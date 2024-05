Spaanse producenten vieren bekroonde finish na veeleisende oogst

Olijfolieboeren en -molenaars in Spanje, het grootste olijfolieproducerende land ter wereld, hebben opnieuw extreme temperaturen en droogte overwonnen om olijfolie van wereldklasse te produceren extra vergine olijfolie.

Tweeëntachtig merken extra vierge olijfolie uit zes autonome gemeenschappen hebben tijdens de editie van 2024 prijzen gewonnen NYIOOC World Olive Oil Competition.

We kunnen zien dat al ons harde werk vruchten afwerpt (door het winnen van twee Gold Awards) en dat de eeuwenlange olijfolietraditie niet verloren is gegaan aan de familie Valdueza. - John Cancilla, verkoopmanager, Marqués de Valdueza

Volgens de laatste gegevens produceerde Spanje 846,800 ton in het oogstjaar 2023/24, aanzienlijk onder het gemiddelde van het afgelopen half decennium, maar veel hoger dan de historisch slechte oogst van vorig jaar.

Boeren en molenaars overwonnen de combinatie van veel olijfbomen die minder fruit produceerden en een lagere olieaccumulatie als gevolg van extreme temperatuurschommelingen in het voorjaar en de gevolgen van de droogte.

Hoge temperaturen in de herfst, toen veel producenten met hun vroege oogsten begonnen, bemoeilijkten ook de inspanningen om bekroonde extra vierge olijfolie te produceren.

Dit was vooral het geval in Andalusië, de grootste olijfolieproducerende regio van Spanje, waar tweederde van de World Competition-prijzen van het land werd gewonnen. De grootste autonome gemeenschap van Spanje produceerde in het oogstjaar 574,295/2023 24 ton.

"Dit jaar was vooral moeilijk omdat de hoge temperaturen in oktober het voor de olijfboom moeilijk hebben gemaakt om de olie te synthetiseren en voor ons om koude extractie in de fabriek uit te voeren”, zegt Juan Ignacio, de CEO van La Olivilla, die voor Dehesa de la Sabina de tiende opeenvolgende World Competition-prijs verdiende.

Hij beschreef het winnen van de Gold Award voor de organische medium-intensieve Picual als ​"het gelukkigste einde” na a ​"ingewikkelde oogst.”

"De prijs maakt het ons mogelijk consolideren en positioneren Dehesa de la Sabina als referentie op de internationale markt en onze olie onderscheiden van anderen”, voegde Ignacio eraan toe.

Collega Andalusische producer Luque Ecológico vierde ook het winnen van een Gold Award op de 2024 NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belen Luque en Rafael Gálvez (Foto: Luque Ecológico)

Op dezelfde manier overwonnen de biologische boeren hoge temperaturen en droogte en wonnen ze een negende prijs op rij. Toch gaven ze toe dat het bedrijf ongeveer de helft minder olijfolie produceerde dan in een gemiddeld jaar.

Terwijl hij prijzen won op de de concurrentie rechtvaardigt het vermogen van biologische en duurzame productie om consistent hoge kwaliteit te bereiken, zegt verkoop- en kwaliteitsmanager Rafael Gálvez dat de prijzen ook tot de beste marketinginstrumenten behoren.

"Deze prijzen zijn ongetwijfeld marketinginstrumenten die bedrijven helpen hun producten als kwalitatief hoogstaand te positioneren en door klanten gewaardeerd te worden”, zei hij. ​"Het helpt het imago van het bedrijf te positioneren en helpt bij de verkoop.”

Aan de andere kant van Spanje verdienden boeren en molenaars in Catalonië het op een na hoogste bedrag NYIOOC onderscheidingen met 12.

Tijdens de oogst overwonnen producenten in de autonome gemeenschap, de op drie na hoogste productieregio van Spanje, ook ernstige droogte, waaronder waterbeperkingen in de oostelijke helft van Catalonië.

"Het winnen van de Silver Award op NYIOOC is een eer voor ons”, zegt Alba Comadran Turu, een woordvoerder van het in Lleida gevestigde bedrijf Guadea. ​"Het erkent onze voortdurende inzet voor uitmuntendheid en kwaliteit in elke stap van ons productieproces. We zijn er trots op dat onze inspanningen worden weerspiegeld in deze prestigieuze prijs.”

Gaudea-topman Gerard Camps (Foto: Gaudea)

Ze voegde toe, ​"Bij het produceren van onze hoogwaardige extra vierge olijfolie worden we geconfronteerd met verschillende uitdagingen. ​"Van variërende weersomstandigheden tot de zorgvuldige selectie van olijven: elke fase van het proces brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee.”

Gaudea is gespecialiseerd in het produceren Arbequina monovariëteit extra vierge olijfolie met het certificaat Les Garrigues Beschermde Oorsprongsbenaming. Comadran zei dat hij won op de NYIOOC zal helpen de bekendheid van hun merk internationaal te vergroten.

"Wij zijn ervan overtuigd dat de NYIOOC De prijs zal een aanzienlijke impact hebben op ons merk, vooral op de internationale markt”, zei ze. ​"We hopen dat deze erkenning nieuwe kansen voor ons op de markt zal openen en onze positie in de productie van premium olijfolie zal versterken.”

Gelegen op minder dan 200 kilometer van de Catalaanse kust, hebben producenten op Mallorca op de Balearen samen drie prijzen gewonnen tijdens de Wereldcompetitie.

Son Maragues 1921 vierde zijn bekroonde biologische Empeltre, geoogst uit terrasvormige olijfgaarden in het Tramuntana-gebergte. (Foto: Zoon Moragues 1921)

"Het is een eer om deze prijs te hebben behaald, die wij beschouwen als een erkenning voor onze voortdurende verbetering in onze zoektocht naar uitmuntendheid”, aldus Mariano Valdés.

De directeur van Zoon Moragues 1921 prees de Gold Award van het bedrijf voor een biologisch medium Empeltre. ​"Dit onderscheid bevestigt dat we op de goede weg zijn”, zei hij.

Het bedrijf richt zich op de productie van olijfolie uit biologisch geteelde eeuwenoude bomen op droge stenen terrassen in het hart van het Tramuntana-gebergte.

"Dit jaar hebben we geluk gehad wat betreft het weer, en het seizoen is goed geweest”, aldus Valdés. ​"De toenemende klimaatinstabiliteit, onregelmatige regenval, milde winters en extreme zomers maken het voortbestaan ​​van dit waardevolle natuurlijke en culturele erfgoed echter steeds moeilijker.”

Son Moragues 1921 breidt zich uit naar nieuwe markten en Valdés gelooft dat de onderscheiding het bedrijf zal helpen nieuwe klanten aan te trekken.

"Omdat we het prestige kennen dat deze onderscheiding schenkt, voorspellen we een belangrijke impuls in de consolidatie van ons merk, die niet op een beter moment kan komen”, zei hij.

Op het Spaanse vasteland vierden producenten in Castilla-La Mancha, de op een na grootste productieregio van het land, het winnen van negen NYIOOC awards.

Onder de winnaars bevonden zich de meer dan 750 gezinnen die deel uitmaken van de sociale coöperatie Olivarera de Valdepeñas, ook wel bekend als Colival, die een Gold Award verdiende voor een medium Arbequina.

Droogte en hoge temperaturen resulteerden in een lagere productie, maar verbeterde organoleptische kwaliteit voor de leden van Colival. (Foto: Colival)

"Ons succes is het samenwerken als team met de boer”, zegt Eva Díaz, woordvoerster van de coöperatie.

Omdat extra vierge olijfolie begint met fruit van hoge kwaliteit, prees ze de aangesloten boeren voor hun cruciale rol in opnieuw een succesvol seizoen in Valdepeñas, ongeveer twee uur ten zuiden van Madrid.

"Wij adviseren de boer over het optimale oogsttijdstip, waarbij we prestaties opofferen in ruil voor kwaliteit”, aldus Díaz. ​"Op deze manier verkrijgen we olijvensap met organoleptische eigenschappen die verschillen van andere oliën. In de oliemolen verwennen we de olijven, werken zonder temperatuur, een snel proces en het verkrijgen van een product vol polyfenolen. '

Hoewel Castilla-La Mancha niet gespaard was gebleven van de gevolgen van het warme weer en de droogte, zei Díaz dat de waterschaarste had bijgedragen aan het succes van de coöperatie op de Wereldcompetitie.

"Castilla-La Mancha kende in de zomer een ernstige droogte en zeer droge temperaturen, wat waterstress in het fruit veroorzaakte en daardoor leidde tot de scherpte en bitterheid van de olie," zei ze.

Díaz gelooft dat aanhoudend succes op de Wereldcompetitie – Colival is in elk van de laatste negen edities van de wedstrijd bekroond – de coöperatieve export naar de lucratieve Noord-Amerikaanse markt helpt.

Ze zei, ​"De impact wordt omgezet in een marketing- en salesstrategie in Noord-Amerika. Awards zijn merkpositionering.”

In het naburige Extremadura, de op twee na grootste productieregio van Spanje, waren de gevolgen het grootst productie verhogen in het oogstjaar 2023/24 – het team erachter Marques de Valdueza vierden ook de rol die hun twee laatste World Competition-prijzen zouden spelen bij de export van hun producten.

Alonso en Fadrique Perales (Foto: Marqués de Valdueza)

Het bedrijf, dat zijn oorsprong vindt in het Huis van Alvarez de Toledo en sinds 1624 olijfolie produceert, vierde de Gouden onderscheidingen voor een paar medium blends: de vlaggenschipmerken Maqués de Valdueza en Merula.

"Door voortdurend te ontvangen NYIOOC prijzen hebben we de markt tastbaar bewijs kunnen leveren dat Marqués de Valdueza een olijfolie is die tot de beste ter wereld kan worden gerekend”, aldus verkoopmanager John Cancilla. ​"Wij zijn van mening dat deze onderscheiding het prestige van onze olie heeft vergroot en op zijn beurt de verkoop op de zeer competitieve Amerikaanse markt heeft bevorderd.”

Cancilla betwist de uitdagingen bij de productie van zijn extra vergine olijfolie en schrijft het succes van het bedrijf toe aan een verticaal geïntegreerde landbouw en maalderij waardoor het de kwaliteit bij elke stap in het proces kan controleren.

"Het belangrijkste element dat ons deze uitstekende olie heeft opgeleverd, is de constante toepassing van onze geïntegreerde productiemethode”, bevestigt Cancilla. ​"Deze methode omvat een zorgvuldige planning en uitvoering van normen en procedures die ons een Marqués de Valdueza-olijfolie opleveren die in staat is om consequent de prijs te winnen. NYIOOC Gold Award, jaar na jaar.”

"We kunnen zien dat al ons harde werk vruchten afwerpt en dat de eeuwenlange olijfolietraditie niet verloren is gegaan aan de familie Valdueza”, besluit hij.