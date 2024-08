Terroir, biologische landbouw levert bekroonde resultaten op voor Siciliaanse boer

In de pittoreske Siciliaanse regio Agrigento gebruikt een voormalige specialist op het gebied van communicatie en evenementencoördinatie haar talenten om te pleiten voor kleinschalige, biologische landbouw in een wereld waar de intensieve olijventeelt toeneemt.

"naru is ontstaan ​​uit het idee om een ​​prachtig pand te verbeteren dat mijn vader meer dan twintig jaar geleden heeft gekocht... die als arts werkt, maar altijd een grote passie heeft gehad voor de natuur en de producten die deze ons geeft”, aldus eigenaar Maria Piscopo.

"Ik begon nieuwe gronden te verwerven en olijfbomen te planten, en koos meteen het pad van biologische landbouw en duurzaamheid”, voegde ze eraan toe.

Ik ben niet geïnteresseerd in grootschalige productie omdat dit de kwaliteit in gevaar brengt. - Maria Piscopo, eigenaar, Naru

Sinds de start van dit project in 2016 heeft Piscopo 22 hectare beplant en een jaarlijkse productie van ongeveer 6,000 liter biologische producten gerealiseerd. extra vergine olijfolie.

De olijfgaarden van het bedrijf bestaan ​​voornamelijk uit Biancolilla- en Nocellara del Belice-olijven.

"Ik heb ze gekozen omdat het typische Siciliaanse olijven zijn, afkomstig uit de regio”, zei ze. ​"Biancolilla produceert een aromatische olijfolie die zeer delicaat en licht zoet is. Aan de andere kant heeft Nocellara del Belice, typisch voor de Belice-vallei in het westen van Sicilië, zeer vlezige vruchten en produceert een zeer intense olijfolie.”

"Er zijn ongeveer 500 variëteiten Nocellara, en naar mijn bescheiden mening heeft die uit Belice een superieure kwaliteit vergeleken met de andere”, aldus Piscopo.

Het klimaat en de geografie van een regio zijn cruciaal bij het bepalen van de kwaliteit en gezonde eigenschappen van de olijven. Voor Piscopo is de ligging van Agrigento op 600 meter boven de zeespiegel in het zuiden van Sicilië bijzonder gunstig.

"Naro, gelegen in de provincie Agrigento, geniet van een typisch mediterraan klimaat”, zei ze. ​"Naro kijkt uit over de zee en profiteert van de zeebries met een iets lagere temperatuur, ongeveer vier graden koeler; dit draagt ​​ertoe bij dat de olijfbomen en hun fruit een bijzonder aroma krijgen.”

Zoals elk mediterraan klimaat heeft Agrigento volgens Piscopo hete, droge zomers en milde, natte winters.

"De hoge zomertemperaturen en het overvloedige zonlicht bevorderen de fotosynthese, waardoor de groei van olijfbomen en de productie van olijven van hoge kwaliteit worden gestimuleerd”, zei ze. ​"Het hete en droge klimaat van de Siciliaanse zomers draagt ​​bij aan een uniforme en gezonde rijping van het fruit, waardoor de organoleptische kenmerken van de olijven en, als gevolg daarvan, van de geproduceerde olijfolie worden verbeterd.”

Klimaat, bodem en inheemse olijfvariëteiten leveren Naru's bekroonde biologische melanges op. (Foto: Naru)

"De afwezigheid van een hoge luchtvochtigheid tijdens de zomer vermindert aanzienlijk het risico op schimmelinfecties en andere ziekten die olijfbomen kunnen aantasten, zoals bladvlekkenziekte en olijf fruitvlieg”, voegde Piscopo eraan toe. ​"De klimatologische omstandigheden van Naro zijn ideaal voor de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie, met een hoge polyfenol inhoud, wat bijdraagt ​​aan de antioxiderende eigenschappen van de olijfolie.”

Hoewel het klimaat in Agrigento zeer geschikt is voor de olijventeelt, citeerde Piscopo klimaatverandering als een belangrijk probleem, samen met de jaarlijkse uitdagingen van zorgvuldige bemesting en snoei om maximale opbrengst en kwaliteit te bereiken.

"Droogte is een groot probleem op Sicilië en maakt deel uit van de grotere klimaatverandering die zich voordoet”, zei ze. ​"Hoewel er de afgelopen jaren altijd sprake was van droogte, was deze zeker niet op het niveau dat we vandaag de dag ervaren.”

Toch zijn olijven een veerkrachtig gewas, en de bosjes van Piscopo zijn geplant in goed doorlatende grond, wat volgens haar de gevolgen van de gevolgen van de klimaatverandering helpt verminderen. droogte.

"Op grotere hoogten is de luchtvochtigheid iets hoger dan in de omliggende vlaktes”, zei ze. ​"Dit helpt bij het handhaven van een hogere relatieve luchtvochtigheid, waardoor de verdamping en het waterverbruik door de bomen tijdens perioden van droogte worden verminderd.”

Piscopo gelooft dat het verbeteren van de bodemgezondheid en het volgen van duurzame best practices instrumenten zijn die boeren kunnen gebruiken om de bodemgezondheid tegen te gaan gevolgen van klimaatverandering.

"Naru richt zich op duurzame landbouwpraktijken prioriteit geven aan de gezondheid van de bodem," ze zei. ​"Dit omvat het gebruik van organische meststoffen en compost om de bodemvruchtbaarheid op natuurlijke wijze te verbeteren, in plaats van te vertrouwen op synthetische chemicaliën die de bodemkwaliteit in de loop van de tijd kunnen aantasten. Het behoud van een gezonde bodem zorgt ervoor dat onze olijfbomen optimale voeding krijgen en minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen.”

"Het bevorderen van biodiversiteit staat centraal in onze landbouwaanpak, die natuurlijke habitats creëert die nuttige insecten ondersteunen, vogelstand en andere dieren in het wild,” voegde Piscopo eraan toe. ​"Deze biodiversiteit helpt het ecologische evenwicht te behouden, de bestuivingspercentages te verbeteren en de noodzaak voor chemische interventies weg te nemen.”

Het timen van de oogst, wat de afgelopen jaren veel uitdagender is geworden, deels als gevolg van de gevolgen van de klimaatverandering, is een andere belangrijke uitdaging voor de teler.

"Het plukken van de olijven op de optimale rijpheid is cruciaal voor de productie van hoogwaardige extra vergine olijfolie”, zegt ze. ​"Het beschermen van het product tegen oxidatie en licht tijdens opslag en verpakking om de versheid te behouden is van het grootste belang, wat wordt bereikt door het regelmatig reinigen van essentiële apparatuur.”

Kwaliteit voor iedereen bekroonde olijfolieproducent begint met de olijf aan de boom. Vanaf dat moment kan de kwaliteit alleen nog maar afnemen tijdens het oogsten en malen. Als gevolg hiervan zei Piscopo dat het oogsten de meest cruciale stap van het proces bij Naru is.

"Het oogsten wordt zorgvuldig getimed om ervoor te zorgen dat de olijven in het optimale stadium van rijpheid worden geplukt,” zei ze. ​"Deze fase varieert afhankelijk van de gewenste eigenschappen van de olijfolie (bijvoorbeeld fruitig, robuust of mild).

Piscopo dringt aan op een traditionele oogst, met met de hand geplukte olijven of met elektrische schudapparaten om ze uit de boom te halen en ze snel maar voorzichtig naar de molen te transporteren om de olijven te behouden en de boom niet te belasten.

Kwaliteit begint bij de olijven, daarom besteedt Piscopo nauwgezette aandacht aan de oogsttiming en het sorteren van het fruit. (Foto: Naru)

"Operators gebruiken netten en verplaatsen de olijven vervolgens naar zeer grote bakken met daarin olijfmatten,” zei ze. ​"Na ongeveer een paar uur werk gaan we onmiddellijk naar de molen om te beginnen met persen (terwijl de rest van het team doorgaat met oogsten), waardoor de fermentatie van de olijven wordt vermeden, wat de kwaliteit van het eindproduct ernstig zou schaden. Daarom gaan we ongeveer drie keer per dag door met oogsten en persen.”

Door de olijven binnen enkele uren na de oogst te malen, wordt de oxidatie geminimaliseerd en blijven de smaken en aroma's van de resulterende olie behouden.

"Moderne olijfmolens maken vaak gebruik van efficiënte extractiemethoden, zoals centrifugeren, om olie te extraheren en tegelijkertijd de oxidatie te minimaliseren”, aldus Piscopo. ​"Het beheersen van de temperatuur tijdens de verwerking is essentieel om degradatie van de smaken en aroma's van de olie te voorkomen. Koudpersmethoden of verwerking bij gecontroleerde temperaturen [lager dan 27 ºC] helpen de kwaliteit van de olie te behouden.”

"Dit helpt de vluchtige stoffen en voedingsstoffen in de olijven te behouden, waardoor de smaak, het aroma en de voedingseigenschappen van de olie behouden blijven”, voegde ze eraan toe.

Zodra de extra vergine olijfolie is geproduceerd, wordt deze opgeslagen in roestvrijstalen tanks en op aanvraag gebotteld.

"De olijfolie is nooit voorverpakt”, aldus Piscopo. ​"Elke keer dat een klant een bestelling plaatst, wordt de gekozen verpakkingssoort gevuld en wordt de bestelling direct verzonden. Dit zorgt ervoor dat de smaak van de olie het hele jaar door consistent blijft en alle kenmerken behoudt, wat niet mogelijk zou zijn als de olie voorverpakt zou zijn.”

Hoewel Piscopo gelooft dat de biologische olijfolieproductie ethisch juist is, denkt ze ook dat dit haar merk helpt opvallen.

"Ik houd me aan wat de natuur biedt en ben tegen het gebruik van meststoffen die de productie kunnen verhogen, maar die geen kwaliteit of bescherming van de gezondheid van de consument garanderen”, zei ze. ​"Ik ben niet geïnteresseerd in grootschalige productie omdat dit de kwaliteit in gevaar brengt.”

"Deze ‘single origin’-aanpak garandeert traceerbaarheid en authenticiteit, waardoor consumenten precies weten waar hun olijfolie vandaan komt”, aldus Piscopo.

Naast de biologische productie heeft Piscopo haar rol als door vrouwen geleid merk omarmd in een sector die nog steeds voornamelijk door mannen wordt gedomineerd.

Maria Piscopo heeft acht jaar besteed aan het transformeren van het bos van haar vader in een bekroond merk. (Foto: Naru)

"Een ander sterk punt van mijn product is dat het een door vrouwen geleid bedrijf is”, zei ze. ​"Ik heb dit altijd als een grote kracht beschouwd. Gelukkig zijn er veel vrouwen actief in de olijfolie-industrie, maar ik denk dat er meer moeten zijn.”

"Naar mijn mening heeft de aanwezigheid van vrouwen in deze overwegend mannelijke omgeving veel voordelen en aandacht opgeleverd, en het is iets waar ik erg trots op ben”, voegde Piscopo eraan toe.

Eerder dit jaar wierpen de nauwgezette inspanningen van Piscopo hun vruchten af ​​toen het zijn debuut maakte op de NYIOOC World Olive Oil Competition, 's werelds grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit, verdiende een Zilveren Award.

"Het winnen van de NYIOOC vervult mij met vreugde en eer”, zei ze. “Het gaf mij enorm veel voldoening om deze onderscheiding te behalen. Alle opofferingen en verbeteringen die ik en mijn kleine team hebben doorgevoerd, hebben tot dit resultaat geleid.”

Naast het agronomische aspect zegt Piscopo dat het succesvol op de markt brengen in een zeer competitief veld ook een uitdaging is, vooral voor kleine producenten.

"Ik werk eraan om de authenticiteit van mijn product te benadrukken”, aldus Piscopo. ​"Ik heb hard gewerkt om de identiteit van Naru vast te stellen zonder enige externe hulp, waarbij ik tijd heb besteed aan consumenten en klanten, en een netwerk heb opgebouwd van mensen die elk jaar in mij en Naru geloven.”

"Vanaf het begin heb ik gestreefd naar een sterke marktpositie voor mijn product, en ik geloof dat ik dat heb bereikt”, voegde ze eraan toe. ​"Ik denk echter altijd dat er jaar na jaar ruimte is voor verbetering, zoals bij Naru het geval is. Ik heb hard gewerkt om de kwaliteit ervan te verbeteren.”

Piscopo voegde eraan toe dat sociale media een belangrijk onderdeel van haar marketinginspanningen zijn geworden. Het stelt haar in staat de producten en prijzen van Naru onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd consumenten voor te lichten over klimaatverandering koken met olijfolie.

"Ik heb ook de nadruk gelegd op geschiedenis en traditie”, zei ze. ​"Via sociale kanalen probeer ik op mijn kleine manier voorlichting te geven over klimaatverandering en de maatregelen die ik neem om de gevolgen ervan te beperken. Ik focus op duurzaamheid en landbouwpraktijken gericht op het behoud en respect van het milieu, een hoeksteen van mijn landbouwbedrijf.”

"Ik heb samenwerkingen en partnerschappen gecreëerd met mensen in de voedingssector om het imago van het product te versterken”, voegde Piscopo eraan toe. ​"Ik heb gekozen voor directe online verkoop via de website van Naru. Ik neem deel aan branche-evenementen en beurzen om consumenten rechtstreeks te ontmoeten, hen het product te laten proeven en het verhaal van mijn nog jonge bedrijf te vertellen.”

Kijkend naar de toekomst zei Piscopo dat ze van plan is een speciale fabriek voor het bedrijf te bouwen, die verdere controle over het productieproces en een nieuw hoofdkantoor zal bieden.

"Er is een oude boerderij die ik wil transformeren tot het permanente hoofdkantoor van het bedrijf”, zei ze. ​"Ik streef ernaar dat deze faciliteit zelfvoorzienend en zelfvoorzienend is op het gebied van water, elektriciteit en verwarming, waarbij het milieu volledig wordt gerespecteerd en 100 procent ecologisch is.”