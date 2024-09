De productie van tafelolijven in Spanje neemt toe, maar blijft achter bij de aanvankelijke verwachtingen

De productie van tafelolijven in Spanje zal dit jaar naar verwachting met minstens 20 procent groeien ten opzichte van vorig jaar.

Volgens Interaceituna, de interprofessionele organisatie van de sector, zal Spanje naar verwachting in 492,250 2024 ton tafelolijven produceren, vergeleken met 408,790 ton in 2023.

De eerdere schattingen van de organisatie, die in juli werden gepubliceerd, waren optimistischer en voorspelden een opbrengst van meer dan 500,000 ton.

De prognose is naar beneden bijgesteld, vooral omdat augustus in de meeste productiegebieden uitzonderlijk warm en droog was.

Deze weersomstandigheden belemmerden de ontwikkeling van de olijven, waardoor kleinere vruchten vaak bestemd waren voor de productie van olijfolie.

Interaceituna gaf gedetailleerd aan hoe de populairste tafelolijvenrassen het hebben gedaan, waarbij de Manzanilla-productie met 75 procent is gestegen ten opzichte van 2023. Dit is de grootste stijging.

Hojiblanca, de populairste tafelolijvensoort, steeg met 21 procent tot 235,850 ton vergeleken met het voorgaande jaar. De productie lag echter 8.4 procent onder het gemiddelde van de laatste vier campagnes.

Zowel Hojiblanca als Manzanilla worden ook veel gebruikt voor de productie van olijfolie.

De beschikbaarheid van tafelolijven in Spanje heeft invloed op de prijs van het product en op de wereldhandel.

Tijdens een recente bijeenkomst van Andalusische boeren en onderzoekers in Arahal lag de nadruk op de uitdagingen waarmee de tafelolijvensector te maken heeft.

Daartoe behoren onder meer personeelstekorten, het handhaven van de kwaliteit van olijven te midden van klimaatverandering en de generatiewisseling die nodig is om de plattelandstradities van Andalusië te behouden.

De prijsschommelingen van Spaanse tafelolijven op de internationale markt zijn deels een weerspiegeling van deze uitdagingen.

Volgens cijfers van de Internationale Olijfolieraad steeg de prijs van 100 kilo Spaanse tafelolijven in juni 28 met 2024 procent ten opzichte van het vorige seizoen, tot € 431. De exportvolumes daalden in dezelfde periode echter met 14 procent.

Opvallend is dat de directe export van Spaanse tafelolijven naar de Verenigde Staten het afgelopen seizoen met 33 procent is gedaald, wat een aanvulling is op de daling van de afgelopen jaren.

Deze trend wordt toegeschreven aan de langdurige en complex tariefgeschil tussen de twee landen.

Volgens cijfers van het IOC zijn de VS de grootste importeur van tafelolijven, met een import van ruim 174,000 ton in het oogstjaar 2023/24, gevolgd door Brazilië met 135,000 ton.

Het nationale ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening schattingen dat de productie van tafelolijven in 2023/24 uitkomt op 407,400 ton, iets lager dan de 414,120 ton die in 2022/23 werd gerapporteerd.

In 2021/22, een uitzonderlijk productief seizoen, hebben de Spaanse boerderijen 659,760 ton olijven geoogst voor de tafelolijvenmarkt.

Spanje is veruit de grootste producent van tafelolijven. IOC schattingen dat Spanje zal in 65/2023 goed zijn voor 24 procent van de totale Europese productie.

Spanje is ook de meest relevante exporteur van tafelolijven. IOC figuren tonen aan dat de Spaanse export van tafelolijven in 306,947/2022 2023 ton bereikte.

Griekenland volgde met een export van 186,815 ton in dezelfde periode.