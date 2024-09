Sloveense coöperatie richt zich op fenolgehaltes

Het seizoen in het Middellandse Zeegebied zal worden herinnerd vanwege de vroege start van de olijvenoogst in 2024.

In het zuiden van Italië zijn de molens sinds 1 september in bedrijfst en in Andalusië, Spanje, is de oogst van de Gordal-olijvensoort al begonnen.

Ondertussen stroomt de eerste nieuwe olie al in Slovenië, het kleine Europese land ingeklemd tussen Italië en Kroatië aan de noordoostkust van de Adriatische Zee.

"Vorig jaar hebben we op 14 september geoogstth“En dit jaar hebben we de datum drie weken naar voren gehaald”, aldus Danijel Stojković Kukulin, olijfboer en biochemicus.

"“We waren geïnteresseerd in wat voor soort olie er geproduceerd zou worden uit de olijven die in augustus geoogst en verwerkt waren, wat de kenmerken ervan zouden zijn en wat uiteindelijk de opbrengst zou zijn”, voegde hij toe.

Stojković is lid van Terra Centuria, een coöperatie van jonge olijventelers. Velen van hen richten zich op biologische teelt en vroege oogsten.

Stojković's eerste extra vergine olijfolie van het jaar, gemaakt van de Istarska bjelica-variëteit op 23 augustusrd in de molen van de coöperatie, verraste iedereen aangenaam. Samen met andere vitale componenten toonde de eerste analyse meer dan 1,500 milligram polyfenolen per liter.

"“Dit is een concentraat van de olijfvrucht zelf”, aldus Stojković. ​"Naast de vele polyfenolen is de olie intens groen van kleur, bevat veel chlorofyl en is extreem pittig.”

Stojković begon ongeveer tien jaar geleden als professioneel olijventeler toen hij van zijn grootvader Oreste een boomgaard met ongeveer 50 bomen erfde in Čežarji, vlak bij Koper, de grootste stad aan de kust van Slovenië.

Later plantte hij 300 Istarska bjelica, Grigan, Coratina, Leccino en Storta olijfbomen op een naburige heuvel, die hij van plan is biologisch te verbouwen. Stojković is ook van plan om 150 bomen van Griekse variëteiten toe te voegen.

Na het behalen van een bachelordiploma in biochemie behaalde Stojković een doctoraat in moleculaire genetica en biotechnologie.

Hij heeft nieuwe dingen geprobeerd op het gebied van de olijventeelt en -verwerking, van biologische landbouwtechnieken en de teelt van minder bekende olijfsoorten tot innovatieve technologische benaderingen in de verwerking, waardoor de olie een grotere toegevoegde waarde krijgt.

Stojković is vooral geïnteresseerd in polyfenolen. Hij leerde eerst dat groene olijven de hoogste concentratie polyfenolen bevatten door te lezen over de kweekvaardigheden van de oude Romeinen en Grieken. In het oude Rome kenden ze vijf basiscategorieën.

"De duurste, vaak gevierd als de olie van de goden, werd geproduceerd uit perfect groene olijven, die gewoonlijk werden geoogst van eind augustus tot eind september", aldus Stojković. ​"Ze noemden die olie: Oleum aestivum (zomerolie), Oleum acerbum, Oleum omphacium or Oleum ex albis ulivis. Deze olie werd vooral gebruikt voor medische en cosmetische doeleinden.”

Moderne wetenschappelijke methoden hebben sindsdien bevestigd wat de Romeinen beschreven, door oleocanthal, oleuropein, oleaceïne, hydroxytyrosol, tyrosol en andere bioactieve verbindingen die extra vierge olijfolie unieke smaken en verbeterde gezondheidsvoordelen.

Extra vierge olijfolie met een hoog fenolgehalte van Kukulin

De polyfenolen in extra vergine olijfolie worden in verband gebracht met het voorkomen en verzachten van enkele van de meest voorkomende chronische ziekten, waaronder: hart-en vaatziekte, kanker, Dementie en suikerziekte.

De coöperatie Terra Centuria doet al enkele jaren onderzoek en experimenteert met verschillende oogst-, maal- en opslagmethoden. ​"“Het doel is dat onze olie meer dan 5,000 milligram polyfenolen per liter bereikt”, aldus Stojković.

Hij legde uit dat ze dit jaar onder andere de olijven tijdens de oogst in een koelcel bewaarden en dat ze bij het persen gebruikmaakten van droogijs.

""Door de temperatuur te verlagen, vooral bij aromatische varianten, wordt de creatie van frisse en aangename aroma's aanzienlijk vergroot, terwijl tegelijkertijd de extractie van polyfenolen wordt verminderd", aldus Stojković. "Het is belangrijk waar we de temperatuur verlagen, maar we zijn nog steeds bezig om te bepalen met hoeveel en hoe lang."

In de laatste fase heeft elk detail in de oliemolen invloed op de hoeveelheid en samenstelling van polyfenolen in olijfolie. Zelfs een kleine verandering in de snelheid van het blad of de mengtijd kan de eigenschappen van de olie aanzienlijk veranderen.

"Dit jaar hebben we ook de hypothese bevestigd dat technologie in de oliemolen de samenstelling van polyfenolen in olijfolie kan beïnvloeden", aldus Stojkovič. ​"“In voorgaande jaren hadden we bijvoorbeeld ongeveer tien procent oleocanthal, en dit jaar slaagden we erin om meer dan 60 procent van alle polyfenolen te verkrijgen.”

Danijel Stojkovic Kukulin

De afgelopen vijf jaar is de kwaliteit van zijn extra vierge olijfolie met een hoog polyfenolgehalte bevestigd op Aristoleo, een Griekse wedstrijd die gespecialiseerd is in olijfolie met veel polyfenolen.

"“Vijf jaar geleden heb ik het eerste monster van mijn olie naar die wedstrijd gestuurd en de hoogste prijs gewonnen”, aldus Stojkovič. ​"Het was een bevestiging dat ik op het goede pad zit.”

Naast de gezondheidsvoordelen en prijzen wordt de extra vergine olijfolie van Stojkovič steeds meer gewaardeerd in de haute gastronomie. Chef Jérôme Banctel gebruikt het in restaurant Le Gabriel in Parijs, dat 3 Michelinsterren heeft.

Met zijn merk QQLYN wil Stojkovič de markt van 2025 betreden NYIOOC World Olive Oil Competition, de meest prestigieuze wedstrijd ter wereld voor de kwaliteit van olijfolie.

Hij hoopt op een prijs bij de NYIOOC zal hem helpen een partnerschap aan te gaan met een groot Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de distributie van olijfolie met een hoog fenolgehalte.

Ondanks de extra kosten verwacht Stojkovič dat de vraag naar extra vierge olijfolie met een hoog gehalte aan polyfenolen in de Verenigde Staten zal blijven stijgen.

"“De kosten voor het produceren van extra vierge olijfolie uit groene olijven zijn twee keer zo hoog, misschien zelfs drie keer zo hoog [als die van rijpe olijven]”, zei hij. ​"De olieopbrengst is lager. Bijvoorbeeld, Istarska bjelica, een van de eerdere variëteiten die we dit jaar voor het eerst produceerden, had ergens tussen de acht en tien procent olieopbrengst.”

"“In september gaan we ook alle andere soorten plukken”, voegde Stojkovič toe. ​"De olieopbrengst zal iets hoger zijn. Toen we echter de productiekosten van deze eerste olie berekenden, lagen die tussen de € 40 en € 50 per liter, dus de uiteindelijke prijs komt daarmee overeen.”

Terwijl sommige extra vierge olijfolie met een hoog fenolgehalte voor € 150 tot € 500 per liter worden verkocht, zei Stojkovič dat zijn prijzen lager zullen zijn. Toch is hij ervan overtuigd dat de vraag naar dit marktsegment zal groeien, wat producenten aanmoedigt om te kiezen voor een vroege oogst in Slovenië en andere landen die qua hoeveelheid niet kunnen concurreren met Spanje, Italië of Griekenland. Slovenië produceert jaarlijks tussen de 800 en 2,000 ton olijfolie.