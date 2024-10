Stijgende prijzen gaan gepaard met oogst buiten het seizoen in Australië

Extra vierge olijfolieprijzen in Australië zijn de laatste tijd tot ongekende hoogten gestegen.

Een bezoek aan de schappen van de supermarkt in Melbourne liet zien dat er producten van gemiddelde kwaliteit zijn extra vergine olijfolie kan nu meer dan 25 Australische dollar (€ 15) per liter kosten.

De afgelopen maanden is de prijs van geïmporteerde extra vierge olijfolie aanzienlijk hoger uitgevallen dan de prijzen van in Australië geproduceerde producten. Daarmee is een al lang bestaande markttrend omgedraaid.

Er zijn echter aanwijzingen dat deze stijgende prijstrends binnenkort zullen afzwakken. Denk bijvoorbeeld aan een gunstige opbrengst voor de meeste Australische olijfolieproducenten in de recente oogst en een verwacht herstel van de Europese olijfolieproductie voor het komende seizoen.

"De oogst was nabij wat werd verwacht", vertelde Michael Southan, algemeen directeur van de Australian Olives Association (AOA), Olive Oil Times.

""Het was een tussenjaar, dus we verwachtten dat de opbrengsten lager zouden zijn, maar het was beter dan het vorige tussenjaar in 2022", legde Southan uit, verwijzend naar de natuurlijke afwisselende vruchtcyclus van de olijfboom.

Aan en uit jaren Olijfbomen hebben een natuurlijke cyclus van afwisselend hoge en lage productiejaren, ook wel bekend als ​"on-jaren" en ​"buitenjaren”, respectievelijk. Gedurende een jaar dragen de olijfbomen een grotere hoeveelheid fruit, wat resulteert in een grotere olijfolieproductie. Omgekeerd, een ​"buiten het jaar” wordt gekenmerkt door een verminderde opbrengst aan olijven als gevolg van de stress van het voorgaande jaar ​"op jaar.” Olijfolieproducenten houden deze cycli vaak in de gaten om te anticiperen op en te plannen voor variaties in de productie.

"In sommige gebieden zorgden vorst of hete wind tijdens de bloei voor weinig tot geen vruchtzetting, maar gelukkig was dit niet het geval voor de belangrijkste olijfteeltgebieden", voegde hij toe.

Er is enige schade ontstaan ​​door de olijf kant bugHoewel de bacterie ervoor kan zorgen dat olijfbomen hun bladeren verliezen, was de impact ervan milder dan verwacht.

"“Het was vooral een probleem voor een aantal kleine boomgaarden, omdat deze plaag hen in het verleden niet had getroffen”, aldus Southan. ​"Toch is het een inheems insect dat al vele jaren bestaat. De koelere en nattere voorafgaande zomer was gunstig voor de olijfkantwants om zijn aantal te vergroten.”

Terwijl grote olijfolieproducenten kunnen profiteren van schaalvoordelen om de stijgende productiekosten te compenseren, hebben kleinere producenten vaak te maken met een andere situatie.

Natuurlijke omstandigheden waren slechts een van de vele uitdagingen waarmee Australische producenten van hoogwaardige olijfolie te maken kregen.

Arbeidskosten blijven kleine producenten in heel Australië kopzorgen bezorgen. (Foto: Ashbolt Farm)

"De oogst was kleiner dan de meeste jaren. Dat kwam door de droogte en het weer dat de bloei verstoorde. Bovendien hebben we vorig jaar flink gesnoeid,” zei Anne Ashbolt, mede-eigenaar van Ashbolt Farm, het Zuid-Australische eiland Tasmanië.

"“In Australië gaat het altijd om de arbeid en de kosten van het snoeien en oogsten”, voegde ze toe. ​"Grotere boomgaarden kunnen de enorme Colossus-machines gebruiken. Kleinere boomgaarden zoals de onze, plukken de olijven met handharken.”

Ook diverse andere producenten van hoogwaardige extra vierge olijfolie noemden de stijgende productiekosten als een uitdaging waarmee zij dit jaar te maken hebben.

"“Na Covid was de grootste uitdaging om binnen het budget te blijven, vooral met de stijgende arbeids- en verbruikskosten”, aldus Stephen en Sui Tham, eigenaren van Cape Shanck Olijvenlandgoed.

De boerderij, gelegen in de zuidoostelijke hoek van het Australische vasteland in Victoria, had ook te kampen met extreme weersomstandigheden.

"De zware stortbui in de late lente viel samen met de bloeiperiode. Dit had echt invloed op de hoeveelheid fruit in de bomen,” zei Tham. ​"Na een droge en vrij warme zomer daalden de temperaturen enorm en dit ging gepaard met frequente en incidentele zware regenval, wat de rijping van ons fruit beïnvloedde.”

Opvallend is dat de oogst later dan normaal begon: half mei, met de eerste Leccino-bomen.

"“De hoeveelheid die werd geoogst was over het algemeen lager dan in voorgaande jaren, wat niet onverwacht was gezien de effecten van de lente-regens”, aldus Tham.

Deze ongebruikelijke omstandigheden hadden ook gevolgen voor andere belangrijke aspecten van de productie van extra vierge olijfolie. ​"Over het algemeen waren de olijfolies van onze vijf variëteiten milder, wat ongebruikelijk is voor de Picual- en Picholine-variëteiten. Het zou zeker in de smaak kunnen vallen bij sommige smaakpapillen," zei Tham.

In het noorden van Victoria hadden telers last van vorst in het voorjaar, wat een negatieve invloed had op de productie.

"“Onze oogst was bevredigend”, aldus John Symington, eigenaar van Oase Olijven. ​"Afgelopen voorjaar was er door de vorst veel bloei verloren gegaan, waardoor we lagere verwachtingen hadden dan normaal. De oogst viel uiteindelijk toch tegen, met een resultaat dat aan de lage kant lag van de verwachtingen.”

Vorst tijdens de bloei verlaagde de opbrengst voor de producenten bij Oasis Olives. (Foto: Oasis Olives)

"Klimaat is altijd een complicerende factor omdat het elk jaar anders is. Dit seizoen is een zeer milde zomer omdat het fruit rijpt, wat resulteert in mildere dan gebruikelijke oliën," voegde Symington toe. ​"Het klimaat ligt buiten onze controle, maar we proberen de mix van variëteiten in onze beste olijfolie te veranderen om ze, afhankelijk van de omstandigheden, iets complexer of robuuster te maken.”

Symington merkte op dat uitdagende olijventeeltseizoenen de olijfolieproductie nog complexer maken.

"Proberen kwaliteit te garanderen brengt altijd wat compromissen met zich mee. Als het een keuze is tussen vroeg oogsten voor kwaliteit of later oogsten voor kwantiteit, dan kiezen we graag voor kwaliteit, maar het is niet altijd zo duidelijk,” zei hij.

"Als we onze premiumvariëteiten zoals Coratina of Picual heel vroeg oogsten voor een bijzonder goede olijfolie, kunnen we door het uitstellen van andere variëteiten het risico op anthracnose "Het verlagen van de kwaliteit van olijfolie van sommige vatbare variëteiten zoals Leccino of Barnea", voegde de producent toe.

"“Het is logistiek gezien niet mogelijk om alles zo snel te oogsten als we zouden willen, dus we moeten die afwegingen maken”, legt Symington uit.

Aan de andere kant van het land, in West-Australië, kregen boeren te maken met zeer ongebruikelijke weersomstandigheden, vergelijkbaar met de afgelopen jaren in Zuid-Europa, met stijgende temperaturen en ernstige droogte.

Ian Wildly, de eigenaar van Sherwood Springs, beheert sinds 1,000 ongeveer 1999 olijfbomen. In dat jaar plantte de boerderij de olijfsoorten Frantoio, Leccino, Pendolino en Minerva.

"“De meest recente oogst in mei 2024 lag ver onder de verwachtingen”, aldus Wildly. ​"De regenval tijdens de laatste twee winters was ver onder het gemiddelde, en hoewel de bomen in de zomer worden geïrrigeerd, betekende een gebrek aan bodemvocht minder groei van het voorjaarsblad. De bloei was licht en onregelmatig.”

"We verwachten warm, droog weer in de zomer. Maar 2023/24 was uitzonderlijk,” voegde hij toe. ​"Geen regenval van oktober 2023 tot mei 2024 en lange dagen met temperaturen boven de 40 ºC.”

Wildly wees ook op een opkomend probleem: de schade die wordt veroorzaakt door de Port Lincoln Ringneck-papegaaien.

"“Hij komt oorspronkelijk uit Australië en leeft in de bossen in het zuidwesten, waar hij zich voedt met bloemen en vruchten van eucalyptusbomen”, zei hij. ​"Onlangs hebben ze ontdekt dat olijven een makkelijke voedselbron zijn. De papegaaien bijten de vruchtdragende tak af als de olijven rijpen en voeden zich met de vruchten en zaden op de grond.”

"“Niet alleen de oogst van het huidige jaar gaat verloren, maar ook de vruchtdragende tak voor het volgende jaar”, voegde hij toe. ​"Gebrek aan adequate snoei in de loop der jaren heeft ook bijgedragen. Dit is aangepakt door een gezamenlijke poging om een ​​of twee steigertakken op elke boom te knotten. De eerste tekenen zijn bemoedigend met sterke nieuwe groei.”

"De lokale markt is sterk, maar de slechte opbrengsten hebben over het algemeen de prijzen doen stijgen, misschien wel tot het punt waarop sommige consumenten overstappen op een goedkoper alternatief, zoals koolzaadolie," waarschuwde Wildly.

Volgens Southan, ​"De belangrijkste kansen met de huidige prijzen voor extra vergine olijfolie zijn voor grote landbouwbedrijven om hun activiteiten te diversifiëren met grote boomgaardaanplantingen, vooral waar ze water beschikbaar hebben voor irrigatie.”

"“Er zijn uitdagingen voor kleinere bedrijven, omdat de schaalvoordelen niet toereikend zijn om zo winstgevend te zijn als ze zouden willen bij de productie van extra vergine olijfolie”, concludeerde hij. ​"Tafelolijven bieden hen een geweldige kans.”