Productie in Italië zal naar verwachting scherp dalen, een derde lager

"We hebben met eigen ogen gezien hoe klimaatverandering heeft de afgelopen jaren steeds meer invloed gehad op ons dagelijkse werk in de bosjes", aldus Pietro Nicotra, mede-eigenaar van Agresis, een Siciliaanse olijfoliecoöperatie.

De aanhoudende droogte legt een enorme druk op onze olijfbomen, waardoor het voor hen moeilijk is om overvloedig fruit te produceren - Pietro Nicotra, Agrestis

Opnieuw heeft het veranderende klimaat een ernstige impact op de Italiaanse olijfolieproductie. Ambtenaren hebben bevestigd dat het oogstjaar 2024/25 een aanzienlijke daling in de output zal kennen.

Volgens een nieuwe verslag Volgens het Italiaanse Instituut voor Diensten voor de Landbouw- en Voedselmarkt (Ismea) zal de totale productie naar verwachting dalen met 215,000 tot 235,000 ton.

Zie ook: Updates voor de oogst van 2024

Een iets voorzichtigere schatting van de Italiaanse Vereniging van de Eetbare Olie-industrie (Assitol) voorspelde een opbrengst van slechts 200,000 ton.

Ter vergelijking: Ismea meldde dat de 2023/24 oogstjaar leverde meer dan 328,000 ton op, 32 procent hoger dan de verwachte output voor het komende seizoen. Ismea merkte op dat de gemiddelde productie in de afgelopen vijf seizoenen 307,000 ton was.

Gezien deze cijfers waarschuwt Ismea dat Italië het risico loopt om van de tweede naar de vijfde plaats te zakken op de lijst van grootste olijfolieproducenten ter wereld.

Zowel Ismea als Assitol wijten de productiedaling vooral aan de aanhoudende droogte, die vooral de zuidelijke regio's trof.

Bovendien merkten ze op dat dit jaar vooral een ​''buiten het jaar' in de natuurlijke afwisselende vruchtcyclus van olijfbomen.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

Er wordt verwacht dat de opbrengsten in het hele land sterk zullen variëren, waarbij de noordelijke en centrale regio's minder last zullen hebben van ongunstige weersomstandigheden.

Ismea voorspelt dat Toscane, Lazio en Umbrië een productieherstel van meer dan 70 procent zullen zien in vergelijking met vorig seizoen. In Noord-Italië wordt verwacht dat het herstel de 74 procent zal overtreffen, ondanks een onbekend probleem dat resulteert in mysterieuze fruitdruppel in sommige bosjes.

Droogte en hittegolven hebben de zwaarste gevolgen gehad voor de belangrijkste olijfproducerende regio's, waaronder Sicilië, Calabrië en Apulië, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de Italiaanse olijfolieproductie.

Er wordt verwacht dat de opbrengsten in deze gebieden, en ook in Sardinië, Basilicata, Campanië, Marche en Molise, met minstens 41 procent zullen dalen.

De coöperatie Agrestis op Sicilië verwacht dit jaar een productiedaling van 80 procent vanwege extreem weer. (Foto: Agrestis)

De bekroonde coöperatie Agrestis in Buccheri, Sicilië, heeft een aantal uitdagende jaren doorgemaakt en toont daarmee de veerkracht van hoogwaardige producenten.

In de loop der jaren heeft de coöperatie talloze onderscheidingen gekregen voor de kwaliteit van haar olijfolie, waaronder meerdere gouden prijzen op de NYIOOC World Olive Oil Competition

advertentie

advertentie

"De aanhoudende droogte legt een enorme druk op onze olijfbomen, waardoor het voor hen moeilijk is om overvloedig fruit te produceren", aldus Nicotra.

Tijdens de bloeiperiode hadden het uitzonderlijk warme voorjaar en de extreme temperaturen in mei een directe impact op de productie van de olijfbomen van Agrestis.

""De temperatuurschommelingen tussen dag en nacht, in combinatie met het vocht dat zich op de planten nestelde, veroorzaakten verbranding van de bloemen", aldus Nicotra. ​"Als gevolg hiervan hebben we dit jaar een verwoestend verlies van 80 procent van de oogst geleden.”

"“Ondanks al deze uitdagingen blijven we toegewijd”, voegde ze toe. ​"Hoewel de hoeveelheid laag is, belichaamt de olijfolie die wij produceren onze tradities en de inheemse cultivars die dit land al eeuwenlang definiëren.”

Ook in Puglia meldden veel producenten een aanzienlijke daling van de productie, hoewel sommige gebieden minder verliezen leden.

Puglia is de belangrijkste olijfolieproducerende regio van Italië. (Foto: Voglia di Puglia)

"Dit jaar was bijzonder uitdagend. We komen uit een seizoen met een lage productie, wat dit jaar weer gevolgen had voor de vruchtzetting, gevolgd door ernstige droogte. Zelfs in de winter was er weinig regenval,” zei Nicola Lamedica, olijfspecialist bij Voglia van Puglia boerderij, gelegen in het meest noordelijke deel van de zuidelijke regio.

""Onze strategie is gebaseerd op druppelirrigatie en traditionele methoden voor het telen van olijven om de ongunstige klimatologische omstandigheden waarmee we te maken hebben, te bestrijden", voegde Lamedica toe. ​"Door geavanceerde snoeitechnieken en constante verzorging van de planten hebben we fruit van hoge kwaliteit weten te behouden, dat nu in uitstekende conditie is.”

In de centrale regio van Umbrië gaven producenten aan dat dit seizoen veel vruchtbaarder lijkt dan het vorige.

"Vorig seizoen was erg uitdagend. We zijn net begonnen, maar dit nieuwe seizoen maakt ons extreem optimistisch,” zeiden Miriam Cinaglia en Sergio Rutili, eigenaar en algemeen directeur van het prijswinnende Centumbrie.

"“De grondstof is uitstekend en op basis van onze eerste indrukken ziet het organoleptische profiel er veelbelovend uit”, legden ze uit.

"Kwantitatief gezien verwachten we dit seizoen een sterke productie in Umbrië. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de steenvruchten rijker aan vruchtvlees, wat hoop geeft op verdere verbeteringen in de kwaliteit van het eindproduct," voegden Cinaglia en Rutili toe.

Er wordt verwacht dat het noorden en het centrum van Italië een goed seizoen zullen hebben na een lage oogst in het oogstjaar 2023/24. (Foto: Centumbrie)

Verder naar het noorden, Casale 3 Danesi, nabij Lucca, Toscane, beheert een olijfboomgaard met 450 bomen en verwacht dit seizoen een veel overvloedigere oogst dan het vorige.

"“Dit jaar is het weer het hele seizoen perfect geweest”, aldus Henrik Jorgensen, de eigenaar van de boerderij. ​"Normaal gesproken worden we geconfronteerd met talloze weersuitdagingen, zoals vroege lentehitte gevolgd door plotselinge vorst, waardoor bloemen verloren gaan. Maar dit jaar hebben we die problemen kunnen vermijden.”

Bovendien heeft de biologische producent geprofiteerd van de afwezigheid van de olijf fruitvlieg dit jaar.

"Een vorstperiode van ten minste drie dagen in de winter doodt doorgaans de meeste vliegen onder het grondoppervlak. Dit jaar hadden we geen olijfvliegen, wat een grote opluchting is,” zei Jorgensen.

""Als de olijfvlieg aanwezig is, kunnen we alleen traditionele vliegenvallen gebruiken, omdat we biologische producenten zijn", voegde hij toe.

Volgens Ismea zijn er in Italië meer dan 619,000 bedrijven en boerderijen actief in de olijfsector en 4,327 actieve molens.

Van de 1.16 miljoen hectare olijfgaarden in Italië zijn 247,000 hectare, meer dan 21 procent, bestemd voor de landbouw. biologisch geteeld.