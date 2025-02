Bescherming van unieke olijfteelttradities op het Italiaanse eiland Pantelleria

De olijventeelt op het Siciliaanse eiland Pantelleria, de Italiaanse regio die het dichtst bij Afrika ligt, heeft unieke kenmerken.

De olijfboom wordt volgens een bepaald systeem gekweekt, waardoor hij horizontaal groeit.

Het systeem voorkomt dat de bomen hoger worden dan de aangrenzende droge stenen muur. Hierdoor kunnen de bomen hun waterverbruik optimaliseren en beter omgaan met wind.

Een economisch inkomen voor de kleine producenten op het eiland is noodzakelijk om deze bomen, waarvan er veel al eeuwenoud zijn, beter te kunnen beschermen en om deze duurzame en veerkrachtige landbouwpraktijk te kunnen toepassen. – Gianpaolo Rampini, president van Resilea

Deze landbouwmethode heeft eeuwenlang de teelt van olijfbomen en de productie van olijfolie mogelijk gemaakt in het extreme klimaat van het vulkanische eiland, dat gekenmerkt wordt door droogte en stormen.

Dit systeem van olijfbomenteelt dreigt te verdwijnen vanwege het gebrek aan generatiewisseling.

De vereniging Resilea, die zich ten doel stelt lokale gemeenschappen te heropbouwen en te versterken, werkt samen met de Universiteit van Palermo om het kennissysteem achter deze landbouwpraktijk, ook wel bekend als ​"De kunst van de kruipende olijfboom van Pantelleria.”

Zie ook: De productie van olijfolie in Rome op openbare boerderijen ondersteunt de gemeenschap en duurzaamheid

"Nadat we een aantal jaren in ontwikkelingslanden hadden gewerkt, vestigden we ons in 2013 in Italië, in Pantelleria, met de bedoeling de kennis te behouden die ten grondslag ligt aan deze methode van aanpassing aan de lokale omgeving, die eeuwen geleden door de telers van het eiland is bedacht,” vertelde Gianpaolo Rampini, de president van Resilea, aan Olive Oil Times.

Tijdens zijn werk in het buitenland zei Rampini dat het verdwijnen van plattelandsgemeenschappen en hun culturen wereldwijd een aanzienlijke bedreiging vormt voor de culturele diversiteit.

"“Ons doel is om de verzameling niet-geschreven theoretische en praktische elementen, gedefinieerd door onderzoek als lokale ecologische kennis, te beschermen, die de hoeksteen vormt van plattelandsgemeenschappen”, zei hij.

Het snoei- en trainingssysteem van de olijfboom van Pantelleria omvat droge landbouwtechnieken. Het voorkomt de effecten van ​''matticate' is een woord uit het lokale dialect dat verwijst naar sterke windstoten die tijdens stormen vanaf zee landinwaarts waaien.

"Deze klimaatbestendige praktijk komt vandaag de dag naar voren als een interessant element in het kader van de voortdurende klimaatverandering", zei Rampini. ​"Dat was in het verleden noodzakelijk, omdat het eiland geen meren en rivieren had en zelfs geen waterontziltingsinstallatie zoals nu, en elke bewoner het regenwater via het dak van zijn huis verzamelde. ​''dammuso', het traditionele huis van het eiland.”

"“De beperkte watervoorziening maakte het moeilijk of zelfs onmogelijk om traditionele olijventeelt uit te voeren”, voegde hij toe.

De eerste praktijk bestaat uit het met touwen en stenen naar de grond duwen van de takken van pas geplante of zeer jonge olijfbomen, totdat ze een horizontale richting aannemen.

Zodra de nieuwe scheuten opkomen, moeten de scheuten die naar boven groeien worden gesnoeid. De scheuten die naar beneden groeien, mogen blijven groeien.

"Sommigen geloven dat het nodig is om scheuten langs de hoofdtakken te laten groeien, terwijl anderen scheuten alleen op het laatste deel van de hoofdtakken laten groeien,' aldus Rampini.

"Deze variaties maken deel uit van de schat aan informatie die Resilea en de Universiteit van Palermo willen verzamelen en doorgeven aan de nieuwe generaties via een project dat momenteel gaande is", voegde hij toe. ​"Het geeft ons veel voldoening, want de deelnemende studenten zijn enthousiast en leren snel.”

advertentie

advertentie

Op basis van een multidisciplinaire en ervaringsgerichte aanpak leren studenten van tien tot zeventien jaar de techniek van de olijventeelt van oudere telers, met ondersteuning van het universitaire team dat de informatie verzamelt.

Begeleiders maken verslagen en documentaires tijdens veldactiviteiten die speciaal bedoeld zijn voor leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school.

"“De studenten begrijpen meteen dat het hier om een ​​bijzondere agrarische context gaat, gevormd door terrassen en droge stenen muren, en dat de liggende olijfbomen daarin zijn ingebed”, aldus Antonio Motisi, hoogleraar boomkwekerij aan de Universiteit van Palermo en projectcoördinator.

"“We kunnen inderdaad niet aan de olijfboom en de andere boomsoorten op het eiland denken zonder rekening te houden met de aanwezigheid van de droge stenen muren”, voegde hij toe.

Pantelleria is bezaaid met terrassen die worden begrensd door droge muren. Deze zijn door de eeuwen heen gebouwd met vulkanische stenen die uit de grond zijn gehaald om ze bebouwbaar te maken.

Naast de tuin van Pantesco is er een omheining die wordt gebruikt voor de teelt van citrusvruchten en de stomBeide gebouwen zijn van steen gemaakt. De droge muur is een symbool van de lokale architectuur.

"“In essentie wordt er een kleine klimaatmicrokosmos gevormd door de muur van één meter hoog die het terras en de olijfboom op de hoogte ervan begrenst”, aldus Motisi. ​"Wij kennen geen vergelijkbare olijventeelt in het Middellandse Zeegebied.”

De meeste olijfbomen zijn Biancolilla, en sommige variëteiten, waarschijnlijk ook uit Tunesië, moeten nog worden geïdentificeerd.

Snoeien gebeurt in de winter en de zomer en speelt een belangrijke rol in de olijventeelt. Anders conventionele snoeimethoden, deze techniek sluit retoursnedes uit.

Het doel is om onnodige waterstress bij de olijfboom te voorkomen tijdens de ontwikkeling van nieuwe scheuten.

"“Nadat de conventionele snoei is uitgevoerd, verschijnen er krachtige scheuten en uitlopers”, aldus Motisi. ​"In dit geval wordt het hout van de hoofdtakken juist oud laten worden om die krachtige ontwikkeling in toom te houden en te voorkomen dat de plant in de zomer in de problemen komt. En dit bevordert de bloei en vruchtzetting van de plant.”

Vanwege de horizontale ontwikkeling van de boom is een eigenaardig trainingssysteem vereist. De hoofdtakken worden lang gelaten en wanneer ze op het punt staan ​​de grond te raken, wordt er een steen tussen het hout en de grond geplaatst om contact te voorkomen.

Daarentegen kunnen de takken van hele grote bomen vaak worden aangemoedigd om de grond te raken en wortel te schieten, zodat ze zichzelf weer op krachten kunnen brengen.

"In dit geval, wanneer een tak een bepaalde lengte bereikt, bijvoorbeeld vier of vijf meter, zal het gedeelte dat de grond raakt, worden begraven, zodat een nieuwe wortel zich vastzet in het ondergrondse punt en de tak nieuw leven inblaast terwijl deze blijft groeien,' legt Motisi uit.

In zijn 85 vierkante kilometer omvat Pantelleria een 836 meter hoge berg en verschillende pedoklimatologische omstandigheden waaraan boeren zich hebben aangepast. Afhankelijk van het gebied worden verschillende snoei- en trainingsmethoden gebruikt.

"“De algemene regel kent een aantal uitzonderingen”, aldus Rampini. ​"Bijvoorbeeld, in Sibà, een van de hoogste districten, hebben sommige planten spiraalvormige takken, waardoor boeren waarschijnlijk ruimte konden winnen. De olijfbomen zijn 150 vierkante meter in andere gebieden, soms verspreid over meer terrassen.”

De grote luifels bedekken het terrasoppervlak en beschermen de grond tegen zonlicht. Ook beperken ze de verdamping van vocht, waardoor het waterverbruik wordt verminderd.

"“In deze context is alles erop gericht om het waterverbruik van de boom te verminderen”, aldus Motisi. ​"Ook de droge stenen muur speelt een rol, omdat deze het effect van de wind verzacht door de luchtstroom te vertragen en zo het waterverlies door transpiratie te beperken.”

"“Het veroorzaakt waarschijnlijk ook microklimatologische dynamieken die de condensatie van vocht in de lucht bevorderen, een zeer complex aspect dat we onderzoeken”, voegde hij toe.

Liggende takken van een olijfboom, geleid volgens de techniek die is bedacht door de kwekers op het eiland Pantelleria. (Foto: Gianpaolo Rampini)

Volgens de beschikbare gegevens is het landbouwareaal van Pantelleria gedaald van ruim 80 procent halverwege de vorige eeuw tot minder dan 20 procent nu. Dit wijst erop dat er veel verwaarloosde boomgaarden zijn.

Resilea heeft zich gecommitteerd aan herstellen verlaten olijfgaarden en productie extra vierge olijfolie al enkele jarenDe vereniging is nu van plan om een ​​gemeenschapsbedrijf op te richten.

""Wij geloven dat een economisch inkomen voor de kleine producenten op het eiland noodzakelijk is om deze bomen, waarvan er veel eeuwenoud zijn, beter te beschermen en deze duurzame en veerkrachtige landbouwpraktijk te realiseren", aldus Rampini. ​"Werken in zo’n bijzondere omgeving vergt veel inspanning en hoge kosten, omdat er geen mechanische middelen kunnen worden gebruikt en alles met de hand wordt gedaan.”

"“Ons doel is om deze praktijk economisch duurzaam te maken, zodat producenten toezicht kunnen houden op de hele productieketen”, voegde hij toe.

Ook het transport van de olijven, die binnen enkele uren na de pluk en het persen in een lokale molen per schip naar Trapani op Sicilië worden vervoerd, brengt extra kosten met zich mee.

Ook boeren op het eiland lopen gevaar als de veerboot vanwege slecht weer dagenlang niet vaart, waardoor de levering van het fruit vertraging oploopt en de kwaliteit afneemt.

Het plan van Resilea omvat de bouw van een eigen maalfaciliteit om deze problemen te voorkomen en de functionaliteit te verbeteren.

"“Er is een goede molen in Pantelleria, maar voor ons doel hebben we andere apparatuur nodig”, aldus Rampini. ​"We streven ernaar een ultramoderne tweefasentechnologie op te zetten die goed kan werken met kleine volumes olijven, gecombineerd met een opslagfaciliteit, een bottelmachine en een systeem voor hergebruik van bijproducten.”

Omdat duurzaamheid centraal staat en het project de ambitie heeft om allesomvattend te zijn, omvat het project ook een onderzoekscomponent.

"“Wij handelen volgens de principes van de circulaire economie”, aldus Rampini. ​"Onder de spelers die werken aan het creëren van het communitybedrijf is PlantaRei Biotech, een startup onder leiding van Elena Sgaravatti die zich richt op producten met een hoge toegevoegde waarde uit productieafval. Het bedrijf bestudeert momenteel de olijfbladeren van deze bomen voor de extractie van polyfenolen. '

"“We zijn blij te kunnen zeggen dat de lokale publieke instellingen ons project steunen”, concludeerde hij. ​"We kunnen extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit produceren, wat bijdraagt ​​aan duurzame ontwikkeling. De inkomsten uit de verkoop worden opnieuw geïnvesteerd om de kleine producenten te versterken en om zo'n waardevol landschap, milieu- en cultureel erfgoed te beschermen.”