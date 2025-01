De productie van olijfolie in Rome op openbare boerderijen ondersteunt de gemeenschap en duurzaamheid

De stad Rome produceert extra vergine olijfolie van 1,500 eeuwenoude olijfbomen, genesteld in Tenuta di Castel di Guido, de grootste openbare boerderij van Europa met 2,000 hectare.

De biologische blend, gemaakt van typische lokale variëteiten, Frantoio, Pendolino en Leccino, werd aan het publiek gepresenteerd tijdens het eerste olijfoliefestival dat op 15 december op het landgoed werd gehouden.th.

Het was ook de gelegenheid om de onlangs ontvangen Olio di Roma BGA certificering.

De extra vergine olijfolie wordt deels gebruikt voor solidariteitsprojecten, terwijl de rest wordt verkocht. De opbrengsten van de verkoop worden geherinvesteerd in het beheer en onderhoud van de boerderij.

"De olijvenoogst bij Tenuta di Castel di Guido is van groot belang voor Rome, omdat het een zeldzaam voorbeeld is van een stad met een eigen productie van extra vergine olijfolie", vertelde Sabrina Alfonsí, Rome's raadslid voor landbouw, aan Olive Oil Times.

"“De waarde van dit product ligt enerzijds in de hoge kwaliteit ervan en anderzijds in het feit dat het een instrument is om inclusie- en milieuprojecten te implementeren”, voegde ze toe.

Onder een jaarlijks vernieuwde overeenkomst produceert Rome al lang olijfolie op het landgoed Castel di Guido, eigendom van de regio Lazio. De stadsautoriteit tekende echter onlangs een nieuwe overeenkomst met de regionale raad en kreeg het langetermijnbeheer van de boerderij.

De gemeenteraad gaf in een verklaring aan dat het meerjarige directe beheer van het pand een betere organisatie van de activiteiten mogelijk maakt, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor herontwikkeling, waaronder de bouw van een olijfoliemolen.

De boerderij met het landelijk erfgoedmuseum in de Tenuta di Castel di Guido in Rome (Foto: Ministerie van Landbouw van de stad Rome)

Er wordt al aan verschillende nieuwe projecten gewerkt. Hernieuwbare energiebronnen zullen de boerderij binnenkort van stroom voorzien en er zal een recycling- en composteringssysteem worden toegepast om afval tot nul te reduceren.

Naast olijfolie produceert Tenuta di Castel di Guido biologisch fruit, groenten, granen en melk. Het wordt gebruikt voor veeteelt en het graasgebied is de thuisbasis van de grootste kudde Maremma-koeien in Lazio. Het landgoed omvat een verscheidenheid aan ecosystemen, waaronder bossen en mediterrane struiken.

De oorsprong van het landgoed gaat terug tot de Romeinse tijd, toen het gebied al gewijd was aan landbouwactiviteiten. Door de eeuwen heen is het landgoed onder controle gekomen van verschillende eigenaren, waaronder de katholieke kerk en de nationale overheid.

De 30 hectare grote olijfboomgaard grenst aan een boerderij die een klein landelijk erfgoedmuseum herbergt. Het gebouw, gebouwd in de vroege jaren 1940, diende voorheen heel andere doeleinden; het is gebruikt als slaapzaal voor gevangenen en geïnterneerde burgers tijdens het fascistische regime toen de boerderij werd omgevormd tot een werkkamp.

Tegenwoordig worden in alle gebouwen op het landgoed educatieve activiteiten en initiatieven van non-profitorganisaties en -verenigingen georganiseerd. Een daarvan is LIPU, de Italiaanse Liga voor Vogelbescherming, die toezicht houdt op 250 hectare.

De eeuwenoude olijfgaard in Tenuta di Castel di Guido in Rome (Foto: Ylenia Granitto)

Tenuta di Castel di Guido is de thuisbasis van talloze flora- en faunasoorten en maakt deel uit van Natura 2000, een netwerk van beschermde gebieden dat door de Europese Unie is opgezet om de meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats te beschermen.

Vanwege deze status is het gebied onderworpen aan strenge regels om de biodiversiteit te beschermen. Bezoekers kunnen het landgoed echter vrij bezoeken en deelnemen aan rondleidingen.

"“Landbouw in Rome staat voor participatie, gemeenschapsgroei, solidariteit en duurzaamheid”, aldus Alfonsi. ​"Dit is een realiteit in verschillende delen van de stad, zoals in de wijken Nuova Tor Vergata en Torre Spaccata, waar burgerverenigingen zich bezighouden met de olijfbomen in openbare parken en de verkregen olie verdelen onder de behoeftigen.”

"“Kwalitatieve biologische landbouw draagt ​​aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu, de bodem en het landschap”, voegde ze toe. ​"Bovendien toont het verkregen Olio di Roma PGI-certificaat aan dat de producten van ons grondgebied als uitmuntend kunnen worden erkend en een drijvende kracht zijn voor de economische en toeristische ontwikkeling.”