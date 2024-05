De Spaanse olijfolieproductie blijft de verwachtingen overtreffen

Terwijl de laatste olijfolie van het seizoen in fabrieken in het hele land wordt gedecanteerd, zeiden Spaanse functionarissen dat de productie in het oogstjaar 850,157/2023 24 ton bereikte.

Hoewel de olijfolieopbrengst dit jaar aanzienlijk onder het vijfjarig gemiddelde blijft, is deze ruimschoots overschreden aanvankelijke verwachtingen met 11 procent en overtrof de historisch slechte oogst van vorig jaar met 28 procent.

Volgens Juan Vilar, strategisch adviseur voor de olijfoliesector verklaren verschillende factoren waarom de oogst beter was dan verwacht.

"Eén daarvan was de prijs van olijfolie”, vertelde hij Olive Oil Times. ​"Dit betekende dat niemand olijven in de olijfgaarden achterliet; alles werd geoogst. Er was ook meer fruit dan verwacht, maar met minder olie dan aanvankelijk verwacht.”

Vilar voegde daaraan toe hoge olijfolieprijzen heeft er ook toe geleid dat veel producenten van tafelolijven hun oogst hebben aangewend voor de productie van olijfolie, wat verder heeft bijgedragen aan de hoger dan verwachte opbrengst.

Andalusië liep voorop, waarbij de productie in de zuidelijkste autonome gemeenschap zich herstelde tot 576,615 ton, inclusief oogsten van respectievelijk 205,572 en 151,294 ton in Jaén en Córdoba.

Dit werd gevolgd door Castille-La Mancha, dat 108,636 ton produceerde; Estremadura, waar de opbrengst 68,731 ton bereikte; en Catalonië, met 32,467 ton. De resterende tien olijfolieproducerende autonome gemeenschappen in Spanje leverden samen 63,708 ton op.

Nu de tafelolijvenoogst in Spanje de achtste maand ingaat, zei het ministerie dat de productie 408,000 ton bereikte.

Net als bij olijfolie overtrof de uiteindelijke olijvenopbrengst de oorspronkelijke schatting van 387,800 ton. Toch zal de oogst onder de 414,200 ton van het voorgaande jaar eindigen en 22 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

Vooruitkijkend naar het oogstjaar 2024/25, dat in oktober begint, zijn Vilar en ambtenaren van het ministerie optimistisch dat de Spaanse olijfolieproductie weer normaal zal worden.

Spanje produceerde in de vijf jaar voorafgaand aan de historisch lage oogst van 1.4/2022 gemiddeld 23 miljoen ton per jaar.

"Er zijn geen problemen geweest [in de Andalusische olijfgaarden],” zei Vilar. ​"Alles gaat redelijk.”

Hij voegde eraan toe dat er in Zuid-Spanje voldoende regenval was gevallen om gedurende de zomer in de waterbehoefte van de geïrrigeerde olijfboomgaarden in de regio te voorzien.

Tijdens de bekendmaking van de laatste productiecijfers bevestigde het ministerie het standpunt van Vilar en beweerde dat een betere oogst zou resulteren in lagere olijfolieprijzen bij de herkomst.

"Wat de voorspelling voor de volgende oogst betreft, wijzen schattingen op een herstel van de productie dankzij de regenval en goede weersomstandigheden van de afgelopen weken”, aldus het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

"Als gevolg daarvan zullen de prijzen naar verwachting onder de hoge niveaus van het huidige seizoen liggen”, aldus het ministerie.