteit ten goede kwam", zei hij. ​"Toch heeft de regenval ervoor gezorgd dat we twaalf dagen van de oogst verloren, waardoor onze olieverkoop en verwerkingsactiviteiten aanzienlijk zijn verstoord.”

Toch verwacht Serralha dat de productie in de regio zal toenemen. ​"“De productie is hoger dan vorig jaar”, zei hij.

"Er zijn echter wel uitdagingen op het gebied van kwaliteit, aangezien 12 dagen aanhoudende regenval de oorzaak waren anthracnose, waarbij de meest vatbare variëteiten worden getroffen,” voegde Serralha toe. ​"Degenen die de oogst hebben uitgesteld, kampen nu met kwaliteitsproblemen en fruitverlies op de grond.”

Hij omschreef de schatting van 180,000 ton als optimistisch en voegde daaraan toe dat de samenloop van vele factoren in Portugal het voorspellen van de uiteindelijke opbrengst tot een uiterst speculatieve bezigheid maakt.

"“Het is moeilijk om een ​​boerderij [laat staan] een land te schatten,” zei Serralha. ​"De permanente uitbreiding van olijfgaarden in Portugal maakt het nog moeilijker. Gezien de lage olieopbrengsten en de productiviteitsdaling van oudere boomgaarden met een superhoge dichtheid, valt 180,000 ton binnen het bereik van mijn meest optimistische scenario.”

"Als antracnose hard toeslaat, kan het op dezelfde manier eindigen als vorig jaar,'' toen Portugal produceerde 157,600 ton, hij voegde toe. ​"Ondanks de belangrijke nieuwe gebieden die elk jaar online komen, zal dit het derde seizoen onder het record van 2019 zijn.”

In de noordelijke regio Trás-os-Montes verwachten boeren en molenaars een bescheiden productiestijging vanwege de overvloedige winterregens, die een einde hebben gemaakt aan de historische droogte in het land.

Joaquim Moreira, een woordvoerder van Aushla, zei dat het bedrijf verwacht dat de olijfolieproductie met 15 procent zal toenemen. Hij zei dat nieuw geplante boomgaarden volwassen worden, samen met de regen.

"In Trás-os-Montes zal de stijging niet zo sterk zijn – waarschijnlijk slechts vijf procent meer dan het voorgaande jaar,” zei hij. ​"“Wij hadden slechtere klimaatomstandigheden.”

Moreira voegde toe dat hij verwacht dat de productie in Acushla en Portugal zal blijven stijgen, omdat de nieuw aangeplante boomgaarden volgroeid zijn.

Manuel Norte Santo verwacht dat de productie vergelijkbaar zal zijn met de opbrengst van vorig jaar, die de op één na hoogste in de geschiedenis van het land was. (Foto: Est. Manuel Silva Torrado)

Producenten verwachten ook een andere goede oogst in de uitgestrekte zuidelijke regio Alentejo, die verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de Portugese olijfolieproductie. Echter, niet alle producenten verwachten dat de opbrengst van dit jaar die van vorig jaar zal overtreffen.

"“De situatie is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar”, aldus Manuel Norte Santo, de exportmanager van Oorspronkelijk Manuel Silva Torrado. ​"In traditionele olijfgaarden zorgde deze late regenval echter voor problemen met ongedierte, en sommige olijven begonnen te vallen.”

Norte Santo verwacht dat het bedrijf, dat 200 hectare aan olijfgaarden heeft en olijven koopt van andere boeren, consistente productie zal leveren met zijn extreem dichte olijfgaarden.

"Bij de traditionele teelt is er sprake van een grotere volatiliteit, maar dit jaar zal de voorspelling hetzelfde zijn als vorig jaar", voegde hij toe. ​"Echter, als de prijs van olijfolie “De opbrengst zal lager zijn dan vorig jaar, sommige producenten met kleine teeltoppervlakten zullen hun olijven mogelijk niet oogsten, waardoor de aantallen licht zullen dalen.”

Norte Santo was het daarom met Serralha eens dat de huidige productieprognose optimistisch kan zijn en zei dat het beeld duidelijker zal worden naarmate de oogst vordert.

Elders in Alentejo, 4 C Azeieten CEO Francisco Lopes zei dat zijn oogst al onderweg is en verwacht dat de productie vergelijkbaar zal zijn met voorgaande jaren. Het bedrijf 6,900 liter geproduceerd van olijfolie in het oogstjaar 2023/24.

Producenten in Alentejo verwachten dat de oogst dit jaar vergelijkbaar zal zijn met die van vorig jaar of iets beter. (Foto: 4 C Azeites)

"In Alentejo ziet het jaar er veelbelovend uit met volumes die iets hoger liggen dan in 2023, dankzij de grotere oppervlakten beplant met superintensieve olijfgaarden die in productie zullen komen", zei hij.

Terwijl sommige producenten in Alentejo een soortgelijke oogst verwachten, hebben anderen een productietoename ervaren doordat nieuwe olijfboomgaarden volgroeid zijn en andere boomgaarden een ​''één jaar' in de natuurlijke afwisselende vruchtzettingscyclus van de olijfgaard.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Teresa Teixeira, adjunct-directeur van Olivum, een vereniging van olijfboeren, bevestigde dat haar leden een productiestijging van 20 procent verwachten ten opzichte van vorig jaar.

"“Het afgelopen jaar bedroeg de olijfolieproductie van de Olivum-leden 105,000 ton”, zei ze. ​"Dit jaar voorspellen we dat de productie in de orde van 125,000 ton zal zijn. Dus 180,000 ton is min of meer wat we hadden voorspeld voor de nationale productie.”

Terwijl boeren en molenaars in de aanloop naar de oogst konden genieten van gunstige omstandigheden, waarschuwde Matos dat producenten waarschijnlijk met een bekende uitdaging te maken zouden krijgen naarmate de oogst vorderde.

"“Tijdens de oogst is een van de grootste uitdagingen de kwestie van de arbeid, wat in bepaalde regio’s een probleem kan zijn, vooral in de meer traditionele olijfgaarden… waar mechanische oogst onmogelijk is”, aldus Matos. ​"In Portugal zijn deze olijfgaarden te vinden in de noordelijke en centrale regio's.”

"“In moderne olijfboomgaarden in de regio Alqueva, in Alentejo, zijn deze problemen niet zo urgent, omdat ze geïrrigeerd worden en de oogst volledig gemechaniseerd is”, voegde ze toe.

Teixeira voegde toe dat, naast het gebrek aan arbeidskrachten, de toename van boomgaarden met een hoge en extreem hoge dichtheid heeft geleid tot een exponentiële toename van de productie van olijvenpulp, zonder dat er een overeenkomstige verbetering is in de infrastructuur om het bijproduct van de olijfolieproductie te behandelen en te verwerken.

"“De afgelopen jaren is de productie enorm toegenomen en de extractie-industrieën hebben niet de capaciteit om alle olijvenpulp te verwerken”, zei ze. ​"Een ander probleem is het gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten voor nieuwe technologie.”