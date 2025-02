Spaanse olijfolieprijzen dalen terwijl de productie herstelt

Volgens het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening produceerde Spanje in het oogstjaar 1.38/2024 25 miljoen ton olijfolie, waarbij de meeste olijven werden geoogst en geperst.

Hoewel de opbrengst van dit jaar niet de 1.65 miljoen ton zal bereiken die vóór de oogst in oktober werd voorspeld, is het aanzienlijk meer dan de 665,800 ton geproduceerd in 2022/23 en 852,600 ton het jaar erna.

Spanje was klaar voor een recordoogst na een natte winter en milde lentetemperaturen. Echter, een gebrek aan regen aan het einde van de zomer en het begin van de herfst, extreme weersomstandigheden, waaronder hagel, en arbeidstekorten resulteerde in een lagere productietotaal.

De autonome gemeenschap Andalusië in Zuid-Spanje liep voorop, met een productie die eind januari bijna 981,000 ton bereikte, kort voordat de laatste nationale productiegegevens werden gepubliceerd. Ter vergelijking: Andalusië produceerde 574,295 ton in het voorgaande oogstjaar.

De grootste stijgingen vonden plaats in de provincie Jaén, waar de productie meer dan verdubbelde: van 205,387 ton in 2023/24 naar 469,562 ton eind januari.

"“We hebben nog februari en een deel van maart, wat nog een paar ton aan de totale productie kan toevoegen”, aldus Luis Carlos Valero, manager en woordvoerder van de Vereniging van Jonge Boeren in Jaén (Asaja-Jaén).

Andere opmerkelijke stijgingen werden waargenomen in de aangrenzende provincies Córdoba (van 150,084 naar 245,205 ton) en Granada (van 55,314 naar 105,222 ton).

Ook de op één en twee na grootste olijfolieproducerende regio's van Spanje, Castilië-La Mancha en Extremadura, zagen hun productie aanzienlijk toenemen.

Aut. Gemeenschap 2024/25 proef (mT) 2023/24 (mT) % Verschil Andalusië 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 -59 Balearen 244 1,247 -80 Baskenland 122 105 16 Castilië-La Mancha 130,672 108,620 20 Castilië en León 1,429 1,497 -0.3 Catalonië 14,852 32,057 -44 Estremadura 76,442 68,721 11 Galicia - 6 - La Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarre 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 Bron: Spaans Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Eind januari produceerden boeren en molenaars in Castilië-La Mancha 130,672 ton, vergeleken met 108,620 ton in 2023/24.

Julián Martínez Lizán, de regionale minister van Landbouw, vertelde lokale media dat hij verwachtte dat de oogst zou eindigen ​"hoger dan het gemiddelde van het laatste decennium,” op 140,000 ton.

Ondertussen steeg de productie in het naburige Extremadura van 68,721 ton in 2023/24 tot 76,442 ton in de eerste vier maanden van het oogstjaar, dat begon op 1 oktoberst.

Dankzij de recordoogst zijn de olijfolievoorraden gestegen tot 865,176 ton en de Spaanse autoriteiten verwachten dat Spanje het oogstjaar 2024/25 in september zal afsluiten met 295,389 ton.

Ter vergelijking: Spanje had in januari 2024 een voorraad olijfolie van 733,900 ton en in het oogstjaar 2023/24 een voorraad van 190,389 ton.

De terugkeer van een gemiddelde oogst en het herstel van de olijfolievoorraden hebben geleid tot een dramatische daling van de prijzen bij de bron, terwijl de supermarktprijzen geleidelijker daalden.

Gegevens van InfaOliva laten zien dat extra vergine olijfolie De prijzen zijn aanzienlijk gedaald van het recordbedrag van € 8.988 per kilogram in januari 2024 naar € 3.933 op het moment van schrijven.

De prijzen voor extra vergine olijfolie daalden eveneens van € 8.717 naar € 3.663 per kilogram, terwijl de prijzen voor lampante olijfolie daalden van € 8.563 naar € 3.490.

Volgens berichtgeving van Las Provincias zijn de prijzen van extra vierge olijfolie bij diverse grote supermarktketens ook gedaald. De prijs varieert van € 0.20 voor een liter tot € 0.60 voor drie liter.

Victor Roig, algemeen directeur van Deoleo in Spanje, vertelde Las Provincias dat hij verwacht dat de productie in Spanje 1.4 miljoen ton zal bereiken en dat de prijzen nog steeds onder druk zullen staan.

"Als er geen product is, wordt dat weerspiegeld in de prijzen, en als er wel een product is, is dat merkbaar in de zeer aanzienlijke daling die duidelijk zichtbaar is in de schappen, en het is een trend die zal aanhouden tot de volgende oogst", zei hij.

"“Het is logisch dat we naar de prijzen van 2021 en 2022 gaan, tussen de € 3 en € 4”, voegde Roig toe. ​"De hele context is positief voor zowel de categorie als de consument.”