Zuid-Afrikaanse merken schitteren opnieuw op wereldcompetitie

Olijfolieproducenten uit Zuid-Afrika vieren hun op één na beste prestatie op de NYIOOC World Olive Oil Competitionen won 12 prijzen (zeven gouden en vijf zilveren) uit 19 inzendingen.

Deelnemers uit het meest zuidelijke Afrikaanse land hebben hun positie in de competitie veiliggesteld en hun positie ten opzichte van de landen op het zuidelijk halfrond langzaam maar zeker verbeterd.

Hoewel het land nog steeds een relatief kleine producent is vergeleken met andere landen onder de evenaar, richten Zuid-Afrikanen zich steeds meer op hoogwaardige producten. extra vergine olijfolie: vorig jaar verdienden producenten een recordhoogte 16 onderscheidingen uit 16 inzendingen voor de Wereldcompetitie.

Volgens de South African Olive Industry Association (SA Olive) wordt 95 procent van de olijfolie die elk jaar in Zuid-Afrika wordt geproduceerd, geclassificeerd als extra vierge.

De kwaliteit die Zuid-Afrikaanse olijfolieproducenten door de jaren heen hebben bereikt, heeft ook de aandacht getrokken van lokale professionals die op zoek zijn naar de beste oliën voor hun bedrijven.

"“We krijgen ambachtelijke, fantastische producten”, aldus de chef-kok en restauranthouder uit Kaapstad, Christophe Dehosse. ​"Er is geen enkele reden om olijfolie te kopen die uit Europa komt, 10,000 kilometer verderop.”

De boeren in het land zijn ook begonnen met het kweken van olijfbomen. Hierdoor is de olijventeelt de snelst groeiende landbouwsector in het land, met een jaarlijkse groei van 20 procent.

In het Oogstjaar 2024Tijdens de periode van ongeveer half maart tot begin juli konden boeren en molenaars in Zuid-Afrika genieten van een recordoogst van 1.6 miljoen liter (ongeveer 1,760 ton) olijfolie en van hoogwaardige verse oliën in de meeste producerende regio's van het land.

De sector moest echter uitdagingen overwinnen die werden veroorzaakt door grillig weer en frequente stroomuitval door instortingen in het elektriciteitsnet van het land. Dit dwong producenten om hun activiteiten zorgvuldig te ontwerpen en uit te voeren om de juiste oogst en verwerking van de olijven te garanderen.

Gelegen tussen de historische stad Stellenbosch en de Banhoekvallei in de regio West-Kaap van het land, Tokara-olijven trotseerde de ongunstige omstandigheden tijdens de oogst en won een Gold Award voor zijn gelijknamige biologische medium blend van Italiaanse variëteiten.

Tokara Olives heeft een Gold Award gewonnen voor zijn medium blend van Italiaanse olijfsoorten. (Foto: Tokara Olives)

"Het Tokara-team is erg enthousiast, want het was een enorme prestatie om een ​​gouden prijs te winnen bij de NYIOOC", aldus Gert van Dyk, operationeel manager van het bedrijf. ​"Het is een geweldig moment om succes te vieren en iedereen te motiveren om in de toekomst te blijven streven naar uitmuntendheid.”

Van Dyk merkte op dat Tokara's weg naar succes dit jaar hobbelig was, met extreme weersomstandigheden en een gebrek aan regenval die gevolgen hadden voor de olijfolieoogst van het bedrijf.

"De natuur heeft bijgedragen aan een aantal extreme uitdagingen tijdens de oogst, aangezien we begin april te maken kregen met grote oogstverliezen door een zware windstorm, terwijl onze normale winterregenval tijdens de oogst ontbrak', zei hij.

"Deze verschijnselen hebben bijgedragen aan een versnelde rijping van onze olijvenoogst, waardoor onze olijfmolen een groter volume olijven per dag moet verwerken dan normaal", voegde van Dyk toe.

Mardouw Investeringen, een andere producent gevestigd in de Westkaap, waar 95 procent van de olijfolie van het land wordt geproduceerd, herhaalde zijn succes tijdens de wedstrijd van vorig jaar en won dit jaar opnieuw twee Gold Awards.

Mardouw Investments heeft de afgelopen zes jaar elk jaar een World Competition-onderscheiding gewonnen. (Foto: Mardouw Investments)

Mardouw werd bekroond voor zijn gelijknamige medium blend van Favolosa- en Coratina-olijven en zijn monovariëteit van Frantoio-olijven, waarmee hij zijn winnende reeks in de wereldcompetitie voortzette.

"“De prijzen betekenen de wereld voor ons”, aldus algemeen directeur Philip King. ​"Wij hebben altijd geloofd dat wij extra vergine olijfolie van wereldklasse produceren en dat wij twee Gold Awards hebben gewonnen bij zo'n prestigieuze wedstrijd als NYIOOC is weer een enorme eer. Dit is ook toont onze consistentie omdat we deze prijs al zes jaar op rij hebben gewonnen sinds 2019.”

De relatief nieuwe Favolosa-variëteit, FS17, werd oorspronkelijk in de jaren 1980 in Italië ontwikkeld uit het Frantoio-cultivar en wordt beschouwd als resistent tegen de bacterie Xylella fastidiosa. De vruchten van het cultivar zijn middelgroot, wijnrood als ze rijp zijn en hebben een gemiddeld tot hoog polyfenolgehalte.

King zei dat Mardouw ook zijn export wil vergroten en van plan is om de NYIOOC prijzen die het heeft ontvangen als nieuwe stormram op de markt.

"“We willen onze export uitbreiden met een strategische focus op de oostkust van de Verenigde Staten”, zei hij. ​"Ik ben ervan overtuigd dat onze consistente goede prestaties in de NYIOOC de afgelopen zes jaar zullen ons helpen onze doelmarkt te penetreren.”

Voor de 39-jarige Loyiso Manga, de eigenaar van Ubuntu uit de hoofdstad van het land, Kaapstad, waar hij een prijs won van de NYIOOC was een levensdroom die uitkwam.

De vader van de Zuid-Afrikaanse democratie, Nelson Mandela, maakte het woord Ubuntu beroemd, wat mededogen en vriendelijkheid betekent. (Foto: Ubuntu)

""Ik ben opgewonden en trots", zei Manga na een zilveren onderscheiding ontvangen voor een delicate mix, op de markt gebracht in een opvallend versierde fles met traditionele Afrikaanse ontwerpen.

"“Deze overwinning is voor alle werkloze jongeren en voor degenen die hun dromen willen najagen,” voegde Manga toe. ​"Dat hebben we gedaan, en we zijn nog maar net begonnen.”

Ubuntu, vernoemd naar een woord dat beroemd werd door Nelson Mandela en dat mededogen en vriendelijkheid betekent, is het eerste olijfoliebedrijf in Zuid-Afrika dat in handen is van een zwarte ondernemer.

Manga is gepassioneerd door de landbouw en filantropie en zocht twee jaar lang naar een olijfboerderij. In 2019 gaf hij zijn visie gestalte door Ubuntu op te richten.

"“Ubuntu extra vierge olijfolie is niet zomaar een eendagsvlieg”, zei hij. ​"het is het verhaal van een droom die tot leven komt door hard werken en een focus op de voordelen die het zal opleveren voor de mensen waarmee het in contact komt.”

De vreugde van het winnen bij de NYIOOC heeft zich ook verspreid naar de nabijgelegen Breede River Valley, waar Rio Largo Olijf Landgoed werd opnieuw uitgeroepen tot een van de beste olijfolieproducenten ter wereld.

"Een prijs winnen bij de NYIOOC, de grootste internationale competitie voor extra vierge olijfolie, is een belangrijke prestatie die het vieren waard is", aldus mede-eigenaar Brenda Wilkinson. ​"Deze erkenning vergroot niet alleen onze naamsbekendheid, met name op wereldschaal, maar dient ook als maatstaf voor onze kwaliteit in vergelijking met marktleiders.”

Rio Largo is een meervoudig winnaar van de World Competition en ontving dit jaar een Silver Award voor een medium blend. De wijn heeft al zes prijzen gewonnen in eerdere edities van de competitie.

""Deze prijs bevestigt onze positie als concurrerende speler op de markt, wekt vertrouwen in onze producten en opent nieuwe groeimogelijkheden", concludeerde Wilkinson.