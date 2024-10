Zuid-Afrikaanse boeren genieten van herstel van productie

Olijventelers in Zuid-Afrika hebben een vruchtbare oogst gehad en de productievolumes waren de afgelopen jaren het hoogst.

""Het olijvenseizoen van 2024 is voor Zuid-Afrikaanse producenten zeer succesvol geweest", aldus Wendy Petersen, algemeen directeur van de branchevereniging SA Olive.

De olijfolieproductie in Zuid-Afrika zal naar verwachting 1.6 miljoen liter bedragen in het oogstjaar 2023/24, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 1.2 miljoen liter het voorgaande jaar. De jaarlijkse productie schommelt doorgaans tussen 1.5 en - miljoen liter.

"We hebben een algehele gemiddelde stijging van tien tot twintig procent gezien bij producenten, met de kwaliteit van de extra vergine olijfolie “Ze zijn heel goed,” zei Petersen. ​"De uitzonderlijke kwaliteit van de tafelolijven en de extra vergine olijfolie dit seizoen onderstreept de toewijding en het harde werk van onze producenten.”

"“Dit weerspiegelt ook de gunstige groeiomstandigheden en de expertise die hebben bijgedragen aan het bereiken van zulke hoge normen”, voegde ze toe.

Het groeiend succes van Zuid-Afrikaanse olijfproducenten op het internationale toneel, zoals op de NYIOOC World Olive Oil Competition, duidt op een verschuiving van de focus naar kwaliteit.

Deze resultaten tonen ook de veerkracht van de lokale olijvensector aan, die gedurende het seizoen talloze uitdagingen heeft overwonnen.

"“De hoge inputkosten blijven een grote uitdaging voor onze producenten”, aldus Petersen. ​"“De kosten voor elektriciteit en input blijven grote obstakels in de landbouw, en de olijvensector vormt daarop geen uitzondering”, voegde ze toe, verwijzend naar de frequente stroomuitval die het land teistert.

"“De olijvenindustrie is bovendien zeer arbeidsintensief en dit heeft direct invloed op de prijs van het product”, legt Peterson uit. ​"Als het niet direct na de oogst wordt verwerkt, heeft het niet alleen invloed op de prijzen, maar ook direct invloed op de kwaliteit van het eindproduct.”

Zuid-Afrika importeert grote hoeveelheden extra vierge olijfolie uit het buitenland en de nettoproductie is lager dan het verbruik.

De concurrentie van buitenlandse producten zorgt voor extra druk op de lokale markt voor extra vierge olijfolie.

"“In Zuid-Afrika krijgen onze producenten geen overheidssteun, zoals dat wel het geval is in andere olijfolieproducerende landen”, aldus Petersen.

"Deze prijsdruk resulteerde in goedkopere geïmporteerde oliën die in de Zuid-Afrikaanse detailhandelsschappen terechtkwamen en zorgde ervoor dat Zuid-Afrikaanse producenten moesten concurreren met een gesubsidieerd, goedkoper en inferieur kwaliteitsimportproduct", voegde ze toe.

Bovendien wordt de prijs van Zuid-Afrikaanse olijfolie, met name extra vergine olijfolie, direct beïnvloed door het feit dat deze producten niet onder het BTW-nultarief vallen.

"Dat beïnvloedt de concurrentie op de markt. Andere plantaardige en zaadoliën zijn BTW-nultarief, waardoor de vergelijking op prijs oneerlijk is,” voegde Petersen toe, wat erop wees dat consumenten nog steeds erg prijsbewust zijn.

Brenda Wilkinson zei dat de vroege oogst van Rio Largo een aantal klimaatproblemen waar andere producenten mee te maken hadden, kon vermijden. (Foto: Rio Largo Olive Estate)

Babylontoren, een historische boerderij gevestigd aan de voet van de Simonsberg in de Franschhoek wijnvallei in Zuid-Afrika, rapporteerde uitstekende resultaten voor het seizoen.

"“Over het geheel genomen waren zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de productie sterk”, aldus Petrus van Eeden, olijfoliespecialist van Babylonstoren. ​"We zagen een lichte stijging van de volumes ten opzichte van 2023, met name bij onze Frantoio-olijven, omdat meer van onze bomen volwassen zijn geworden.”

"“De ommekeer was beter dan verwacht”, voegde hij toe. ​"De kwaliteit was uitstekend, de olie voldeed aan onze hoge normen en vertoonde veelbelovende eigenschappen wat betreft het smaakprofiel.”

De boerderij kreeg te maken met uitdagingen, zoals langdurige hitte in de zomer en regenval in de late winter. ​"De hitte zorgde voor stress op de gewassen, terwijl de late regenval het laatste deel van de oogst beïnvloedde, waardoor het moeilijk was om de oogst volgens plan af te ronden', aldus van Eeden.

Bij Rio Largo, een meermaals bekroond olijfolieproducent in de Scherpenheuwelvallei in de West-Kaap verwachtte een tragere oogst dan hun recordoogst in 2023.

"“De kwaliteit was uitzonderlijk en we konden de oogst al vroeg binnenhalen, vóór de zware winterregens”, aldus mede-eigenaar Brenda Wilkinson. ​"Sommige van onze collega-producenten met grote oogsten werden later in het seizoen getroffen door overstromingen en nat weer, wat een negatieve invloed had op de kwaliteit.”

"Onze olijfolie vertoonde hogere polyfenolen maar bleef in evenwicht met zeer goede olieopbrengsten,” voegde ze toe. ​"Over het algemeen gaven onze olijfolies goede aroma's en een zeer schone mondsmaak met een aanhoudende scherpte.”

Rio Largo had te maken met stroomuitval, een eufemisme voor door de staat geplande stroomuitval, zoals bij veel andere stroomstoringen.

"“Dit is een uitdaging voor de meeste Zuid-Afrikanen”, aldus Wilkinson. ​"In ons geval werd dit opgelost door stroom op te wekken met behulp van zonne-energie en een dieselgenerator op het landgoed.”

Slecht weer en onbetrouwbare diensten hadden in sommige regio's een ernstiger impact. In die gebieden waren de verwachtingen hoger dan de werkelijke uitkomsten.

Hoewel veel producenten een vruchtbare oogst hadden, zorgden weersproblemen ervoor dat de opbrengst voor sommigen lager was dan verwacht. (Foto: Darling Olives)

"“Het was een uitdagend oogstseizoen in tijden van grote vraag naar olijfolie”, aldus Nicole Koen, productiemanager bij Darling Olives. ​"De oogst was veel kleiner dan we hadden gehoopt.”

Darling Olives, gelegen op ongeveer 70 kilometer ten noorden van Kaapstad, is een bekende producent van extra vierge olijfolie en tafelolijven.

"“De grootste uitdaging voor ons was om voldoende volumes te oogsten om de markt te bedienen”, aldus Koen.

Hij voegde toe dat het vergroten van het consumentenbewustzijn cruciaal is voor de markt voor premium olijfolie.

"Hoewel de prijzen van extra vierge olijfolie hoger blijven dan normaal, zien we dat consumenten nog steeds hoogwaardige extra vierge olijfolie kopen", aldus Koen.

Van Eeden van Babylonstoren merkte ook op dat consumentenbewustzijn de focus zou moeten zijn van producenten van hoge kwaliteit.

"“Er is nog steeds ruimte voor meer educatie en betrokkenheid”, zei hij. ​"Naarmate mensen zich meer bewust worden van hun gezondheid en nieuwsgierig worden naar de culinaire kwaliteit, beginnen ze de voordelen en veelzijdigheid van olijfolie te waarderen.”

De olijfoliespecialist van het bedrijf waarschuwde dat de prijs sommige klanten ertoe aanzet om goedkopere alternatieven te proberen, zoals avocado-olie.

""Ik geloof dat oleotoerisme het bewustzijn op grotere schaal aanzienlijk zou kunnen vergroten door praktische leerervaringen en proeverijen aan te bieden, wat de waardering van de consument zou vergroten", aldus van Eeden.

"Uiteindelijk zal de passie voor olijfolie, gedeeld door authentieke verhalen en ervaringen, leiden tot een groter bewustzijn en loyaliteit bij de consument", concludeerde hij.