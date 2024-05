Duurzaamheid, biodiversiteit Goed voor het bedrijfsleven, meent deze boer uit Campanië

De historische regio Irpinia, die vaak het groene hart van Campanië wordt genoemd vanwege zijn natuurlijke schoonheid, – ongeveer overeenkomend met de provincie Avellino – heeft een geschiedenis van goede wijn en bekroonde extra vergine olijfolie productie.

"Onze bosjes hebben ons zoveel opgeleverd, en dankzij de kwaliteit van onze productie hebben we ons ook snel bekend kunnen maken op de internationale markt”, aldus Claudio De Luca, de eigenaar van Case d'Alto.

Consumenten die zich bewust zijn van de kwaliteit van olijfolie vormen nog steeds een nichegroep en er moet veel worden gecommuniceerd. Maar wie een geweldige extra vergine olijfolie probeert, keert niet terug naar een armere. - Claudio De Luca, eigenaar, Case d'Alto

Aanvankelijk leek De Luca voorbestemd om een ​​carrière in de financiële wereld na te streven. Toch stichtte hij door een speling van het lot de wijnmakerij en olijfgaard in de kalksteenrijke vulkanische kleigronden rond zijn geboorteplaats in de Zuid-Italiaanse regio.

"Ik dacht dat ik met banken zou gaan werken nadat ik was afgestudeerd in de economie van financiële intermediairs aan de Universiteit van Pisa in Toscane”, aldus De Luca.

"Op een dag ging ik terug naar mijn geboorteplaats, waar ik iets moest regelen”, voegde hij eraan toe. ​"Ik dacht dat het tijdelijk was, maar in plaats daarvan besloot ik te blijven en mij aan de landbouw te wijden.”

In 2011 richtte De Luca Case d'Alto op als een biologische boerderij, vernoemd naar het gebied dat bekend staat om de productie van Taurasi, een rode wijn gemaakt van Aglianico-druiven. Samen met deze druivensoort begon De Luca met de productie van een andere autochtone wijnstok, Fiano, uit oude wijngaarden.

"Mijn familie heeft altijd wijn en olijfolie gemaakt voor thuisgebruik”, zei hij. ​"In die tijd reisde ik vaak, en ik begon het idee te waarderen om in mijn land van herkomst te blijven en te werken.”

Claudio De Luca en zijn zoon Leonardo inspecteren de olijfgaarden. (Foto: Case d'Alto)

"Mijn oorspronkelijke project bestond uit het installeren van een groot fotovoltaïsch systeem op een braakliggend perceel van enkele hectares naast de wijngaarden”, aldus De Luca. ​"Door bureaucratische problemen ontplofte het echter en in 2012 besloot ik 700 olijfbomen op dat lege land te planten.”

Met de bedoeling de familietraditie voort te zetten en zich te concentreren op kwaliteit, breidde hij de olijfgaard uit en experimenteerde hij totdat hij in 2016 de eerste belangrijke oogst uitvoerde.

Tegenwoordig telt de boerderij 1,000 bomen, en binnenkort zullen er nog eens 700 worden geplant. Een eeuwenoud bos in Grottaminarda, dat een mix van variëteiten bevat, bevindt zich in de kern van het pand. Het werd gebruikt om van jaar tot jaar een constante opbrengst te garanderen, met de prevalentie van Frantoio en Ogliarola Irpina.

Na het uitvoeren van agronomisch onderzoek in Flumeri, dat bijzonder geschikt is voor de productie van olijfolie, zette De Luca een boomgaard van zeven hectare op, voornamelijk bestaande uit autochtone Ravece. Hij produceert een blend van Leccio del Corno, Leccino, Frantoio en andere inheemse variëteiten, waaronder Marinese.

"Nadat we begonnen samen te werken met een importeur in de VS, begonnen we deel te nemen aan de NYIOOC met onze Ravece-monovariëteit, die drie prijzen heeft gewonnen, wat ons grote voldoening geeft”, aldus De Luca. ​"In het oogstjaar 2022/23 hadden we een scherpe daling in de wijnproductie, maar deze werd gecompenseerd door een geweldige olijvenoogst, zelfs boven verwachting, met als hoogtepunt een Gold Award.”

Case d'Alto heeft 1,000 bomen, waarvan de meeste inheemse variëteiten zijn, en er zijn plannen om er binnenkort nog eens 700 te planten. (Foto: Case d'Alto)

Het belangrijkste kenmerk van Ravece is een toon van groene tomatenbladeren of tomaat, afhankelijk van de rijpheid van het fruit. Dit kan gepaard gaan met hints van kruiden, artisjokken en appels, met een heldere, aanhoudende bitterheid en kruidigheid.

De Luca zegt dat de extra vierge olijfolie van Case d'Alto wordt verkregen uit fruit dat binnen zes uur wordt geperst in Frantoio Barbieri, een ultramoderne molen in Paternopoli, tien kilometer van de boerderij. Afhankelijk van het weer begint de oogst meestal eind september en eindigt half oktober.

"Hoewel Ravece een laatrijp ras is, anticiperen we op de activiteiten om twee belangrijke redenen", aldus De Luca. ​"Ten eerste is het gevoelig voor de olijf fruitvliegEn aangezien het biologische beheer van het landgoed vereist dat we een preventiemodel implementeren om deze plaag te voorkomen, kunnen we de vruchten alleen verzamelen voordat deze arriveren."

"Ten tweede is de grond in Flumeri voornamelijk kleiachtig, en als de regen begint, kan dit problemen veroorzaken met het voertuiggebruik”, voegde hij eraan toe. ​"Daarom moeten we werken met gunstige weersomstandigheden. Toch garandeert een vroege oogst producten met een hoge opbrengst polyfenol inhoud."

Het bedrijf vertrouwt ook op een Landbouw 4.0-systeem om besmettingen met olijffruitvliegen te voorkomen. Dit systeem bestaat uit monitoringeenheden die in de olijfgaard zijn geïnstalleerd en die beelden vastleggen en weersinformatie leveren.

"Dergelijke ontwikkelingen leiden tot hogere productiekosten, waaraan extra inspanningen moeten worden toegevoegd, en daarom zijn er kosten nodig om op deze steile hellingen te werken”, zei De Luca.

"Dit alles wordt echter gecompenseerd door het hoge kwaliteitsniveau dat we onze consumenten kunnen garanderen”, voegde hij eraan toe. ​"Slimme tools stellen ons ook in staat om hulpbronnen te optimaliseren en duurzamer te zijn.”

De bosjes zijn geplant op goed belichte heuvels tussen de 400 en 600 meter hoogte en vereisen geen irrigatie, waardoor het bedrijf minder water kan gebruiken en een grotere ecologische duurzaamheid kan bereiken.

Veel van de 1,000 olijfbomen van het bedrijf zijn de endemische Ravece, die Case d'Alto gebruikt voor zijn vlaggenschip. (Foto: Case d'Alto)

"Ik geloof dat duurzaam zijn voor een bedrijf tegenwoordig niet alleen noodzakelijk is om mee om te gaan klimaatverandering”, aldus De Luca. ​"Het behoud van de biodiversiteit en het behoud van het landschap zijn strikt gerelateerd aan de productiekwaliteit. Goede producten komen uit een gezonde omgeving.”

Hij voegde eraan toe dat het behoud van natuurlijke landschappen ook het oleotoerisme helpt bevorderen. ​"Wanneer mensen de boerderij bezoeken, en ik breng ze naar de boomgaarden om deze bomen te bewonderen terwijl ze een sneetje brood proeven met de olie die uit hun fruit wordt gewonnen, nemen ze een verbluffende zintuiglijke ervaring mee naar huis”, aldus De Luca.

Hij gelooft dat er een unieke synergie bestaat tussen wijn- en olijfolieproducenten, die het ene product kunnen gebruiken als toegangspoort voor consumenten om het andere te proberen.

"Ik laat ze het verschil zien tussen een slechte olie en onze premiumproducten, en de reacties zijn altijd positief, omdat ze verbaasd zijn over hun kleuren, smaken en aroma’s”, aldus De Luca.

"Consumenten die zich bewust zijn van de kwaliteit van olijfolie vormen nog steeds een nichegroep en er moet veel worden gecommuniceerd”, besluit hij. ​"Maar degenen die een geweldige extra vergine olijfolie proberen, keren niet terug naar een slechtere, en beginnen inderdaad altijd de hoogste kwaliteit te eisen.”