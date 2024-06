De coöperatie met 1,000 leden die het uitdagende terrein van Noord-Portugal betreedt

Ongeveer 1,000 Portugese boeren vierden het nieuws over twee prijzen tijdens de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

De boeren zijn lid van de Landbouwcoöperatie van olijventelers van Murça (CAOM), die op de Wereldcompetitie Silver Awards verdiende voor een mix van gemiddelde intensiteit en delicate Cordovil.

De zoektocht naar hoge kwaliteit was het antwoord op de uitdagingen van deze regio en de hogere kosten die gepaard gaan met de bergachtige omgeving. - Francisco António Vilela Ribeiro, bestuursvoorzitter, CAOM

"Ons doel met deelname aan de NYIOOC was om mensen te informeren over de buitengewone kwaliteit van ons merk Azeite Porca de Murça en het werk achter deze uitmuntendheid”, aldus Francisco António Vilela Ribeiro, voorzitter van de raad van bestuur van de coöperatie.

"NYIOOC is een wedstrijd met zeer veeleisende analysecriteria en geweldige feedback”, voegde hij eraan toe. ​"Er zijn veel nationale en internationale wedstrijden, maar winnen in New York is speciaal.”

Hoewel CAOM sinds 2020 consequent succes heeft geboekt op de Wereldcompetitie, verenigt de coöperatie sinds 1956 een grote gemeenschap van boeren in de noordoostelijke Portugese regio Trás-os-Montes.

"Het begon in de jaren negentig toen de coöperatie zich richtte op het produceren van hoogwaardige kwaliteit extra vergine olijfolie”, zei Vilela Ribeiro.

"De zoektocht naar hoge kwaliteit was het antwoord op de uitdagingen van deze regio en de hogere kosten die gepaard gaan met de bergachtige omgeving, de uitgestrekte boomgaarden en de landbouwpraktijken op het droge land”, voegde hij eraan toe.

De coöperatie verkoopt nu nationaal en internationaal ruim 500,000 liter van haar merk Azeite Porca de Murça.

Geen van de bijna duizend leden van de coöperatie beschikt over geïrrigeerde olijfgaarden, die allemaal traditioneel uit elkaar liggen. CAOM schat dat deze telers gemiddeld drie keer zoveel kosten maken als de gemiddelde superintensieve teler.

Deze omstandigheden hebben CAOM ertoe aangezet alternatieve inkomstenstromen te ontwikkelen, waaronder het speciale museum, het startpunt voor de rondleidingen van de coöperatie.

"De belangrijkste uitdaging voor deze producenten is om nieuwe consumenten voor te lichten over de voordelen van het consumeren van olijfolie van eerste persing in plaats van andere plantaardige oliën”, aldus Vilela Ribeiro.

"Extra vierge olijfolie is uniek en geen enkel voedsel of medicijn kan deze vervangen”, voegde hij eraan toe. ​"Het is cruciaal voor onze gezondheid. We hebben meer consumenten nodig die hierover beter geïnformeerd zijn.”

Het waarderen van de unieke relatie tussen het land en het werk van de boeren is cruciaal voor het heden en de toekomst van de coöperatie.

"Met hogere productiekosten betekent het geven van waarde aan ons werk dat gebieden die al ontvolkt zijn, behouden blijven risico verlaten te worden”, zei Vilela Ribeiro.

Het CAOM-museum dient als een andere inkomstenbron voor de coöperatie en geeft bezoekers voorlichting over de productie van olijfolie. (Foto: CAOM)

De olijfboomgaarden van de coöperatie liggen verspreid over een gebied van 189 vierkante kilometer in de gemeente Murça. CAOM richt zich op de vier lokale variëteiten – Cordovil, Cobrançosa, Madural en Verdeal – die zijn opgenomen in de Trás-os-Montes Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)-certificering, toegekend door de Europese Unie.

Volgens de technische samenvatting gepubliceerd door de Europese Commissie, is de extra vierge olijfolie van Trás-os-Montes BOB evenwichtig, met aroma's en smaken van vers fruit en soms amandelen. De olie is met name zoet, groen, bitter en kruidig, kenmerken waardoor deze zich onderscheidt van andere olijfolie in het land.

"De olijfolie die we produceren heeft een zeer specifieke identiteit – het terroir – omdat Murça het epicentrum is van de drie microklimaten van de regio Transmontana: Terra Quente, Terra Fria en Terra de Montanha”, aldus Vilela Ribeiro.

"Dit betekent dat we drie regio’s hebben met zeer verschillende klimaten, variërend van de smalle valleien van de rivieren Tua en Tinhela, met olijfgaarden die grenzen aan de wijngaarden van de afgebakende regio van de Douro, tot de meer bergachtige gebieden waar olijfgaarden concurreren met de kastanjeteelt”, zegt hij. toegevoegd.

Vilela Ribeiro merkte dat op ​"de coöperatie is een pionier geweest” dankzij de verticaal geïntegreerde controle over de gehele productieketen gedurende de afgelopen 30 jaar, waardoor elke stap, van oogst tot verpakking, volgens de hoogste normen wordt uitgevoerd.

De gemeenschappelijke olijfmolen, die bij de oprichting door de leden van de coöperatie werd opgericht, is de spil van de operatie geweest.

"Het werd de sleutel tot de economie van een gemeente in het binnenland van Portugal, met een uitdagende topografie voor de landbouw”, zegt Vilela Ribeiro. ​"Het geeft kleine olijvenproducenten ook de mogelijkheid om op te schalen, wat anders onmogelijk zou zijn.”

Volgens CAOM demonstreert de coöperatie de kwaliteit van wereldklasse van de traditionele olijventeelt vanwege de cultuur die geïnspireerd is op gemeenschap en teamwerk.

"Het feit dat onze leden werkelijk een coöperatieve geest van solidariteit en delen koesteren, maakte ons tot het enige geval in Portugal waar de waardering van wat zij produceren niet alleen gebaseerd is op de olijvenoogst, maar ook op de daadwerkelijke kwaliteit van het fruit zelf”, aldus Vilela Ribeiro. .

"Door naar de vruchten te kijken, kunnen we ook beslissen wanneer het de beste tijd is om te beginnen met oogsten”, voegde hij eraan toe. ​"Dankzij onze moderne olijvenmolen kunnen we de werkzaamheden zo plannen dat we het fruit binnen 24 uur na de oogst bij ons kunnen afleveren.”

Het weer is echter niet altijd aan de kant van de telers.

"Dit jaar vanwege klimaatverandering en extreme weersverschijnselen in het hele Middellandse Zeegebied, evenals een herfst met veel regen, was de productie lager en moeilijker", aldus Vilela Ribeiro.

"Gemiddeld hebben we 1.5 kilogram extra olijven nodig om dezelfde liter olijfolie te produceren”, voegde hij eraan toe. ​"Vergeleken met het voorgaande seizoen was de productie opnieuw laag, met lagere opbrengsten, wat een verdere impact had op de totale productie in de regio."

Vilela Ribeiro kijkt vooruit naar de oogst van 2024/25 en verwacht dat hij ook met meer uitdagingen te maken krijgt.

"Extreme fenomenen zoals hevige regenval, hagelbuien of hittegolven brengen zowel de bloei als de vruchtzetting in gevaar, waardoor het moeilijk is om enig scenario voor het volgende olijvenseizoen te voorspellen," zei hij.