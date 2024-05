Studie werpt licht op het verlagen van de oogstkosten voor producenten van tafelolijven

Uit recent onderzoek blijkt dat een mechanische tafelolijvenoogstmachine die het schudden van de stam en het bladerdak combineert, efficiënter is dan beide methoden afzonderlijk.

De studies ontdekte dat de methode de efficiëntie – gemeten als het percentage fruit dat in de loop van de tijd uit de boom werd verwijderd – van het mechanisch oogsten met 75 procent verbeterde en fruit van hogere kwaliteit opleverde.

De afgelopen jaren is de productie van Californische tafelolijven aanzienlijk afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat dit te wijten is aan de kosten voor het handmatig oogsten, die vaak hoger zijn dan 60 procent van het brutorendement.

Als gevolg hiervan zou de mechanische oogstmethode de oogstkosten aanzienlijk kunnen verlagen en de economische levensvatbaarheid van de tafelolijvensector van de staat kunnen vergroten.

"Nou ja, niets in de boomproductie is een grote doorbraak; het is meer een langzame, gestage vooruitgang”, zegt Louise Ferguson, auteur van het onderzoek en professor aan de afdeling Plantwetenschappen van de Universiteit van Californië – Davis.

"De eerste stap of vooruitgang is dat we dubbelzijdige pistache/pruimenschudders economisch genoeg kunnen gebruiken om tafelolijven te oogsten, die fysiologisch onrijp worden geoogst en een vruchtverwijderingskracht hebben van ongeveer 0.5 kilogram.”

Vervolgens zei Ferguson dat de onderzoekers Accede onderzoeken, een ethyleenafgevende verbinding vervaardigd door Valent Chemical. Deze verbinding lijkt ook de efficiëntie van de stamschuddende oogstmachine te vergroten.

De studie evalueerde de efficiëntie van de oogstmachine door een experimentele kruincontactschudder te vergelijken met een commerciële stamschudder. Beide lieten een lage oogstefficiëntie zien en geen significante verschillen in de efficiëntie van de oogstmachines tussen de twee, gemiddeld niet meer dan acht procent.

Door beide schudmethoden tegelijkertijd te combineren, steeg de prijs per ton die de producent verdiende met 63 procent vergeleken met het schudden van de stam en met 35 procent vergeleken met het schudden van het bladerdak.

Hoewel de nieuwe oogstmethode een potentiële game changer is voor tafelolijven, zei Ferguson dat dit de efficiëntie van het oogsten van olijven voor olijfolie niet significant zou verhogen.

"Olie-olijven zijn fysiologisch volwassen en hebben een veel lagere kracht om de vruchten te verwijderen,” zei ze. ​"Canopy-contactmachines lijken zeer efficiënt, dus de trunk shaker is voor hen geen innovatie. De huidige olijfoliecultivars zijn gefokt voor zeer efficiënte contactschudders die over het bladerdak worden geplaatst.”

"Accede zou echter heel goed iets kunnen zijn dat ze zouden kunnen gebruiken, want zelfs bij de hoge efficiëntie van de oogstmachine zou het al aanzienlijk zijn om bij de oogst zelfs twee tot acht procent meer olijven van de boom te halen”, aldus Ferguson.

De stamschuddende oogstmachine die in het onderzoek wordt gebruikt, is beschikbaar voor aankoop of contractoogst, maar Accede bevindt zich nog in de veldproeffase.

Think kostenstudies Bij UC Davis kan het handmatig oogsten tot 80 procent van de arbeidsinput voor tafelolijven en 60 procent van de productiekosten voor zijn rekening nemen.

De bevindingen van de nieuwe studie kunnen de achteruitgang van de belangrijkste tafelolijfolie in Californië, Manzanillo, omkeren, die de afgelopen dertig jaar is afgenomen als gevolg van stijgende arbeidskosten en toegenomen schaarste.

Er is echter een zorgvuldige planning nodig om een ​​olijfgaard over te zetten van handmatige oogst naar mechanische oogst.

Volgens Amanda Bailey, de CEO van het in Australië gevestigde Olive Centre, brengt de verandering een substantiële verschuiving met zich mee in het oogsten en snoeien en het beheer van de logistiek voor het verwerken van een aanzienlijke toename van het fruit in een kortere tijd – ongeveer 500 kilogram per uur.

Hoewel mechanisch oogsten een groter rendement belooft, kan dit niet op zichzelf staan. ​"Er is geen mechanisch oogsten zonder aanpassing van de boomgaard en het bladerdak”, zegt Ferguson, terwijl hij de Israëlische mechanische oogstingenieur Yoav Sarig parafraseert.

Ten eerste moeten bomen in nauwere hagen worden geplant – 200 tot 250 bomen per acre (490 tot 620 bomen per hectare) vergeleken met de traditionele 96 bomen per acre (237 bomen per hectare).

De bomen moeten mechanisch worden gesnoeid om de oogstbare hoogte, breedte en volume te behouden. Bovendien moet er minimaal met de hand worden gesnoeid om licht door het bladerdak te laten dringen en bloemen en fruit te produceren.

"We hebben aangetoond dat mechanisch oogsten de hoogste efficiëntie oplevert; De olie-industrie heeft er echter geen behoefte aan, en geen enkele fabrikant gaat een nieuwe machine produceren voor de 12,400 hectare grote tafelindustrie”, aldus Ferguson.

"Het komt erop neer dat beide industrieën moeite hebben om de vijf ton per acre (12 ton per hectare) te krijgen die nodig is voor economische duurzaamheid”, voegde ze eraan toe. ​"Dat is de reden waarom efficiënt mechanisch oogsten en mogelijke abscissiemiddelen die de kracht van het verwijderen van fruit verminderen en de efficiëntie van de oogstmachine vergroten, van groot belang zijn.”